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Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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Uzmanlar, Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman kentinin yaklaşık 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir bilginin gelmediğini açıkladı. Depremin etkilerinin incelenmeye devam edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/afad-uyardi-ege-denizi-sabaha-depremle-uyandi-santorinideki-yanardag-tehdidi-suruyor-1094717004.html
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deprem, panama, panama city, panama devlet başkanı
deprem, panama, panama city, panama devlet başkanı

Panama'da 6.2 büyüklüğünde deprem

20:08 21.03.2025 (güncellendi: 21:08 21.03.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman kentinin 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak açıkladı. Deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedilirken, tsunami uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.
Uzmanlar, Panama'nın güney açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü Punta de Burica liman kentinin yaklaşık 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Yetkililer, bölgede şu ana kadar can veya mal kaybına dair bir bilginin gelmediğini açıkladı. Depremin etkilerinin incelenmeye devam edildiği belirtildi.
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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