https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/meteorolojiden-kritik-21-mart-uyarisi-tum-turkiyede-hava-alarmi-erildi-1094715832.html

Meteoroloji’den kritik 21 Mart uyarısı: Tüm Türkiye'de hava alarmı verildi

Meteoroloji’den kritik 21 Mart uyarısı: Tüm Türkiye'de hava alarmı verildi

Sputnik Türkiye

21 Mart 2025 hava durumu raporu yayımlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kar, sağanak yağış, buzlanma, don ve çığ tehlikesi birçok bölgede etkili olacak.

2025-03-21T07:38+0300

2025-03-21T07:38+0300

2025-03-21T07:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımlayarak 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Nevşehir, Bolu ve Amasya için yapılan uyarıda, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van gibi iller de yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalacak.Sağanak yağış batıyı etkisi altına alacakBursa, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Düzce, Sinop, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da ise sağanak yağış etkili olacak. Yağışların aralıklarla devam edeceği, bu illerde zaman zaman kuvvetli rüzgar ve yıldırım gibi meteorolojik olayların yaşanabileceği belirtildi.Yurtta genel durum: Yağışlı hava hâkimYapılan genel değerlendirmeye göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışlar görülecek.Karla karışık yağmur ve kar etkisini artırıyorMarmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı: 14 i̇l risk altındaGiresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, tipi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altındaHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar, genel olarak mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde don ve buzlanma görülecek.Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyorRüzgar, ülke genelinde genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyden esecek. Özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de, rüzgarın 40-70 km/saat hızla esmesi ve kısa süreli fırtına oluşturması bekleniyor.Çığ, buzlanma ve don uyarısı: Risk yüksekDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında, kar örtüsü nedeniyle çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve görüş mesafesinde düşüş gibi durumlar nedeniyle sürücüler uyarıldı.3 şehir için sarı kodlu alarmBugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı illerde karla karışık yağmur, kar, sağanak, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. İşte il il detaylı 21 Mart hava durumu raporu…MARMARA’DA YAĞIŞ VE SİS GÖRÜLECEKParçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri aralıklı yağış alacak. Bilecik’te yağış karla karışık yağmur ve kara dönebilir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve sis bekleniyor.EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR VE DON TEHLİKESİParçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Güney Ege’de rüzgar kuzeyden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/s) şeklinde esecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.AKDENİZ’DE YAĞMUR VE FIRTINA BEKLENİYORKahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.İÇ ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI VE DON TEHLİKESİBölgenin doğusunda aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.BATI KARADENİZ’DE KARLA KARIŞIK YAĞMURBölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor. Buzlanma ve don riski mevcut.ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİBölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı olacak. Giresun ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, iç kesimlerde buzlanma ve çığ riski var.DOĞU ANADOLU’DA YOĞUN KAR VE ÇIĞ UYARISIBölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kars, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Hakkari ve Şırnak’ta yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Buzlanma, don ve çığ riski yüksek.GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞBölge genelinde sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.

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