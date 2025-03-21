https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/afad-uyardi-ege-denizi-sabaha-depremle-uyandi-santorinideki-yanardag-tehdidi-suruyor-1094717004.html
AFAD uyardı, Ege Denizi sabaha depremle uyandı: 'Santorini'deki yanardağ tehdidi sürüyor'
AFAD uyardı, Ege Denizi sabaha depremle uyandı: 'Santorini'deki yanardağ tehdidi sürüyor'
Sputnik Türkiye
AFAD’ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T08:12+0300
2025-03-21T08:12+0300
2025-03-21T08:12+0300
son depremler
ege denizi
afad
santorini
santorini adası
santorini-amorgos fay hattı
deprem
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, deniz merkezli olarak gerçekleşti ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldüAFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları olarak belirlendi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Depremin sığ derinlikte olması nedeniyle bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği aktarıldı.Çevre bölgelerde hissedildi, şu ana kadar olumsuz durum yokİlk belirlemelere göre, deprem çevrede herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Ancak bölge halkı sabah saatlerinde yaşanan sarsıntıyla tedirgin oldu. AFAD ve ilgili kurumlar, olası artçılara karşı bölgede durumu yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ingilterenin-baskenti-londrada-buyuk-yangin-dunyanin-en-yogun-havalimanlarindan-heathrowdaki-1094716794.html
ege denizi
santorini
santorini adası
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ege denizi, afad, santorini, santorini adası, santorini-amorgos fay hattı, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
ege denizi, afad, santorini, santorini adası, santorini-amorgos fay hattı, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD uyardı, Ege Denizi sabaha depremle uyandı: 'Santorini'deki yanardağ tehdidi sürüyor'
AFAD’ın aktardığı verilere göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. İşte depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde saat 06.47’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, deniz merkezli olarak gerçekleşti ve çevre illerde hissedildiği bildirildi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü
AFAD’ın resmi internet sitesinde
yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Ege Denizi açıkları
olarak belirlendi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde
gerçekleştiği ifade edildi. Depremin sığ derinlikte olması nedeniyle bazı bölgelerde hafif şekilde hissedildiği aktarıldı.
Çevre bölgelerde hissedildi, şu ana kadar olumsuz durum yok
İlk belirlemelere göre, deprem çevrede herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı. Ancak bölge halkı sabah saatlerinde yaşanan sarsıntıyla tedirgin oldu. AFAD ve ilgili kurumlar, olası artçılara karşı bölgede durumu yakından takip ediyor.