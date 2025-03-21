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İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in Pakistan ve Bangladeş’ten ucuz iş gücü önerisini... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T15:06+0300
2025-03-21T15:06+0300
2025-03-21T17:19+0300
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şekib avdagiç
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İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
Sputnik Türkiye
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin istihdam krizini çözmek için ucuz iş gücü teminini gündeme getirdi. Avdagiç, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden ve Afrika'dan işçi getirilmesi gerektiğini savunarak, bu ülkeler için vize kolaylığı sağlanmasını önerdi. Avdagiç'in açıklamaları büyük tepki topladı.Konuyu Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında detaylandıran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
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Melis Elmen
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
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ito başkanı, ito başkanı şekib avdagiç, ucuz iş gücü, istanbul ticaret odası, göçmen, çalışma hayatım, melis elmen, sgk uzmanı, sgk uzmanı melis elmen
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
15:06 21.03.2025 (güncellendi: 17:19 21.03.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in Pakistan ve Bangladeş’ten ucuz iş gücü önerisini değerlendirdi. Elmen, “Ülkemizde zaten tehlikeli boyutlarda Suriyeli ve Afgan var. Ve haksız bir şekilde ucuza çalışıyorlar, bizim insanımız ise iş bulamıyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin istihdam krizini çözmek için ucuz iş gücü teminini gündeme getirdi. Avdagiç, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden ve Afrika'dan işçi getirilmesi gerektiğini savunarak, bu ülkeler için vize kolaylığı sağlanmasını önerdi. Avdagiç'in açıklamaları büyük tepki topladı.
Konuyu Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında detaylandıran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“İTO Başkanı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin istihdam krizini çözmek için ucuz işçi teminini gündeme getirdi ve Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerle Afrika’dan işçi getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler çok büyük tepki topladı. Ülkemizde zaten tehlikeli boyutlarda Suriyeli ve Afgan var. Ve haksız bir şekilde ucuza çalışıyorlar, bizim insanımız ise iş bulamıyor. Bu çok üzücü bir açıklama. Bunu demeye çalışmadığını düşünmek istiyorum. Herhalde kendi işçimize daha fazla para verelim, gündelik işler için ucuz işçi getirelim demek istediğini düşünmek istiyorum.”