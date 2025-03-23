https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-bu-gece-323-supheli-gozaltina-alindi-1094776205.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Bu gece 323 şüpheli gözaltına alındı'

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Bu gece 323 şüpheli gözaltına alındı'

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındığını... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T03:26+0300

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2025-03-23T03:26+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇bb

i̇çişleri bakanlığı

gözaltı

gözaltı kararı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde bu gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

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ali yerlikaya, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇çişleri bakanlığı, gözaltı, gözaltı kararı