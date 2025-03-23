https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/savcilik-beklenen-karari-acikladi-ekrem-imamoglu-icin-tutuklama-talep-edildi-1094775864.html

Savcılık beklenen kararı açıkladı: Ekrem İmamoğlu için tutuklama talep edildi

Savcılık beklenen kararı açıkladı: Ekrem İmamoğlu için tutuklama talep edildi

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında savcılığa ifade verdi. “Kent uzlaşısı” ve “yolsuzluk” dosyalarındaki... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T03:16+0300

2025-03-23T03:16+0300

2025-03-23T03:46+0300

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mahir polat

reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 90 şüpheliyle birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Gün boyunca süren ifade işlemleri kapsamında, İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” dosyasına ilişkin beyanı yaklaşık 1 saat sürdü.İmamoğlu, “kent uzlaşısı soruşturması”nın ardından, kamuoyunda geniş yankı uyandıran yolsuzluk soruşturması kapsamında da savcı karşısına çıktı. İkinci ifade süreci sonrası savcılık, dosyada Belediye başkanı seçilebilmesi amacıyla desteklenmesi karşılığında "kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek" suçlamasıyla tutuklama talebinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan da sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chp-genel-baskani-ozel-bu-gece-silivrinin-ssine-tahammulumuz-yok-1094775702.html

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