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SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-sorusturmasinda-karar-bugra-gokce-serdar-haydanli-dahil-4-kisi-icin-tutuklama-karari-1094780916.html
İBB soruşturmasında karar: Murat Ongun, Buğra Gökce, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu dahil 18 kişi için tutuklama kararı
İBB soruşturmasında karar: Murat Ongun, Buğra Gökce, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu dahil 18 kişi için tutuklama kararı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 şüpheli, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İmamoğlu hakkındaki karar... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T09:03+0300
2025-03-23T10:05+0300
türki̇ye
serdar haydanlı
buğra gökce
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp
ekrem i̇mamoğlu
haberler
sulh ceza hakimliği
türkiye
serdar haydanlı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik olarak başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve 91 kişi hakkında savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.'Kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla savcılık ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 05.44’te hakim karşısına çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren sorgunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi tamamlanan İmamoğlu için kararın ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor. Mahkemeden ilk kararlar geldi ve 18 kişi için tutuklama kararı verildi. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun için de tutuklama kararı verildi.Tutuklanan isimlerİBB yönelik soruşturmada serbest bırakılan isimlerİBB yönelik soruşturmada serbest bırakılan isimler şu şekilde:Ali Nuhoğlu kimdir?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Ali Nuhoğlu, kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Ali Nuhoğlu kimdir, nereli?1962 yılında Trabzon’da doğan Ali Nuhoğlu, lise eğitimini İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden Nuhoğlu, Bulgaristan’daki Sofya Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi alarak mezun oldu.1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu firma aracılığıyla iş dünyasına adım atan Nuhoğlu, zamanla Nuhoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Şirketin ana kolu olan Nuhoğlu İnşaat, hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli projelere imza attı.Nuhoğlu İnşaat; İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar gibi şehirlerde faaliyet gösteriyor.Buğra Gökce kimdir?1974 yılında Ankara’da doğan Buğra Gökce, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1995 yılında tamamladı. 2000 yılında yüksek lisansını, 2008’de ise ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla bitirdi. Japon hükümeti bursu ile Japonya’da kent planlama ve ulaşım yatırımları üzerine eğitim aldı.Buğra Gökce, yerel yönetimler alanındaki tecrübesiyle tanınıyor. Mayıs 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ayrılan Gökce, 1 Haziran 2022 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. Gökce, aynı zamanda 1 Şubat 2023’ten itibaren İETT Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi.CHP’den aday adayı oldu, görevinden ayrıldı2024 yerel seçimleri öncesinde, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Buğra Gökce, bu süreçte İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.İPA Başkanlığı’na AtandıNisan 2024 itibarıyla, Gökce İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı görevine getirildi.Murat Ongun kimdir?21 Nisan 1975’te Ankara’da doğan Murat Ongun, aslen Giresunlu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. 1996 yılında mezuniyetinin ardından Show TV Haber'de Ankara muhabiri olarak meslek hayatına başladı.Gazetecilik kariyerini ilerleten Ongun, daha sonra İstanbul’a gelerek Star TV ve ATV’de görev yaptı. 2001 yılında kurulan Habertürk TV’de muhabirlik ve yöneticilik, 2012-2014 yılları arasında ise CNN Türk’te haber sunuculuğu görevlerinde bulundu.Siyasete geçiş: Ekrem İmamoğlu ile yollar kesişti2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından, Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak siyasete adım attı. Bu süreç, Ongun’un kamu yönetimine geçişinde dönüm noktası oldu.İBB Sözcülüğü göreviyle tanındıEkrem İmamoğlu’nun 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü olarak atandı. Bu görevle birlikte kamuoyunda sıkça görünmeye başladı ve İBB’nin iletişim stratejisinde aktif rol aldı.17 Mayıs 2022 tarihinde, Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamayla İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığı duyuruldu ve Ongun’un bu görevine son verildi. Ancak kamu kurumlarında görev almaya devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamogluyla-gorusen-ozgur-ozel-imamoglunun-mesajini-paylasti-1094780143.html
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İBB soruşturmasında karar: Murat Ongun, Buğra Gökce, Serdar Haydanlı, Ali Nuhoğlu dahil 18 kişi için tutuklama kararı

09:03 23.03.2025 (güncellendi: 10:05 23.03.2025)
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Elif Öztürk
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Ayrıntılar geliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 91 şüpheli, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İmamoğlu hakkındaki karar beklenirken, CHP lideri Özgür Özel’in işaret ettiği Serdar Haydanlı dahil 17 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik olarak başlattığı terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ve 91 kişi hakkında savcılık işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin tamamı, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
'Kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' suçlamalarıyla savcılık ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 05.44’te hakim karşısına çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren sorgunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi tamamlanan İmamoğlu için kararın ilerleyen dakikalarda açıklanması bekleniyor. Mahkemeden ilk kararlar geldi ve 18 kişi için tutuklama kararı verildi. 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun için de tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler

Ali İlbak
Ali Nuhoğlu
Adem Tuncay
Ahmet Köksal
Eyüp Subaşı
Kamil Timur Delibaş
Murat Abbas
Mete Sarıaltun
Alper Aydın
Serdal Taşkın
Serdar Öztürk
Mustafa Nihat Sütaş
Ahmet Çiçek
Yusuf İlbak
Servet Yıldırım
Serdar Haydanlı
İPA Başkanı Buğra Gökce
Murat Ongun

İBB yönelik soruşturmada serbest bırakılan isimler

İBB yönelik soruşturmada serbest bırakılan isimler şu şekilde:
Ercan Saatçi
Ahmet Palazoğlu
Alihan Aydın
Birsen Şahin
Alperen Aydın
Bayram Taşkın
Cemal ufuk
Canan Münüklü
Cemal Ufuk Karakaya
Vahit Doğan

Ali Nuhoğlu kimdir?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Ali Nuhoğlu, kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, Ali Nuhoğlu kimdir, nereli?
1962 yılında Trabzon’da doğan Ali Nuhoğlu, lise eğitimini İstanbul’un köklü eğitim kurumlarından Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimi için yurt dışını tercih eden Nuhoğlu, Bulgaristan’daki Sofya Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi alarak mezun oldu.

1986 yılında ailesiyle birlikte kurduğu firma aracılığıyla iş dünyasına adım atan Nuhoğlu, zamanla Nuhoğlu Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Şirketin ana kolu olan Nuhoğlu İnşaat, hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli projelere imza attı.

Nuhoğlu İnşaat; İstanbul, Ankara, Irak-Bağdat ve Erbil, Libya-Trablus, Kazakistan-Almaata ve Katar gibi şehirlerde faaliyet gösteriyor.

Buğra Gökce kimdir?

1974 yılında Ankara’da doğan Buğra Gökce, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1995 yılında tamamladı. 2000 yılında yüksek lisansını, 2008’de ise ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini başarıyla bitirdi. Japon hükümeti bursu ile Japonya’da kent planlama ve ulaşım yatırımları üzerine eğitim aldı.
Buğra Gökce, yerel yönetimler alanındaki tecrübesiyle tanınıyor. Mayıs 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ayrılan Gökce, 1 Haziran 2022 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. Gökce, aynı zamanda 1 Şubat 2023’ten itibaren İETT Genel Müdürlüğü görevini de üstlendi.

CHP’den aday adayı oldu, görevinden ayrıldı

2024 yerel seçimleri öncesinde, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Buğra Gökce, bu süreçte İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

İPA Başkanlığı’na Atandı

Nisan 2024 itibarıyla, Gökce İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı görevine getirildi.

Murat Ongun kimdir?

21 Nisan 1975’te Ankara’da doğan Murat Ongun, aslen Giresunlu. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. 1996 yılında mezuniyetinin ardından Show TV Haber'de Ankara muhabiri olarak meslek hayatına başladı.
Gazetecilik kariyerini ilerleten Ongun, daha sonra İstanbul’a gelerek Star TV ve ATV’de görev yaptı. 2001 yılında kurulan Habertürk TV’de muhabirlik ve yöneticilik, 2012-2014 yılları arasında ise CNN Türk’te haber sunuculuğu görevlerinde bulundu.

Siyasete geçiş: Ekrem İmamoğlu ile yollar kesişti

2014 Türkiye yerel seçimlerinin ardından, Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak siyasete adım attı. Bu süreç, Ongun’un kamu yönetimine geçişinde dönüm noktası oldu.

İBB Sözcülüğü göreviyle tanındı

Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından Ongun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü olarak atandı. Bu görevle birlikte kamuoyunda sıkça görünmeye başladı ve İBB’nin iletişim stratejisinde aktif rol aldı.
17 Mayıs 2022 tarihinde, Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamayla İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldığı duyuruldu ve Ongun’un bu görevine son verildi. Ancak kamu kurumlarında görev almaya devam etti.
Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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Ekrem İmamoğlu'yla görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı
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