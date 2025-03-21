https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/sosyal-medya-kisitlamasinda-yeni-gelisme--x-youtube-whatsapp-ve-instagram-acildi-mi-kisitlama-1094718042.html

Sosyal medya kısıtlamasında yeni gelişme: X, YouTube, WhatsApp ve Instagram açıldı mı? Kısıtlama kalktı mı?

Sosyal medya kısıtlamasında yeni gelişme: X, YouTube, WhatsApp ve Instagram açıldı mı? Kısıtlama kalktı mı?

Sputnik Türkiye

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından yaşanan sosyal medya erişim sorunu, 21 Mart Cuma sabahı itibarıyla giderildi. X, Instagram, YouTube... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T09:52+0300

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyonun ardından, 19 Mart Çarşamba sabah saatlerinde X (Twitter), YouTube ve TikTok gibi sosyal medya platformlarına erişim büyük ölçüde kesildi. Akşam saatlerine gelindiğinde ise WhatsApp üzerinden mesajlaşmak da ciddi oranda zorlaştı.Erişim engeli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu dahil 105 kişi hakkında yürüttüğü operasyonla eş zamanlı olarak başladı. X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi uygulamalara giriş yapılamadı, platformlar hem mobil hem masaüstü cihazlarda çalışmadı.Sosyal medya kısıtlaması kalktı mı? Instagram, WhatsApp, X, TikTok, YouTube açıldı mı?21 Mart Cuma günü gece saatlerinden itibaren sosyal medya erişimindeki sıkıntılar kademeli olarak sona erdi. Kullanıcılar sabah saatlerinde itibaren, Instagram, WhatsApp, X, TikTok, YouTube ve Facebook gibi platformlara tekrar giriş yapabildiklerini bildirdi.Yaşanan erişim sorununun sadece İstanbul merkezli olduğu tahmin ediliyordu. Kullanıcılar, VPN kullanarak sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sosyal-medyada-erisim-sorunu-suruyor-x-youtube-ve-whatsapp-coktu-mu-ne-zaman-duzelecek-kisitlama-ne-1094681351.html

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