https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamogluna-reklam-ihalelerindeki-4-milyar-liralik-iddialar-soruldu-ayni-yaniti-verdi-1094757941.html
İBB Başkanı İmamoğlu'na reklam ihalelerindeki 4 milyar liralık iddialar soruldu: Aynı yanıtı verdi
İBB Başkanı İmamoğlu'na reklam ihalelerindeki 4 milyar liralık iddialar soruldu: Aynı yanıtı verdi
Sputnik Türkiye
Gözaltında ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, reklam ihalelerindeki 4 milyar liralık kamu zararı iddiası soruldu. İmamoğlu tüm isnatları reddetti. 22.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-22T10:45+0300
2025-03-22T10:45+0300
2025-03-22T10:45+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
billboard
medya aş
sorgu
sorgulama
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinde, reklam ihalelerinde 4 milyar lirayı aşan kamu zararı iddiasına ilişkin soruya, "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim." şeklinde cevap verdi. İmamoğlu'na mülkiye müfettişlerinin 7 eylemdeki tespiti tek tek soruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.Yedi eylemdeki tespitleri soruldu Emniyette ifadesi alınan İmamoğlu'na, mülkiye müfettişlerince 16 Ağustos 2024 tarihli İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve eklerinin incelenmesi neticesinde yapılan 7 eylemdeki tespitler soruldu.Bu kapsamda 1. eylemde, kentteki reklam üniteleri için yapılan ihaleye ilişkin tespitlere İmamoğlu'nun cevap vermesi istendi.İmamoğlu'na, 2. eylemde, Kültür AŞ uhdesinde ihale edilen 4 bin 600 adet açık hava reklam ünitesinin 10 yıl süreyle ihale edilmesine ilişkin mülkiye müfettişlerinin tespitleri soruldu.10 yıllık süreyle işletmeye verilmesi sorusu yöneltildiİfadedeki 3. eylemde İmamoğlu'na, 3 bin adet billboard ve 85 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tespitler soruldu:"2011 yılındaki ihalenin tekrarı mahiyetinde olan son ihalenin Kültür AŞ yetkisinde muhammen bedelin piyasa rayici altında Vizyonkent Reklam şirketi uhdesinde bırakıldığı, söz konusu şirket hissedarları ile önceki ihale alt kiracısı 3. Mecra Reklam ve her iki ihale fiili işletmecisi Kentvizyon şirket hissedarlarının biri dışında aynı kişiler olduğu dolayısıyla ihale işlemlerinin önceki ihale alt kiracısı ve her iki ihale fiili işletmecisi şirketlerin aynı faaliyeti yürütmesini sağlayacak şekilde hileli olarak yürütüldüğü ve sonuçlandırıldığı, sözleşme sonrası ihale şartnamesi ve sözleşmeye aykırı uygulamalar yapıldığı, adet, tip, metrekarenin daha fazla olduğu ihale kapsamına dahil edilmeyen kamu amaçlı kullanımlar için ayrılan kısımların ticari amaçla kullanıldığı, billboardların sayısının azaltılarak kira getirisi yüksek olan giantboard sayısının yükseltilmesi bu suretle devam eden sözleşmenin 3. yılı itibarıyla 1 milyar 189 milyon 498 bin 560 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu, sözleşme süresi sonunda ise 2 milyar 564 milyon 995 bin 200 lira ve KDV olacağı iddiası mevcuttur."İmamoğlu'na sorulan 4. eylemde, KÜLTÜR AŞ tarafından 100 adet üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesinden bahsedildi.Burada, "Sözleşme uyarınca yüzde 10 belediye kontenjanı olduğundan ticari olarak 72 adet pano kullanılabileceği halde, alt kiracı özel şirket tarafından hileli davranışlarla üst geçitlerin her iki yönüne ikişer adet kullanmak suretiyle 150 adet pano konulduğu, ayrıca indirim konusu yapılan 9 adet panonun da reklam alanı olarak kullanıldığı, şartnameye, sözleşme şartlarına uygun olmayan 150 adet reklam panosu teslim alınmak suretiyle 896 milyon 452 bin 500 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu..." tespitine yer verildi. 95 üst geçitteki reklam alanları sorusunu da yöneltildiİfadedeki 5. eyleme, 95 üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesi konu oldu.Bu eylemde, "Söz konusu ihale kapsamındaki üst geçit alın yüzeylerinde birbirinden bağımsız olarak kiralanabilen 172 adet reklam panosu mevcut olduğu ve benzer ihaleler pano adedi esası üzerinden yapıldığı halde, hileli davranışla pano adedi değil birden fazla pano konulması mümkün olan 95 adet üst geçit esas alınarak ihale edildiği, Kültür AŞ tarafından davet usulü yapılan ihalenin ise mevcut alt kiracı BVA AŞ şirketine piyasa rayici altında yeniden ihale edildiği, bu suretle devam eden sözleşmenin ikinci yılı itibarıyla 985 milyon 226 bin 666 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu ve haksız menfaat sağlandığı, mevcut durumun devamı halinde sözleşme süresi sonunda bu tutarın 1 milyar 477 milyon 840 bin lira ve KDV olacağı..." tespitine değinildiİBB iştirak şirketi İSPARK otoparklarındaki billboard reklam ihalesine ilişkin tespitler 6. eylemde sıralandı. İmamoğlu'nun, 7. eylemde, 2 bin adet raket tipi, 400 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tespitlere cevap vermesi istendiTüm sorulara aynı yanıtı verdiİBB Başkanı İmamoğlu, emniyet ifadesinde 7 ihaledeki tespitlere ilişkin sorulara tek tek, "Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim." diye yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglu-kent-uzlasisi-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-vermeye-basladi-1094757143.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), billboard, medya aş, sorgu, sorgulama
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), billboard, medya aş, sorgu, sorgulama
İBB Başkanı İmamoğlu'na reklam ihalelerindeki 4 milyar liralık iddialar soruldu: Aynı yanıtı verdi
Gözaltında ifadesi alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, reklam ihalelerindeki 4 milyar liralık kamu zararı iddiası soruldu. İmamoğlu tüm isnatları reddetti.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinde, reklam ihalelerinde 4 milyar lirayı aşan kamu zararı iddiasına ilişkin soruya, "Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim." şeklinde cevap verdi. İmamoğlu'na mülkiye müfettişlerinin 7 eylemdeki tespiti tek tek soruldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Yedi eylemdeki tespitleri soruldu
Emniyette ifadesi alınan İmamoğlu'na, mülkiye müfettişlerince 16 Ağustos 2024 tarihli İçişleri Bakanlığı tevdi raporu ve eklerinin incelenmesi neticesinde yapılan 7 eylemdeki tespitler soruldu.
Bu kapsamda 1. eylemde, kentteki reklam üniteleri için yapılan ihaleye ilişkin tespitlere İmamoğlu'nun cevap vermesi istendi.
Bu ihalede, "İBB şirketleri olan Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere yasa dışı talimatlarla keyfi uygulamalar yapıldığı, ilgili yönetmeliğe göre izin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB Başkanı'nın talimatıyla danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasa dışı reklam uygulamalarına izin verildiği gibi cezai müeyyide uygulanmadığı, birçok şirket sahibi ve yöneticilerle iş birliği içerisinde olunduğu, gayri resmi izinler, yasa dışı protokoller, gerçek olmayan reklam işlerine usulsüz paralar ödendiği, ecri misiller tahsil edildiği, Kültür AŞ ve Medya AŞ'nin usulsüzlüklere kılıf yapıldığı ve bu suretle kamunun 260 milyon 755 bin 555 lira ve KDV tutarında zarara sokulduğu..." bilgisi aktarıldı.
İmamoğlu'na, 2. eylemde, Kültür AŞ uhdesinde ihale edilen 4 bin 600 adet açık hava reklam ünitesinin 10 yıl süreyle ihale edilmesine ilişkin mülkiye müfettişlerinin tespitleri soruldu.
10 yıllık süreyle işletmeye verilmesi sorusu yöneltildi
İfadedeki 3. eylemde İmamoğlu'na, 3 bin adet billboard ve 85 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tespitler soruldu:
"2011 yılındaki ihalenin tekrarı mahiyetinde olan son ihalenin Kültür AŞ yetkisinde muhammen bedelin piyasa rayici altında Vizyonkent Reklam şirketi uhdesinde bırakıldığı, söz konusu şirket hissedarları ile önceki ihale alt kiracısı 3. Mecra Reklam ve her iki ihale fiili işletmecisi Kentvizyon şirket hissedarlarının biri dışında aynı kişiler olduğu dolayısıyla ihale işlemlerinin önceki ihale alt kiracısı ve her iki ihale fiili işletmecisi şirketlerin aynı faaliyeti yürütmesini sağlayacak şekilde hileli olarak yürütüldüğü ve sonuçlandırıldığı, sözleşme sonrası ihale şartnamesi ve sözleşmeye aykırı uygulamalar yapıldığı, adet, tip, metrekarenin daha fazla olduğu ihale kapsamına dahil edilmeyen kamu amaçlı kullanımlar için ayrılan kısımların ticari amaçla kullanıldığı, billboardların sayısının azaltılarak kira getirisi yüksek olan giantboard sayısının yükseltilmesi bu suretle devam eden sözleşmenin 3. yılı itibarıyla 1 milyar 189 milyon 498 bin 560 lira ve KDV kamu zararına sebep olunduğu, sözleşme süresi sonunda ise 2 milyar 564 milyon 995 bin 200 lira ve KDV olacağı iddiası mevcuttur."
İmamoğlu'na sorulan 4. eylemde, KÜLTÜR AŞ tarafından 100 adet üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesinden bahsedildi.
Burada, "Sözleşme uyarınca yüzde 10 belediye kontenjanı olduğundan ticari olarak 72 adet pano kullanılabileceği halde, alt kiracı özel şirket tarafından hileli davranışlarla üst geçitlerin her iki yönüne ikişer adet kullanmak suretiyle 150 adet pano konulduğu, ayrıca indirim konusu yapılan 9 adet panonun da reklam alanı olarak kullanıldığı, şartnameye, sözleşme şartlarına uygun olmayan 150 adet reklam panosu teslim alınmak suretiyle 896 milyon 452 bin 500 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu..." tespitine yer verildi.
95 üst geçitteki reklam alanları sorusunu da yöneltildi
İfadedeki 5. eyleme, 95 üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesi konu oldu.
Bu eylemde, "Söz konusu ihale kapsamındaki üst geçit alın yüzeylerinde birbirinden bağımsız olarak kiralanabilen 172 adet reklam panosu mevcut olduğu ve benzer ihaleler pano adedi esası üzerinden yapıldığı halde, hileli davranışla pano adedi değil birden fazla pano konulması mümkün olan 95 adet üst geçit esas alınarak ihale edildiği, Kültür AŞ tarafından davet usulü yapılan ihalenin ise mevcut alt kiracı BVA AŞ şirketine piyasa rayici altında yeniden ihale edildiği, bu suretle devam eden sözleşmenin ikinci yılı itibarıyla 985 milyon 226 bin 666 lira ve KDV tutarında kamu zararına sebep olunduğu ve haksız menfaat sağlandığı, mevcut durumun devamı halinde sözleşme süresi sonunda bu tutarın 1 milyar 477 milyon 840 bin lira ve KDV olacağı..." tespitine değinildi
İBB iştirak şirketi İSPARK otoparklarındaki billboard reklam ihalesine ilişkin tespitler 6. eylemde sıralandı. İmamoğlu'nun, 7. eylemde, 2 bin adet raket tipi, 400 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin şu tespitlere cevap vermesi istendi
Tüm sorulara aynı yanıtı verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, emniyet ifadesinde 7 ihaledeki tespitlere ilişkin sorulara tek tek, "Bu soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddederim." diye yanıt verdi.