https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/meteorolojiden-kritik-21-mart-uyarisi-tum-turkiyede-hava-alarmi-erildi-1094715832.html
Meteoroloji’den kritik 21 Mart uyarısı: Tüm Türkiye'de hava alarmı verildi
Meteoroloji’den kritik 21 Mart uyarısı: Tüm Türkiye'de hava alarmı verildi
Sputnik Türkiye
21 Mart 2025 hava durumu raporu yayımlandı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 il için sarı kodlu uyarı verdi. Kar, sağanak yağış, buzlanma, don ve çığ tehlikesi birçok bölgede etkili olacak.
2025-03-21T07:38+0300
2025-03-21T07:38+0300
2025-03-21T07:57+0300
yaşam
meteoroloji
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımlayarak 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Nevşehir, Bolu ve Amasya için yapılan uyarıda, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van gibi iller de yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalacak.Sağanak yağış batıyı etkisi altına alacakBursa, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Düzce, Sinop, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da ise sağanak yağış etkili olacak. Yağışların aralıklarla devam edeceği, bu illerde zaman zaman kuvvetli rüzgar ve yıldırım gibi meteorolojik olayların yaşanabileceği belirtildi.Yurtta genel durum: Yağışlı hava hâkimYapılan genel değerlendirmeye göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağışlar görülecek.Karla karışık yağmur ve kar etkisini artırıyorMarmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Kuvvetli yağış uyarısı: 14 i̇l risk altındaGiresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, tipi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği bildirildi.Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altındaHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar, genel olarak mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde don ve buzlanma görülecek.Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyorRüzgar, ülke genelinde genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güneyden esecek. Özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de, rüzgarın 40-70 km/saat hızla esmesi ve kısa süreli fırtına oluşturması bekleniyor.Çığ, buzlanma ve don uyarısı: Risk yüksekDoğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında, kar örtüsü nedeniyle çığ riski devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ve görüş mesafesinde düşüş gibi durumlar nedeniyle sürücüler uyarıldı.3 şehir için sarı kodlu alarmBugün hava nasıl?Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı illerde karla karışık yağmur, kar, sağanak, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. İşte il il detaylı 21 Mart hava durumu raporu…MARMARA’DA YAĞIŞ VE SİS GÖRÜLECEKParçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri aralıklı yağış alacak. Bilecik’te yağış karla karışık yağmur ve kara dönebilir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve sis bekleniyor.EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR VE DON TEHLİKESİParçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Güney Ege’de rüzgar kuzeyden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/s) şeklinde esecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.AKDENİZ’DE YAĞMUR VE FIRTINA BEKLENİYORKahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.İÇ ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI VE DON TEHLİKESİBölgenin doğusunda aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.BATI KARADENİZ’DE KARLA KARIŞIK YAĞMURBölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor. Buzlanma ve don riski mevcut.ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİBölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı olacak. Giresun ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, iç kesimlerde buzlanma ve çığ riski var.DOĞU ANADOLU’DA YOĞUN KAR VE ÇIĞ UYARISIBölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kars, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Hakkari ve Şırnak’ta yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Buzlanma, don ve çığ riski yüksek.GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞBölge genelinde sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
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21 mart hava durumu, meteoroloji uyarısı, sarı kodlu uyarı, karla karışık yağmur, kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi, hava sıcaklığı, rüzgar hızı, fırtına uyarısı, zirai don, mevsim normalleri, güncel hava durumu, il il hava durumu, bölgesel hava tahmini, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu raporu, 21 mart 2025 hava durumu, 21 mart'ta hava nasıl olacak, 21 mart 2025 hava durumu raporu, meteoroloji'den 21 mart uyarısı, 21 mart'ta hangi illerde kar yağışı var, 21 mart'ta sağanak yağış beklenen iller
21 mart hava durumu, meteoroloji uyarısı, sarı kodlu uyarı, karla karışık yağmur, kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi, hava sıcaklığı, rüzgar hızı, fırtına uyarısı, zirai don, mevsim normalleri, güncel hava durumu, il il hava durumu, bölgesel hava tahmini, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu raporu, 21 mart 2025 hava durumu, 21 mart'ta hava nasıl olacak, 21 mart 2025 hava durumu raporu, meteoroloji'den 21 mart uyarısı, 21 mart'ta hangi illerde kar yağışı var, 21 mart'ta sağanak yağış beklenen iller
Meteoroloji’den kritik 21 Mart uyarısı: Tüm Türkiye'de hava alarmı verildi
07:38 21.03.2025 (güncellendi: 07:57 21.03.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu uyarı verilirken, birçok şehirde sağanak, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Buzlanma, don, çığ riski ve zirai don uyarısı yapıldı. Rüzgarın ise fırtına seviyesine çıkması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 hava durumu raporunu yayımlayarak 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Nevşehir, Bolu ve Amasya için yapılan uyarıda, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya ve Van gibi iller de yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalacak.
Sağanak yağış batıyı etkisi altına alacak
Bursa, İstanbul, Kocaeli, Hatay, Düzce, Sinop, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa'da
ise sağanak yağış
etkili olacak. Yağışların aralıklarla devam edeceği, bu illerde zaman zaman kuvvetli rüzgar
ve yıldırım
gibi meteorolojik olayların yaşanabileceği belirtildi.
Yurtta genel durum: Yağışlı hava hâkim
Yapılan genel değerlendirmeye göre, yurdun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir hava
hâkim olacak. Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri
ile Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde
yağışlar görülecek.
Karla karışık yağmur ve kar etkisini artırıyor
Marmara'nın doğusu
, Güneydoğu Anadolu’nun batısı
, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin
çevrelerinde yağmur ve sağanak
, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar
bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı: 14 i̇l risk altında
Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt
çevrelerinde kuvvetli yağışlar
bekleniyor. Bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, tipi
ve ulaşımda aksamalar
yaşanabileceği bildirildi.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar, genel olarak mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece saatlerinde don ve buzlanma görülecek.
Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Rüzgar
, ülke genelinde genellikle kuzey yönlerden
, güneydoğu kesimlerde ise güneyden
esecek. Özellikle Güney Ege ve Akdeniz'de
, rüzgarın 40-70 km/saat
hızla esmesi ve kısa süreli fırtına
oluşturması bekleniyor.
Çığ, buzlanma ve don uyarısı: Risk yüksek
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri
ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında
, kar örtüsü nedeniyle çığ riski
devam ediyor. Sabah
ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı
ve görüş mesafesinde düşüş
gibi durumlar nedeniyle sürücüler uyarıldı.
3 şehir için sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 Mart tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bazı illerde karla karışık yağmur, kar, sağanak, fırtına, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. İşte il il detaylı 21 Mart hava durumu raporu…
MARMARA’DA YAĞIŞ VE SİS GÖRÜLECEK
Parçalı ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Bölgenin doğusu ile Balıkesir çevreleri aralıklı yağış alacak. Bilecik’te yağış karla karışık yağmur ve kara dönebilir. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve sis bekleniyor.
BURSA:
11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE:
16°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL:
11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ:
11°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE’DE KUVVETLİ RÜZGAR VE DON TEHLİKESİ
Parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olacak. Güney Ege’de rüzgar kuzeyden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/s) şeklinde esecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski var.
AFYONKARAHİSAR:
7°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ:
13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR:
16°C – Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA:
14°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ’DE YAĞMUR VE FIRTINA BEKLENİYOR
Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
ADANA:
15°C – Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA:
18°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY:
15°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN:
14°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI VE DON TEHLİKESİ
Bölgenin doğusunda aralıklı kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek.
ANKARA:
8°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR:
6°C – Parçalı ve çok bulutlu
KONYA:
5°C – Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR:
-1°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ’DE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Bölge genelinde aralıklı yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar bekleniyor. Buzlanma ve don riski mevcut.
BOLU:
4°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
DÜZCE:
9°C – Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
SİNOP:
9°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK:
9°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Bölge genelinde aralıklı yağış
bekleniyor. Kıyılarda yağmur
, iç kesimlerde kar
yağışı olacak. Giresun ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış
, iç kesimlerde buzlanma ve çığ riski
var.
AMASYA:
6°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar
ARTVİN:
6°C – Çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN:
7°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı
TRABZON:
8°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekler kar yağışlı
DOĞU ANADOLU’DA YOĞUN KAR VE ÇIĞ UYARISI
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kars, Erzurum, Ardahan, Bingöl, Muş, Bitlis, Elazığ, Hakkari ve Şırnak’ta yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Buzlanma, don ve çığ riski yüksek.
ERZURUM:
2°C – Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yer yer kuvvetli
KARS:
4°C – Çok bulutlu, kar yağışlı, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli
MALATYA:
3°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN:
10°C – Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ
Bölge genelinde sağanak yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor.
DİYARBAKIR:
12°C – Çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli
GAZİANTEP:
10°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT:
13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli
ŞANLIURFA:
13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı