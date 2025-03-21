https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/panamada-62-buyuklugunde-deprem-1094750454.html
Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T20:08+0300
2025-03-21T20:08+0300
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Uzmanlar, Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman kentinin yaklaşık 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir bilginin gelmediğini açıkladı. Depremin etkilerinin incelenmeye devam edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/afad-uyardi-ege-denizi-sabaha-depremle-uyandi-santorinideki-yanardag-tehdidi-suruyor-1094717004.html
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deprem, panama, panama city, panama devlet başkanı
deprem, panama, panama city, panama devlet başkanı
Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem
20:08 21.03.2025 (güncellendi: 21:08 21.03.2025)
Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman kentinin 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak açıkladı. Deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedilirken, tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Uzmanlar, Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman kentinin yaklaşık 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir bilginin gelmediğini açıkladı. Depremin etkilerinin incelenmeye devam edildiği belirtildi.