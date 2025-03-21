https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/mecliste-tartisma-cikti-emekli-ikramiyesi-unutuldu-bayram-oncesine-yetisecek-mi-1094717825.html

Mecliste tartışma çıktı, emekli ikramiyesi unutuldu: Bayram öncesine yetişecek mi?

Mecliste tartışma çıktı, emekli ikramiyesi unutuldu: Bayram öncesine yetişecek mi?

Sputnik Türkiye

Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışma çıkınca askıya alındı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T09:21+0300

2025-03-21T09:21+0300

2025-03-21T09:21+0300

poli̇ti̇ka

meclis

emekli ikramiyesi

ikramiye

i̇kramiye

ali mahir başarır

özlem gürses

ak parti

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Bayram ikramiyesi teklifinin görüşmeleri dün, TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavganın ardından milletvekillerinin yoklamaya katılmaması nedeniyle yapılmadı.TBMM'de İmamoğlu kavgasıİstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma TBMM’de de tartışma yarattı.Kolonya şişesi fırlatıldıTBMM Genel Kurulu’nun dünkü çalışmaları sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy’a kolonya şişesi fırlatması nedeniyle tartışma çıktı.Bu olayın ardından AK Parti ve CHP milletvekilleri karşı karşıya geldi. Tartışma diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. AK Parti milletvekilleri, Başarır’ın fırlattığı şişeden ellerine kolonya sürdü, gülüşmeler yaşandı.Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise Başarır’a fırlattığı kolonya şişesini kavas aracılığıyla geri gönderdi. Tartışmalar sürerken milletvekilleri genel kuruldan ayrıldı, gündem konuları ele alınamadı.CHP'li Ali Mahir Başarır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Genel Kurul salonundan ayrılması üzerine, "Özlem Hanım nereye, oy kullansanıza. Meclis'i niye kapatıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.Emekli ikramiyesi görüşülemediTBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmelerine de bu tartışmalar nedeniyle başlanamadı.Yoklama yeter sayısına ulaşılamadıAK Parti ve MHP'nin yapılan yoklamalarda oy kullanmaması nedeniyle üç kez yoklama yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine Genel Kurul 25 Mart Salı günü saat 15.00'te açılmak üzere kapandı.

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meclis, emekli ikramiyesi, ikramiye, i̇kramiye, ali mahir başarır, özlem gürses, ak parti