https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/valilikler-tek-tek-uyardi--13-ilde-okullar-tatil-edildi-1094715452.html

Valilikler tek tek uyardı: 13 ilde okullar tatil edildi

Valilikler tek tek uyardı: 13 ilde okullar tatil edildi

Sputnik Türkiye

21 Mart 2025 Cuma günü için Meteoroloji'nin uyarıları sonrası 13 ilde okullar tatil edildi. Kar, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Hangi illerde eğitime ara verildi?

2025-03-21T07:25+0300

2025-03-21T07:25+0300

2025-03-21T07:25+0300

türki̇ye

meteoroloji genel müdürlüğü

okullar tatil

son dakika okullar tatil

kar tatili

kar tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093944296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f8cf809ea56332c144a13cb754862f1e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 tarihli haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda, 6 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken, ülke genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış, şiddetli rüzgar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geldiMeteorolojik uyarıların ardından birçok il valiliğinden, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair açıklamalar geldi. Valilik açıklamalarında, öğrencilerin güvenliği göz önüne alınarak 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği ifade edildi.Eğitime ara verilen 13 i̇l açıklandıİşte kar tatili ilan edilen iller:Bu illerde yer alan bazı ilçelerde de aynı şekilde eğitim ve öğretime ara verildi. Detaylı bilgi için valiliklerin resmi açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ibb-baskan-vekili-nuri-aslandan-ibb-meclisinde-olaganustu-toplanma-karari-1094709281.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar tatili, 21 mart 2025, okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, valilik açıklaması, meteoroloji uyarısı, yoğun kar yağışı, buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi, sarı kodlu uyarı, eğitim öğretime ara, hava durumu raporu, güncel hava durumu, kar yağışı olan iller, karaman'da okullar tatil mi, nevşehir'de okullar tatil mi, samsun'da okullar tatil mi, konya'da okullar tatil mi, karaman'da kar tatili, nevşehir'de kar tatili, samsun'da kar tatili, konya'da kar tatili, 21 mart hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, valiliklerden açıklama, okulların tatil edildiği iller,