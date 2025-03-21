https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/tuketici-guven-endeksi-martta-aylik-yuzde-46-artti-1094720866.html
Tüketici güven endeksi martta aylık yüzde 4.6 arttı
Tüketici güven endeksi martta aylık yüzde 4.6 arttı
Sputnik Türkiye
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 4.6 artışla 85.9 oldu. 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T10:33+0300
2025-03-21T10:33+0300
2025-03-21T10:33+0300
ekonomi̇
tüketici güven endeksi
enflasyon
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
merkez bankası
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi şubatta 82,1 iken bu ay yüzde 4,6 artışla 85,9'a çıktı.Mayıs 2023'ten itibaren en yüksek seviyedeSöz konusu endeks böylece Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece endeks 22 ayın en yüksek seviyesine geldi. Söz konusu dönemde endeks 91,1 olarak kayıtlara geçmişti.Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 65,6 iken martta yüzde 8,2 artışla 70,9'a yükseldi.Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 83,1 iken bu ay yüzde 2 artarak 84,7 oldu.Geçen ay 79,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6,7 yükselişle martta 84,6'ya ulaştı.Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 100,3 iken bu ay yüzde 2,8 artışla 103,2 olarak hesaplandı.
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tüketici güven endeksi, enflasyon, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, merkez bankası
tüketici güven endeksi, enflasyon, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, merkez bankası
Tüketici güven endeksi martta aylık yüzde 4.6 arttı
Ayrıntılar geliyor
Tüketici güven endeksi martta aylık bazda yüzde 4.6 artışla 85.9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi şubatta 82,1 iken bu ay yüzde 4,6 artışla 85,9'a çıktı.
Mayıs 2023'ten itibaren en yüksek seviyede
Söz konusu endeks böylece Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece endeks 22 ayın en yüksek seviyesine geldi. Söz konusu dönemde endeks 91,1 olarak kayıtlara geçmişti.
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 65,6 iken martta yüzde 8,2 artışla 70,9'a yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi şubatta 83,1 iken bu ay yüzde 2 artarak 84,7 oldu.
Geçen ay 79,3 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 6,7 yükselişle martta 84,6'ya ulaştı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise şubatta 100,3 iken bu ay yüzde 2,8 artışla 103,2 olarak hesaplandı.