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Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor
Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ve tüketim ürünlerinde güvensizlik tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak, Ticaret... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T13:10+0300
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ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak 18 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine, çocuk giyim kategorisinden tehlikeli bir ürün daha eklendi.🔴 Zng marka Kırmızı Elbise (14753) (7-14 yaş) modeli, güvenlik standartlarını karşılamadığı için yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.📢 Tespit edilen risk: Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin güvenlik standartlarına uymadığı belirlendi.Ürünün taşıdığı riskler açıklandıTicaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu ürün çocuklar için ciddi boğulma ve yaralanma riski taşıyor.⚠️ Güvensizlik nedeni:📌 Bu nedenle, Zng marka kırmızı elbise modeli piyasadan toplatılıyor ve satışına yasak getiriliyor.Hangi ürünler taklit ve tehlikeli?🔎 Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, düzenli olarak tüketicileri bilgilendirerek piyasadaki güvensiz ve taklit ürünleri duyuruyor.🔹 Tarım ve Orman Bakanlığı: Gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ediyor.🔹 Ticaret Bakanlığı: Giyimden oyuncaklara kadar çeşitli ürünlerin güvenlik testlerini denetliyor ve riskli ürünleri toplatıyor.👀 Bu duyurular sayesinde vatandaşlar, sağlığa zararlı ürünlerden korunabiliyor ve tüketim alışkanlıklarını bilinçli şekilde yönlendirebiliyor.Tüketiciler ne yapmalı?✅ Ebeveynler, çocuk kıyafetlerinde güvenlik standartlarını kontrol etmeli.✅ İpli ve büzgülü giysilerde ekstra dikkatli olunmalı.✅ Bakanlıkların yayımladığı listeleri takip ederek, piyasadaki riskli ürünlerden kaçınılmalı.
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ticaret bakanlığı, yasak, tüketici, tüketici, tağşiş, taklit tağşiş listesi
ticaret bakanlığı, yasak, tüketici, tüketici, tağşiş, taklit tağşiş listesi

Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor

13:10 20.03.2025
© FotoğrafKızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor
Kızamık dünya çapında artıyor, kızamık olan her 5 çocuktan birine zatürre teşhisi konuluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ve tüketim ürünlerinde güvensizlik tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak, Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine, çocuk giyim kategorisinden tehlikeli bir ürün daha eklendi. Ürünle ilgili piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı!
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak 18 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine, çocuk giyim kategorisinden tehlikeli bir ürün daha eklendi.
🔴 Zng marka Kırmızı Elbise (14753) (7-14 yaş) modeli, güvenlik standartlarını karşılamadığı için yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.
© FotoğrafBakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor
Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor
© Fotoğraf
📢 Tespit edilen risk: Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin güvenlik standartlarına uymadığı belirlendi.

Ürünün taşıdığı riskler açıklandı

© FotoğrafBakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor
Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
Bakanlık o ürünü fotoğrafıyla ifşa etti, ebeveynler dikkat: Çocuk giyim ürünü toplatılıyor
© Fotoğraf
Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bu ürün çocuklar için ciddi boğulma ve yaralanma riski taşıyor.
⚠️ Güvensizlik nedeni:
Boğulma riski: Kordon ve ip detayları, çocukların boyun bölgesinde tehlike oluşturuyor.
Yaralanma riski: Ürün, standartlara uygun olmadığı için çeşitli kazalara sebep olabilir.
📌 Bu nedenle, Zng marka kırmızı elbise modeli piyasadan toplatılıyor ve satışına yasak getiriliyor.

Hangi ürünler taklit ve tehlikeli?

🔎 Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı, düzenli olarak tüketicileri bilgilendirerek piyasadaki güvensiz ve taklit ürünleri duyuruyor.
🔹 Tarım ve Orman Bakanlığı: Gıdalarda taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa ediyor.
🔹 Ticaret Bakanlığı: Giyimden oyuncaklara kadar çeşitli ürünlerin güvenlik testlerini denetliyor ve riskli ürünleri toplatıyor.
👀 Bu duyurular sayesinde vatandaşlar, sağlığa zararlı ürünlerden korunabiliyor ve tüketim alışkanlıklarını bilinçli şekilde yönlendirebiliyor.

Tüketiciler ne yapmalı?

Ebeveynler, çocuk kıyafetlerinde güvenlik standartlarını kontrol etmeli.
İpli ve büzgülü giysilerde ekstra dikkatli olunmalı.
Bakanlıkların yayımladığı listeleri takip ederek, piyasadaki riskli ürünlerden kaçınılmalı.
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