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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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AFAD uyardı, Ege Denizi sabaha depremle uyandı: 'Santorini'deki yanardağ tehdidi sürüyor'
AFAD uyardı, Ege Denizi sabaha depremle uyandı: 'Santorini'deki yanardağ tehdidi sürüyor'
Sputnik Türkiye
AFAD’ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, deniz merkezli olarak gerçekleşti ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldüAFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlendi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Depremin sığ derinlikte olması nedeniyle bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği aktarıldı.Çevre bölgelerde hissedildi, şu ana kadar olumsuz durum yokİlk belirlemelere göre, deprem çevrede herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Ancak bölge halkı sabah saatlerinde yaşanan sarsıntıyla tedirgin oldu. AFAD ve ilgili kurumlar, olası artçılara karşı bölgede durumu yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ingilterenin-baskenti-londrada-buyuk-yangin-dunyanin-en-yogun-havalimanlarindan-heathrowdaki-1094716794.html
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ege denizi, afad, santorini, santorini adası, santorini-amorgos fay hattı, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi, afad, santorini, santorini adası, santorini-amorgos fay hattı, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

AFAD uyardı, Ege Denizi sabaha depremle uyandı: 'Santorini'deki yanardağ tehdidi sürüyor'

08:12 21.03.2025
Ege deprem
Ege deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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AFAD’ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İşte depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, deniz merkezli olarak gerçekleşti ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü

AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlendi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Depremin sığ derinlikte olması nedeniyle bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği aktarıldı.

Çevre bölgelerde hissedildi, şu ana kadar olumsuz durum yok

İlk belirlemelere göre, deprem çevrede herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Ancak bölge halkı sabah saatlerinde yaşanan sarsıntıyla tedirgin oldu. AFAD ve ilgili kurumlar, olası artçılara karşı bölgede durumu yakından takip ediyor.
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