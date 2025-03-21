İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi

“İTO Başkanı bir açıklama yaptı. Türkiye’nin istihdam krizini çözmek için ucuz işçi teminini gündeme getirdi ve Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerle Afrika’dan işçi getirilmesi gerektiğini söyledi. Bu sözler çok büyük tepki topladı. Ülkemizde zaten tehlikeli boyutlarda Suriyeli ve Afgan var. Ve haksız bir şekilde ucuza çalışıyorlar, bizim insanımız ise iş bulamıyor. Bu çok üzücü bir açıklama. Bunu demeye çalışmadığını düşünmek istiyorum. Herhalde kendi işçimize daha fazla para verelim, gündelik işler için ucuz işçi getirelim demek istediğini düşünmek istiyorum.”