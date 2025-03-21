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Valilikler tek tek uyardı: 13 ilde okullar tatil edildi
Valilikler tek tek uyardı: 13 ilde okullar tatil edildi
Sputnik Türkiye
21 Mart 2025 Cuma günü için Meteoroloji'nin uyarıları sonrası 13 ilde okullar tatil edildi. Kar, buzlanma ve don tehlikesi nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. Hangi illerde eğitime ara verildi?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 tarihli haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda, 6 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken, ülke genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış, şiddetli rüzgar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geldiMeteorolojik uyarıların ardından birçok il valiliğinden, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair açıklamalar geldi. Valilik açıklamalarında, öğrencilerin güvenliği göz önüne alınarak 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği ifade edildi.Eğitime ara verilen 13 i̇l açıklandıİşte kar tatili ilan edilen iller:Bu illerde yer alan bazı ilçelerde de aynı şekilde eğitim ve öğretime ara verildi. Detaylı bilgi için valiliklerin resmi açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.
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kar tatili, 21 mart 2025, okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, valilik açıklaması, meteoroloji uyarısı, yoğun kar yağışı, buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi, sarı kodlu uyarı, eğitim öğretime ara, hava durumu raporu, güncel hava durumu, kar yağışı olan iller, karaman'da okullar tatil mi, nevşehir'de okullar tatil mi, samsun'da okullar tatil mi, konya'da okullar tatil mi, karaman'da kar tatili, nevşehir'de kar tatili, samsun'da kar tatili, konya'da kar tatili, 21 mart hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, valiliklerden açıklama, okulların tatil edildiği iller,

Valilikler tek tek uyardı: 13 ilde okullar tatil edildi

07:25 21.03.2025
© AAKar tatili son dakika
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış, rüzgar, çığ, buzlanma ve don olaylarına karşı sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarının ardından 13 ilin valiliklerinden kar tatili açıklamaları geldi. 21 Mart Cuma günü eğitime ara verilen il ve ilçeler haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Mart 2025 tarihli haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda, 6 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken, ülke genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış, şiddetli rüzgar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Valiliklerden peş peşe kar tatili açıklamaları geldi

Meteorolojik uyarıların ardından birçok il valiliğinden, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğine dair açıklamalar geldi. Valilik açıklamalarında, öğrencilerin güvenliği göz önüne alınarak 21 Mart Cuma günü eğitime ara verildiği ifade edildi.

Eğitime ara verilen 13 i̇l açıklandı

İşte kar tatili ilan edilen iller:
Kahramanmaraş
Nevşehir
Samsun
Konya
Karaman
Kırşehir
Niğde
Sinop
Amasya
Erzincan
Sivas
Yozgat
Ordu
Bu illerde yer alan bazı ilçelerde de aynı şekilde eğitim ve öğretime ara verildi. Detaylı bilgi için valiliklerin resmi açıklamalarının takip edilmesi öneriliyor.
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