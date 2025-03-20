https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bakanlik-o-urunu-fotografiyla-ifsa-etti-ebeveynler-dikkat-cocuk-giyim-urunu-toplatiliyor-1094688734.html

Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor

Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ve tüketim ürünlerinde güvensizlik tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak, Ticaret... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T13:10+0300

2025-03-20T13:10+0300

2025-03-20T13:10+0300

ticaret bakanlığı

türki̇ye

yasak

tüketici

tüketici

tağşiş

taklit tağşiş listesi

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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak 18 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine, çocuk giyim kategorisinden tehlikeli bir ürün daha eklendi.🔴 Zng marka Kırmızı Elbise (14753) (7-14 yaş) modeli, güvenlik standartlarını karşılamadığı için yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.📢 Tespit edilen risk: Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin güvenlik standartlarına uymadığı belirlendi.Ürünün taşıdığı riskler açıklandıTicaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu ürün çocuklar için ciddi boğulma ve yaralanma riski taşıyor.⚠️ Güvensizlik nedeni:📌 Bu nedenle, Zng marka kırmızı elbise modeli piyasadan toplatılıyor ve satışına yasak getiriliyor.Hangi ürünler taklit ve tehlikeli?🔎 Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, düzenli olarak tüketicileri bilgilendirerek piyasadaki güvensiz ve taklit ürünleri duyuruyor.🔹 Tarım ve Orman Bakanlığı: Gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ediyor.🔹 Ticaret Bakanlığı: Giyimden oyuncaklara kadar çeşitli ürünlerin güvenlik testlerini denetliyor ve riskli ürünleri toplatıyor.👀 Bu duyurular sayesinde vatandaşlar, sağlığa zararlı ürünlerden korunabiliyor ve tüketim alışkanlıklarını bilinçli şekilde yönlendirebiliyor.Tüketiciler ne yapmalı?✅ Ebeveynler, çocuk kıyafetlerinde güvenlik standartlarını kontrol etmeli.✅ İpli ve büzgülü giysilerde ekstra dikkatli olunmalı.✅ Bakanlıkların yayımladığı listeleri takip ederek, piyasadaki riskli ürünlerden kaçınılmalı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sosyal-medyada-erisim-sorunu-suruyor-x-youtube-ve-whatsapp-coktu-mu-ne-zaman-duzelecek-kisitlama-ne-1094681351.html

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ticaret bakanlığı, yasak, tüketici, tüketici, tağşiş, taklit tağşiş listesi