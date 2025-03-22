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Akaryakıt fiyatlarına zam yolda, tabelalar değişiyor: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
Akaryakıt fiyatlarına zam yolda, tabelalar değişiyor: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?
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Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilemekte. 22 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt... 22.03.2025, Sputnik Türkiye
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Döviz kurlarında yaşanan artıştan akaryakıt etkilenmeye devam ediyor. Gelecek günlerde benzin, motorin ve otogazın litre fiyatında artış yaşanması bekleniyor. Akaryakıtta zam beklentisiDöviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte, 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış görülmedi. Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL, Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL ve Perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk fiyat artışı yapılması öngörülüyor.Benzin fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası): 45,23 TL/LTİstanbul (Anadolu Yakası): 45,08 TL/LTAnkara: 45,78 TL/LTİzmir: 46,15 TL/LTMotorin fiyatlarıİstanbul (Avrupa): 45,41 TL/LTİstanbul (Anadolu): 45,29 TL/LTAnkara: 46,14 TL/LTİzmir: 46,51 TL/LTLPG (Otogaz) fiyatlarıİstanbul (Avrupa): 27,59 TL/LTİstanbul (Anadolu): 26,99 TL/LTAnkara: 27,49 TL/LTİzmir: 27,34 TL/LT
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Akaryakıt fiyatlarına zam yolda, tabelalar değişiyor: Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar olacak?

12:59 22.03.2025 (güncellendi: 13:01 22.03.2025)
© AAAkaryakıt zam
Akaryakıt zam - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2025
© AA
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Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkilemekte. 22 Mart 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı ancak, önümüzdeki hafta akaryakıta zam bekleniyor. Peki, benzin, motorin, LPG'ye ne kadar zam gelecek?
Döviz kurlarında yaşanan artıştan akaryakıt etkilenmeye devam ediyor. Gelecek günlerde benzin, motorin ve otogazın litre fiyatında artış yaşanması bekleniyor.

Akaryakıtta zam beklentisi

Döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte, 22 Mart 2025 itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir artış görülmedi.
Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL, Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL ve Perşembe günü LPG fiyatlarına 65 kuruşluk fiyat artışı yapılması öngörülüyor.

Benzin fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): 45,23 TL/LT
İstanbul (Anadolu Yakası): 45,08 TL/LT
Ankara: 45,78 TL/LT
İzmir: 46,15 TL/LT

Motorin fiyatları

İstanbul (Avrupa): 45,41 TL/LT
İstanbul (Anadolu): 45,29 TL/LT
Ankara: 46,14 TL/LT
İzmir: 46,51 TL/LT

LPG (Otogaz) fiyatları

İstanbul (Avrupa): 27,59 TL/LT
İstanbul (Anadolu): 26,99 TL/LT
Ankara: 27,49 TL/LT
İzmir: 27,34 TL/LT

Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2025
EKONOMİ
Akaryakıta yeni zam: Yarından itibaren benzinin fiyatı artacak, motorine zam gelecek mi?
13 Mart, 09:28
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