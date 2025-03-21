https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/telefonlara-bildirimler-tek-tek-dustu-ibbden-nevruz-smsi-1094723209.html

Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i

Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbullulara bir kutlama mesajı gönderdi. SMS'in şu anda gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T11:37+0300

2025-03-21T11:37+0300

2025-03-21T11:37+0300

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı merkezi

gözaltı süresi

i̇bb

i̇bb meclisi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbul'da ikamet edenlerin cep telefonlarına özel bir kutlama mesajı iletti. İstanbul genelinde mobil hatlara gönderilen mesajda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından "Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için... Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandığı görüldü.Ne olmuştu? Gözaltı süreci ve suçlamalarİmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde, yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-acildigini-duyurdu-ifade-vermek-isterdim-ama-su-an-1094718082.html

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Sputnik Türkiye

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