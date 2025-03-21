https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/panamada-62-buyuklugunde-deprem-1094750454.html

Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T20:08+0300

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Uzmanlar, Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman kentinin yaklaşık 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir bilginin gelmediğini açıkladı. Depremin etkilerinin incelenmeye devam edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/afad-uyardi-ege-denizi-sabaha-depremle-uyandi-santorinideki-yanardag-tehdidi-suruyor-1094717004.html

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