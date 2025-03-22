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Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç fiyatlarına yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç fiyatlarına yeni düzenleme
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlarında yeni düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle birlikte eczacılar ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanabilecek. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T13:49+0300
2025-03-22T13:49+0300
sağlik
sağlık bakanlığı
eczane
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İlaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı olarak yaşanan artışlar eczacıların kar oranlarına da yansıyacak. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle eczacıların gelir kaybı yaşamasının önüne geçilecek. Kur güncellemesiyle eczacıların zarar etmesinin önüne geçilecekSağlık Bakanlığı'ndan dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel Euro kuru değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncellendiği belirtildi. Söz konusu güncellemenin, bir önceki yılın ortalama euro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, güncel değerin, diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiği, düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı ifade edildi.Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığı için eczane kar baremlerinin sabit kaldığı, bu nedenle birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranıyla satıldığı aktarılan açıklamada, eczacıların karlılık dilimlerinin, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulandığı ifade edildi.Resmi Gazete'de dün yayımlanan düzenlemenin, eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek" ifadelerine yer verildi.
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sağlık bakanlığı, eczane, kur, euro, euro/tl
sağlık bakanlığı, eczane, kur, euro, euro/tl

Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç fiyatlarına yeni düzenleme

13:49 22.03.2025
© AAeczane
eczane - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA
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Sağlık Bakanlığı ilaç fiyatlarında yeni düzenlemeye gitti. Düzenlemeyle birlikte eczacılar ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanabilecek.
İlaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı olarak yaşanan artışlar eczacıların kar oranlarına da yansıyacak. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle eczacıların gelir kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

Kur güncellemesiyle eczacıların zarar etmesinin önüne geçilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel Euro kuru değişikliğine bağlı olarak ve "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ"e göre her yıl güncellendiği belirtildi. Söz konusu güncellemenin, bir önceki yılın ortalama euro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, güncel değerin, diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiği, düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı ifade edildi.
Mevcut düzenlemede her yıl güncelleme yapılmadığı için eczane kar baremlerinin sabit kaldığı, bu nedenle birçok ilacın üst bareme geçerek düşük karlılık oranıyla satıldığı aktarılan açıklamada, eczacıların karlılık dilimlerinin, birinci kademedeki (328 liraya kadar) ilaçlar için yüzde 28, ikinci kademedeki (328-657 lira arası) ilaçlar için yüzde 18, üçüncü kademedeki (657 lira üstü) ilaçlar için yüzde 13 olarak uygulandığı ifade edildi.
Resmi Gazete'de dün yayımlanan düzenlemenin, eczacılar için önemli bir avantaj sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Eczacıların karlılık baremleri bundan sonra her kur güncellemesi döneminde yeniden belirlenecek. Yani ilaç fiyatlarına gelen güncelleme doğrultusunda eczacıların karlarına esas ilaç fiyat baremleri de aynı oranda yükselecek. Eczacılar, ilaç fiyat artışlarından aynı oranda yararlanacak ve gelir kayıplarının önüne geçilecek" ifadelerine yer verildi.
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