https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/telefonlara-bildirimler-tek-tek-dustu-ibbden-nevruz-smsi-1094723209.html
Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i
Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbullulara bir kutlama mesajı gönderdi. SMS'in şu anda gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T11:37+0300
2025-03-21T11:37+0300
2025-03-21T11:37+0300
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı merkezi
gözaltı süresi
i̇bb
i̇bb meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094691854_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_51743b3b6cc4a33da0d98781f6c33152.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbul'da ikamet edenlerin cep telefonlarına özel bir kutlama mesajı iletti. İstanbul genelinde mobil hatlara gönderilen mesajda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından "Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için... Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandığı görüldü.Ne olmuştu? Gözaltı süreci ve suçlamalarİmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde, yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-acildigini-duyurdu-ifade-vermek-isterdim-ama-su-an-1094718082.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094691854_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_520163368b378bb397456e86b9b7de26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi, i̇bb, i̇bb meclisi, nevruz, 21 mart dünya nevruz günü
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi, i̇bb, i̇bb meclisi, nevruz, 21 mart dünya nevruz günü
Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbullulara bir kutlama mesajı gönderdi. SMS'in şu anda gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı gönderilmesi dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbul'da ikamet edenlerin cep telefonlarına özel bir kutlama mesajı iletti. İstanbul genelinde mobil hatlara gönderilen mesajda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından "Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için... Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandığı görüldü.
Ne olmuştu? Gözaltı süreci ve suçlamalar
İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde, yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verildi.