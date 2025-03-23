https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamogluyla-gorusen-ozgur-ozel-imamoglunun-mesajini-paylasti-1094780143.html

Ekrem İmamoğlu'yla görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı

Ekrem İmamoğlu'yla görüşen Özgür Özel, İmamoğlu'nun mesajını paylaştı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T08:21+0300

2025-03-23T08:21+0300

2025-03-23T08:25+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

özgür özel

dilek i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

tutuklama

son dakika

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, “suç örgütü kurmak”, “rüşvet almak”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kimlik tespitiyle başlayan sorgu yaklaşık 2 saat sürdü.Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar ne zaman açıklanacak?İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerin sorguları tamamlandığında, hakimliğin toplu bir karar açıklaması yapması bekleniyor. Soruşturma kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve diğer isimler de aynı suçlamalarla adliyeye çıkarıldı.Başsavcılığın dosyasına göre, İmamoğlu dahil 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlarından paralel yolsuzluk ve terör soruşturmaları yürütülüyor.Özgür Özel: Kendisinin güçlü olduğunu söylediİmamoğlu’nun sorgusunun tamamlanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu ile görüştüklerini ve onun şu mesajı verdiğini aktardı:“Ailesini en kötüsüne hazırladı ama bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu söyledi, herkesin güçlü olmasını istedi.”Özgür Özel, Saraçhane'ye geçtiğini belirterek İmamoğlu hakkındaki kararın yaklaşık 2 saat sonra açıklanacağını söyledi.Dilek İmamoğlu'ndan ön seçim vurgusuDilek İmamoğlu ise yaptığı kısa açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayını seçmek için oyumu kullanmaya gidiyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/tutuklanmasi-talep-edilen-ekrem-imamoglu-hakim-karsisinda-1094778270.html

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