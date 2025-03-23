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İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Bu gece 323 şüpheli gözaltına alındı'
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Bu gece 323 şüpheli gözaltına alındı'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındığını... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
i̇çişleri bakanlığı
gözaltı
gözaltı kararı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde bu gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
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ali yerlikaya, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇çişleri bakanlığı, gözaltı, gözaltı kararı
ali yerlikaya, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇çişleri bakanlığı, gözaltı, gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 'Bu gece 323 şüpheli gözaltına alındı'

03:26 23.03.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelSaraçhane'de bazı göstericiler İBB binasına girmeye çalıştı
Saraçhane'de bazı göstericiler İBB binasına girmeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB'ye yönelik soruşturmalarla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin düzenlenen eylemlerde bu gece 323 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
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