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Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i
Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbullulara bir kutlama mesajı gönderdi. SMS'in şu anda gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbul'da ikamet edenlerin cep telefonlarına özel bir kutlama mesajı iletti. İstanbul genelinde mobil hatlara gönderilen mesajda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından "Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için... Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandığı görüldü.Ne olmuştu? Gözaltı süreci ve suçlamalarİmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde, yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-acildigini-duyurdu-ifade-vermek-isterdim-ama-su-an-1094718082.html
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Telefonlara bildirimler tek tek düştü: İBB'den Nevruz SMS'i

11:37 21.03.2025
© AA / Emin SansarEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Emin Sansar
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbullulara bir kutlama mesajı gönderdi. SMS'in şu anda gözaltında olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzalı gönderilmesi dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla İstanbul'da ikamet edenlerin cep telefonlarına özel bir kutlama mesajı iletti. İstanbul genelinde mobil hatlara gönderilen mesajda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağzından "Yemyeşil bir bahar ve umut dolu yarınlar için... Nevruz Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ne olmuştu? Gözaltı süreci ve suçlamalar

İmamoğlu, 19 Mart 2025 tarihinde sabah saatlerinde, yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 106 kişi için gözaltı kararı verildi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu, hakkında yeni soruşturma açıldığını duyurdu: 'İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım'
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