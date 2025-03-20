https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sosyal-medyada-erisim-sorunu-suruyor-x-youtube-ve-whatsapp-coktu-mu-ne-zaman-duzelecek-kisitlama-ne-1094681351.html
Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor: X, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor: X, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Instagram, Twitter (X), YouTube, WhatsApp ve TikTok gibi platformlara erişim kısıtlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T10:13+0300
2025-03-20T10:13+0300
2025-03-20T10:13+0300
türki̇ye
sosyal medya
twitter
instagram
vpn
erişim
erişim engeli
erişim sorunu
erişim sıkıntısı
ekrem i̇mamoğlu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80'den fazla kişi evlerinden gözaltına alındı.Bu gelişmenin ardından Instagram, X (Twitter), YouTube, WhatsApp ve TikTok gibi platformlara erişim zayıfladı. Sosyal medya kullanıcıları, platformların tamamen çöktüğünü ya da çok yavaş çalıştığını belirtiyor.Sosyal medya çöktü mü? Bant daraltma uygulaması devredeErişim kısıtlamalarının nedeni olarak, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin kontrol altına alınmaya çalışılması gösteriliyor. Bant daraltma uygulaması, özellikle İstanbul’da yoğun şekilde hissediliyor.Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar, VPN kullanarak sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyor.Sosyal medya ne zaman düzelecek? Kısıtlama kalkacak mı?Yetkililerden erişim kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. İstanbul’daki internet hızının düşmesiyle birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim tamamen yavaşladı.Uygulamanın şu an için sadece İstanbul'da geçerli olduğu belirtilirken, erişim engelinin ilerleyen saatlerde genişleyip genişlemeyeceği belirsizliğini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/gozaltindaki-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1094680652.html
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Sosyal medyada erişim sorunu sürüyor: X, YouTube ve WhatsApp çöktü mü, ne zaman düzelecek? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
Türkiye'de Instagram, Twitter (X), YouTube, WhatsApp ve TikTok gibi platformlara erişim kısıtlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından bant daraltma uygulaması devreye alındı. "20 Mart sosyal medya düzeldi mi? Sosyal meyda ne zaman düzelecek" soruları kullanıcıların gündeminde.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80'den fazla kişi evlerinden gözaltına alındı.
Bu gelişmenin ardından Instagram, X (Twitter), YouTube, WhatsApp ve TikTok gibi platformlara erişim zayıfladı. Sosyal medya kullanıcıları, platformların tamamen çöktüğünü ya da çok yavaş çalıştığını belirtiyor.
Sosyal medya çöktü mü? Bant daraltma uygulaması devrede
Erişim kısıtlamalarının nedeni olarak, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medya üzerinden yayılan içeriklerin kontrol altına alınmaya çalışılması gösteriliyor. Bant daraltma uygulaması, özellikle İstanbul’da yoğun şekilde hissediliyor.
Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde Instagram, X, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp erişiminde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kullanıcılar, VPN kullanarak sosyal medya platformlarına bağlanmaya çalışıyor.
Sosyal medya ne zaman düzelecek? Kısıtlama kalkacak mı?
Yetkililerden erişim kısıtlamalarının ne zaman kaldırılacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. İstanbul’daki internet hızının düşmesiyle birlikte sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarına erişim tamamen yavaşladı.
Uygulamanın şu an için sadece İstanbul'da geçerli olduğu belirtilirken, erişim engelinin ilerleyen saatlerde genişleyip genişlemeyeceği belirsizliğini koruyor.