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Sosyal medya kısıtlamasında yeni gelişme: X, YouTube, WhatsApp ve Instagram açıldı mı? Kısıtlama kalktı mı?
Sosyal medya kısıtlamasında yeni gelişme: X, YouTube, WhatsApp ve Instagram açıldı mı? Kısıtlama kalktı mı?
Sputnik Türkiye
İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından yaşanan sosyal medya erişim sorunu, 21 Mart Cuma sabahı itibarıyla giderildi. X, Instagram, YouTube... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından, 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde X (Twitter), YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına erişim büyük ölçüde kesildi. Akşam saatlerine gelindiğinde ise WhatsApp üzerinden mesajlaşmak da ciddi oranda zorlaştı.Erişim engeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında yürüttüğü operasyonla eş zamanlı olarak başladı. X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi uygulamalara giriş yapılamadı, platformlar hem mobil hem masaüstü cihazlarda çalışmadı.Sosyal medya kısıtlaması kalktı mı? Instagram, WhatsApp, X, TikTok, YouTube açıldı mı?21 Mart Cuma günü gece saatlerinden itibaren sosyal medya erişimindeki sıkıntılar kademeli olarak sona erdi. Kullanıcılar sabah saatlerinde itibaren, Instagram, WhatsApp, X, TikTok, YouTube ve Facebook gibi platformlara tekrar giriş yapabildiklerini bildirdi.Yaşanan erişim sorununun sadece İstanbul merkezli olduğu tahmin ediliyordu. Kullanıcılar, VPN kullanarak sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sosyal-medyada-erisim-sorunu-suruyor-x-youtube-ve-whatsapp-coktu-mu-ne-zaman-duzelecek-kisitlama-ne-1094681351.html
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ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, sosyal medya, twitter , instagram, youtube, i̇stanbul, facebook, whatsapp, tiktok, x, haberler, türkiye
ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı, sosyal medya, twitter , instagram, youtube, i̇stanbul, facebook, whatsapp, tiktok, x, haberler, türkiye

Sosyal medya kısıtlamasında yeni gelişme: X, YouTube, WhatsApp ve Instagram açıldı mı? Kısıtlama kalktı mı?

09:52 21.03.2025
© AASosyal medya
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından yaşanan sosyal medya erişim sorunu, 21 Mart Cuma sabahı itibarıyla giderildi. X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp ve diğer popüler platformlara artık sorunsuz erişilebiliyor. Kullanıcıların, "Sosyal medya kısıtlaması kalktı mı" sorusu yanıt buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından, 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde X (Twitter), YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına erişim büyük ölçüde kesildi. Akşam saatlerine gelindiğinde ise WhatsApp üzerinden mesajlaşmak da ciddi oranda zorlaştı.
Erişim engeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında yürüttüğü operasyonla eş zamanlı olarak başladı. X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi uygulamalara giriş yapılamadı, platformlar hem mobil hem masaüstü cihazlarda çalışmadı.

Sosyal medya kısıtlaması kalktı mı? Instagram, WhatsApp, X, TikTok, YouTube açıldı mı?

21 Mart Cuma günü gece saatlerinden itibaren sosyal medya erişimindeki sıkıntılar kademeli olarak sona erdi. Kullanıcılar sabah saatlerinde itibaren, Instagram, WhatsApp, X, TikTok, YouTube ve Facebook gibi platformlara tekrar giriş yapabildiklerini bildirdi.
Yaşanan erişim sorununun sadece İstanbul merkezli olduğu tahmin ediliyordu. Kullanıcılar, VPN kullanarak sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyordu.
Sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
TÜRKİYE
Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor: X, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
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