https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ibb-baskani-imamoglu-kent-uzlasisi-sorusturmasi-kapsaminda-ifade-vermeye-basladi-1094757143.html

İBB Başkanı İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında ifade vermeye başladı

İBB Başkanı İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında ifade vermeye başladı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifade verme işlemleri başladı. 22.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-22T10:03+0300

2025-03-22T10:03+0300

2025-03-22T12:28+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

ekrem i̇mamoğlu

kent uzlaşısı

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094691770_0:126:3000:1814_1920x0_80_0_0_db9961d6add6d6b7b1278aea01ddbd05.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gözaltı süresinin üçüncü gününde terör soruşturması kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verme işlemleri başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.Bugün sevk edilmesi bekleniyorİmamoğlu'nun bugünkü ifadesinin ardından saat 21.00'de İstanbul Adliye'sine sevk edilmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250322/ekrem-imamoglunun-da-gozaltina-alindigi-ibb-sorusturmasinda-4-gizli-tanik-da-dosyada-1094756539.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, kent uzlaşısı, soruşturma