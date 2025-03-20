https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sosyal-medyada-erisim-sorunu-suruyor-x-youtube-ve-whatsapp-coktu-mu-ne-zaman-duzelecek-kisitlama-ne-1094681351.html

Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor: X, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor: X, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? Kısıtlama ne zaman kalkacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de Instagram, Twitter (X), YouTube, WhatsApp ve TikTok gibi platformlara erişim kısıtlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T10:13+0300

2025-03-20T10:13+0300

2025-03-20T10:13+0300

türki̇ye

sosyal medya

twitter

instagram

vpn

erişim

erişim engeli

erişim sorunu

erişim sıkıntısı

ekrem i̇mamoğlu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80'den fazla kişi evlerinden gözaltına alındı.Bu gelişmenin ardından Instagram, X (Twitter), YouTube, WhatsApp ve TikTok gibi platformlara erişim zayıfladı. Sosyal medya kullanıcıları, platformların tamamen çöktüğünü ya da çok yavaş çalıştığını belirtiyor.Sosyal medya çöktü mü? Bant daraltma uygulaması devredeErişim kısıtlamalarının nedeni olarak, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin kontrol altına alınmaya çalışılması gösteriliyor. Bant daraltma uygulaması, özellikle İstanbul’da yoğun şekilde hissediliyor.Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar, VPN kullanarak sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyor.Sosyal medya ne zaman düzelecek? Kısıtlama kalkacak mı?Yetkililerden erişim kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. İstanbul’daki internet hızının düşmesiyle birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim tamamen yavaşladı.Uygulamanın şu an için sadece İstanbul'da geçerli olduğu belirtilirken, erişim engelinin ilerleyen saatlerde genişleyip genişlemeyeceği belirsizliğini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html

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