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SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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Buğra Gökçe kimdir, görevi nedir? Buğra Gökçe’nin siyasi kariyeri ve görevleri
Buğra Gökçe kimdir, görevi nedir? Buğra Gökçe’nin siyasi kariyeri ve görevleri
Sputnik Türkiye
İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmada yer alan Buğra Gökçe hakkında tutuklanma kararı çıktı. Buğra Gökçe, Nisan 2024 yılından itibaren İPA Başkanı olarak... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
buğra gökçe
ali nuhoğlu
ankara
i̇ett
cumhuriyet halk partisi (chp)
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türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan isimler belli oluyor. İlk gelen bilgilere göre Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ahmet Köksal gibi isimlerle birlikte Buğra Gökçe’de tutuklandı. Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde farklı görevlerde bulunmuştu. Peki Buğra Gökçe kimdir, görevi nedir? İşte, detaylar…Buğra Gökçe kimdir?Buğra Gökçe, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.1974 yılında Ankara’da doğan Buğra Gökce, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu.Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladıktan sonra, 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. Japon hükümeti bursuyla Japonya’da kent planlama ve ulaşım yatırımları üzerine eğitim aldı.Mayıs 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ayrılan Gökce, 1 Haziran 2022 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. 1 Şubat 2023’ten itibaren aynı zamanda İETT Genel Müdürü olarak da çalıştı.2024 yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Gökce, bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.Nisan 2024 itibarıyla İPA Başkanlığı’na atandı. Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmada tutuklandı.
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Buğra Gökçe kimdir, görevi nedir? Buğra Gökçe’nin siyasi kariyeri ve görevleri

10:02 23.03.2025
© İstanbul Emniyet MüdürlüğüBuğra Gökçe
Buğra Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© İstanbul Emniyet Müdürlüğü
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İBB’ye yönelik başlatılan soruşturmada yer alan Buğra Gökçe hakkında tutuklanma kararı çıktı. Buğra Gökçe, Nisan 2024 yılından itibaren İPA Başkanı olarak görev yapıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter, İETT Genel Müdürü olarak görevler üstlendi. Peki Buğra Gökçe kimdir, görevi neydi? İşte, siyasi kariyeri ve hayatı…
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan isimler belli oluyor.
İlk gelen bilgilere göre Ali İlbak, Ali Nuhoğlu, Adem Tuncay, Ahmet Köksal gibi isimlerle birlikte Buğra Gökçe’de tutuklandı.
Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde farklı görevlerde bulunmuştu. Peki Buğra Gökçe kimdir, görevi nedir? İşte, detaylar…

Buğra Gökçe kimdir?

Buğra Gökçe, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

1974 yılında Ankara’da doğan Buğra Gökce, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini 2000 yılında tamamladıktan sonra, 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı’ndan doktora derecesi aldı. Japon hükümeti bursuyla Japonya’da kent planlama ve ulaşım yatırımları üzerine eğitim aldı.

Mayıs 2022’de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevinden ayrılan Gökce, 1 Haziran 2022 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı. 1 Şubat 2023’ten itibaren aynı zamanda İETT Genel Müdürü olarak da çalıştı.

2024 yerel seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Gökce, bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Nisan 2024 itibarıyla İPA Başkanlığı’na atandı. Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yapılan soruşturmada tutuklandı.
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