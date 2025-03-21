İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi

Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB’nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ‘Kilit soru protestoların nereye evrileceği’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gençler Özgür Özel'i dışarı çağırdı. Bir Özgür dışarı çıktı ama o başka Özgür'dü'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünya tarihindeki protest müziklerden seçmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
John F. Kennedy suikastının belgeleri: Sansürlü ifadeler kaldırıldı, 'İsrail' ibaresi ortaya çıktı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/1094738507.html
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in Pakistan ve Bangladeş’ten ucuz iş gücü önerisini... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T15:06+0300
2025-03-21T17:19+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
i̇stanbul ticaret odası (i̇to)
pakistan
bangladeş
şekib avdagiç
melis elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094744825_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_98031169dc292d0429b28f2f8ba390ca.png
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
Sputnik Türkiye
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin istihdam krizini çözmek için ucuz iş gücü teminini gündeme getirdi. Avdagiç, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden ve Afrika'dan işçi getirilmesi gerektiğini savunarak, bu ülkeler için vize kolaylığı sağlanmasını önerdi. Avdagiç'in açıklamaları büyük tepki topladı.Konuyu Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında detaylandıran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
pakistan
bangladeş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094744825_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c969c43b14a2a82368f1191c7c12960b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ito başkanı, ito başkanı şekib avdagiç, ucuz iş gücü, istanbul ticaret odası, göçmen, çalışma hayatım, melis elmen, sgk uzmanı, sgk uzmanı melis elmen
ito başkanı, ito başkanı şekib avdagiç, ucuz iş gücü, istanbul ticaret odası, göçmen, çalışma hayatım, melis elmen, sgk uzmanı, sgk uzmanı melis elmen

İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi

15:06 21.03.2025 (güncellendi: 17:19 21.03.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Melis Elmen
Tüm yazılar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in Pakistan ve Bangladeş’ten ucuz iş gücü önerisini değerlendirdi. Elmen, “Ülkemizde zaten tehlikeli boyutlarda Suriyeli ve Afgan var. Ve haksız bir şekilde ucuza çalışıyorlar, bizim insanımız ise iş bulamıyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin istihdam krizini çözmek için ucuz iş gücü teminini gündeme getirdi. Avdagiç, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden ve Afrika'dan işçi getirilmesi gerektiğini savunarak, bu ülkeler için vize kolaylığı sağlanmasını önerdi. Avdagiç'in açıklamaları büyük tepki topladı.
Konuyu Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında detaylandıran SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları söyledi:
“İTO Başkanı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin istihdam krizini çözmek için ucuz işçi teminini gündeme getirdi ve Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerle Afrika’dan işçi getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler çok büyük tepki topladı. Ülkemizde zaten tehlikeli boyutlarda Suriyeli ve Afgan var. Ve haksız bir şekilde ucuza çalışıyorlar, bizim insanımız ise iş bulamıyor. Bu çok üzücü bir açıklama. Bunu demeye çalışmadığını düşünmek istiyorum. Herhalde kendi işçimize daha fazla para verelim, gündelik işler için ucuz işçi getirelim demek istediğini düşünmek istiyorum.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала