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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Saraçhane'de yapılan gösterilerde bir polis memuruna asit atıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Saraçhane'de yapılan gösterilerde bir polis memuruna asit atıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki protestolarda bir polis memurunun üzerine "asit" atıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
ali yerlikaya
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de bu gece yaşanan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, gösteriler sırasında bir polis memurunun üzerine asit atıldığını duyurarak, olayın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, “Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler” ifadelerine yer verdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin bu gece Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunlara yer verdi:"Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/savcilik-beklenen-karari-acikladi-ekrem-imamoglu-icin-tutuklama-talep-edildi-1094775864.html
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Saraçhane'de yapılan gösterilerde bir polis memuruna asit atıldı

04:33 23.03.2025
© AAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki protestolarda bir polis memurunun üzerine "asit" atıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de bu gece yaşanan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, gösteriler sırasında bir polis memurunun üzerine asit atıldığını duyurarak, olayın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, “Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler” ifadelerine yer verdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasına ilişkin bu gece Saraçhane'de düzenlenen gösterilerde üzerine asit atılan bir polis memurunun üniformasını paylaştı.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Saraçhane'de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum, milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir."
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