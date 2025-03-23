https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/savcilik-beklenen-karari-acikladi-ekrem-imamoglu-icin-tutuklama-talep-edildi-1094775864.html
Savcılık beklenen kararı açıkladı: Ekrem İmamoğlu için tutuklama talep edildi
Savcılık beklenen kararı açıkladı: Ekrem İmamoğlu için tutuklama talep edildi
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. “Kent uzlaşısı” ve “yolsuzluk” dosyalarındaki... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T03:16+0300
2025-03-23T03:16+0300
2025-03-23T03:46+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
tutuklama
tutuklanma
tutuklama kararı
tutuklama emri
mahir polat
reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
savcı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 90 şüpheliyle birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Gün boyunca süren ifade işlemleri kapsamında, İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” dosyasına ilişkin beyanı yaklaşık 1 saat sürdü.İmamoğlu, “kent uzlaşısı soruşturması”nın ardından, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yolsuzluk soruşturması kapsamında da savcı karşısına çıktı. İkinci ifade süreci sonrası savcılık, dosyada Belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında "kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chp-genel-baskani-ozel-bu-gece-silivrinin-ssine-tahammulumuz-yok-1094775702.html
türki̇ye
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Savcılık beklenen kararı açıkladı: Ekrem İmamoğlu için tutuklama talep edildi
03:16 23.03.2025 (güncellendi: 03:46 23.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. “Kent uzlaşısı” ve “yolsuzluk” dosyalarındaki ifadeleri sonrası savcılık, İmamoğlu’nun tutuklanmasını talep etti. Dosya, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 90 şüpheliyle birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Gün boyunca süren ifade işlemleri kapsamında, İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” dosyasına ilişkin beyanı yaklaşık 1 saat sürdü.
İmamoğlu, “kent uzlaşısı soruşturması”nın ardından, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yolsuzluk soruşturması kapsamında da savcı karşısına çıktı. İkinci ifade süreci sonrası savcılık, dosyada Belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında "kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat
ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan
da sulh ceza hakimliğine sevk edildi.