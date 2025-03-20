https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/dunku-gerilimli-oturum-ardindan-tbmm-genel-kurulu-bugun-de-gergin-basladi-1094694562.html

Dünkü gerilimli oturum ardından TBMM Genel Kurulu bugün de gergin başladı

Dünkü gerilimli oturum ardından TBMM Genel Kurulu bugün de gergin başladı

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında dünkü gerilimli oturumun ardından bugün de Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik yaşandı. CHP... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T14:48+0300

2025-03-20T14:48+0300

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meclis genel kurulu

meclis genel kurulu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dün İBB merkezli yürüttüğü iki soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişiyi gözaltına alması sonrasında TBMM Genel Kurulu'nda dün CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuşması sırasında kürsüye gelen milletvekilleri "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları atmış, oturumu yöneten DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'i tatil etmişti.Dünkü gerginlik sonrası Meclis Genel Kurul oturumu bugünde gerginliğe sahne oldu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AK Parti Kayseri milletvekili Bayar Özsoy, 'ne konuşuyorsun' sözleri ile atıştı. İkili birbirinin üzerine yürüyünce gerilim yaşandı. Ali Mahir Başarır, gerginlik sırasında kolonya şişesi attı.Oturumu yöneten Sırrı Süreyya Önder, Ali Mahir Başarır'a kolonya şişesini geri verdi ve Başarır'dan özür dilemesini istedi. Ali Mahir Başarır ise 'özür dilemeyeceğini' belirtince Önder oturuma 15 dakika ara verdi.

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