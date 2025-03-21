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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-acildigini-duyurdu-ifade-vermek-isterdim-ama-su-an-1094718082.html
Ekrem İmamoğlu, hakkında yeni soruşturma açıldığını duyurdu: 'İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım'
Ekrem İmamoğlu, hakkında yeni soruşturma açıldığını duyurdu: 'İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım'
Sputnik Türkiye
İBB Ekrem İmamoğlu 3 gündür gözaltında bulunuyor. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında "kreş" soruşturmasının açıldığını belirtti. İBB... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları kapsamında gözaltında bulunuyor. Soruşturmaya konu olan dosyalarda toplam 106 şüpheli yer alıyor. Bu şüphelilerden 87’si gözaltında. Gözaltında olduğu süre içerisinde sosyal medya platformu X’ten (Twitter) açıklama yapan İBB Başkanı, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış” diyerek hakkında yeni bir soruşturma açıldığını açıkladı. 'Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz'İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html
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Ekrem İmamoğlu, hakkında yeni soruşturma açıldığını duyurdu: 'İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım'

09:23 21.03.2025 (güncellendi: 09:35 21.03.2025)
© AA / Erçin ErtürkEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA / Erçin Ertürk
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Ayrıntılar geliyor
İBB Ekrem İmamoğlu 3 gündür gözaltında bulunuyor. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakkında "kreş" soruşturmasının açıldığını belirtti. İBB Başkanı, "İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları kapsamında gözaltında bulunuyor. Soruşturmaya konu olan dosyalarda toplam 106 şüpheli yer alıyor. Bu şüphelilerden 87’si gözaltında.
Gözaltında olduğu süre içerisinde sosyal medya platformu X’ten (Twitter) açıklama yapan İBB Başkanı, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış” diyerek hakkında yeni bir soruşturma açıldığını açıkladı.

'Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz'

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
TÜRKİYE
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Sosyal medya hesabından paylaştı
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