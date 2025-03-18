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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/bayram-ikramiyesi-icin-geri-sayim-odemeler-bayram-oncesi-yapilacak-mi-kimler-yararlanacak--1094603049.html
Bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak?
Bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak?
Sputnik Türkiye
Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak. Peki 134.5 milyar... 18.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-18T09:46+0300
2025-03-18T09:46+0300
ekonomi̇
türkiye
emekli
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
dul
yetim
ramazan
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Bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak torba yasa teklifinin içinde yer alan bayram ikramiyesi düzenlemesinin çarşamba günü geç saatlerde yasalaşması bekleniyor.Cumhurbaşkanına sunulacakTBMM safhasının ardından yasal düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.24-28 Mart'ta ödenecekRamazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor.Kurban Bayramı için ikramiye ne zaman?Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak.Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödeniyor.Aynı miktarda olmayacakBayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak.Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.İkramiye kime ne kadar yatacak?Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödeniyor.Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak.Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kademeli-emeklilik-icin-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-kademeli-emeklilik-cikacak-mi-1094585385.html
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2025 bayram i̇kramiyesi ne kadar oldu, bayram ikramiyesi kaç tl, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor, 2025 bayram parası ne zaman yatacak
2025 bayram i̇kramiyesi ne kadar oldu, bayram ikramiyesi kaç tl, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor, 2025 bayram parası ne zaman yatacak

Bayram ikramiyesi için geri sayım: Ödemeler bayram öncesi yapılacak mı? Kimler yararlanacak?

09:46 18.03.2025
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Bayram ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmeye başlanacak. Peki 134.5 milyar TL'lik toplam ödenekten kimler ne kadar yararlanacak? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak?
Bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak torba yasa teklifinin içinde yer alan bayram ikramiyesi düzenlemesinin çarşamba günü geç saatlerde yasalaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanına sunulacak

TBMM safhasının ardından yasal düzenleme Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

24-28 Mart'ta ödenecek

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart'ta başlayacağı göz önüne alındığında, ödemelerin bayramdan önce yapılması bekleniyor. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin yapılması ihtimali daha yüksek görünüyor.

Kurban Bayramı için ikramiye ne zaman?

Bayram haftasına sarkmadan ikramiyelerin hesaplara yatırılması bekleniyor. 6-9 Haziran günleri arasına denk gelen Kurban Bayramı ikramiyesi de 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı'ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılacak.
Ödeme tarihleri SGK tarafından kamuoyuna duyurulacak. Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödeniyor.

Aynı miktarda olmayacak

Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak.
Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.
Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 4 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin TL alacak. İki ayrı maaş alanlar ise en yüksek ödemeye imkân veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek.

İkramiye kime ne kadar yatacak?

Bayram ikramiyesi, yalnızca emekli aylığı alanlara değil; yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı malullük aylığı, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ödeniyor.
Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.
Bayram ikramiyesini emekli olanlar aynı oranda 4 bin TL olarak alacak.
Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak.
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EKONOMİ
Kademeli emeklilik için yeni düzenleme Meclis’e sunuldu: Kademeli emeklilik çıkacak mı?
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