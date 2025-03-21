https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-turkiye-ve-rusya-olmadan-avrupanin-guvenlik-mimarisinden-1094738208.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye ve Rusya olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsedilemez

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye ve Rusya olmadan Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsedilemez

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Türkiye ve Rusya dahil edilmeden Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsetmenin gerçekçi olmadığını... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T16:02+0300

2025-03-21T16:02+0300

2025-03-21T17:07+0300

ukrayna krizi

macaristan

macaristan dışişleri bakanlığı

peter szijjarto

türkiye

hakan fidan

donald trump

ukrayna

brüksel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094737318_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7073323de92d193216f48ce21288518e.jpg

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Ukrayna krizinin sona ermesi ve barışın sağlanması için verdiği çabalar nedeniyle Fidan'ı tebrik ettiğini belirten Szijjarto, "İki taraf arasında, Donald Trump'tan önce yalnızca Türkiye başarılı olabildi" dedi.Szijjarto, Ukrayna'da barışın sağlanması için şimdi bir ümit olduğuna işaret ederek, "Mümkün olan her araçla Rus-ABD görüşmelerinin başarılı olmasını diliyoruz, destekliyoruz. Brüksel'in savaş yanlısı politikalarıyla barış görüşmelerine engel oluşturmamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisinden ancak Rusya ve Türkiye'nin de dahil olmasıyla söz edilebileceğini vurgulayan Szijjarto, Avrupa'da bazı ideolojik fanatikler olduğunu ve bu konuda aksi görüşler belirttiklerini ancak bu görüşlerin zayıf temeller üzerinde durduğunu söyledi.Macar Bakan Szijjarto, "Türkiye ve Rusya dahil edilmeden Avrupa'nın güvenlik mimarisinden bahsetmek gerçekçi değildir" diye konuştu.'Brüksel'in kararlarını son derece tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz'Macaristan'ın güvenlik menfaatlerinin Türkiye ile tamamen örtüştüğünü vurgulayan Szijjarto, "Bu hem fiziki hem de enerji güvenliği açısından böyle. Geçtiğimiz üç yılda Macaristan ve Türkiye barış kampının en yüksek sesli taraftarı oldular. Geçtiğimiz üç yılda yılmaz ve sesli biçimde, en önemlisi açık şekilde barışın gerekliliğinden yana olduk. Sonuna kadar (Ukrayna'da) ateşkes görüşmelerinin yapılmasını söyledik" ifadelerini kullandı.Szijjarto, "Bugün ateşkesten bahseden Avrupalılar uluslararası örgütlerde ve siyasette üç yıl boyunca hayrete düşürecek bir tutum sergilediler. Bugün ateşkesten bahseden Avrupalılar 3 yıl boyunca ateşkes kelimesine yasak getirdiler. Bunu hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.Ukrayna krizinin çözümünün çatışma alanında olmadığının altını çizen Szijjarto, "Brüksel'in yeni silahlar ve yeni milyar eurolar gönderilmesini destekleyen kararlarını son derece tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz" dedi.Szijjarto, bu önlemlerin çatışmanın uzamasına sebep olduğunu ve çatışma uzadıkça daha çok insanın öldüğünü belirterek, bu nedenle gelecek hafta ABD-Rusya arasında planlanan ateşkes görüşmelerinin başarılı olmasını dilediklerini ifade etti.'Macaristan'ın enerji güvenliği Türkiyesiz mümkün değil'Enerji işbirliği konusuna da değinen Szijjarto, "Macaristan'ın enerji güvenliği Türkiyesiz mümkün değildir. Macaristan'ın enerji güvenliğinde güvenilir bir ortağı olduğu için Türkiye'ye minnettarız. 7,6 milyar metreküplük gaz, TürkAkım üzerinden Macaristan'a ulaştı. Bu yıl her gün 20 milyon metreküplük miktarı aştık" ifadelerini kullandı.Szijjarto, öte yandan (Joe) Biden yönetiminin görevi devretmeden önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığını anımsatarak, "Bunlar kasıtlı olarak yapıldı. Bölge ülkelerini doğal gaz açısından zor duruma sokmak istedi. Bu Biden yönetimi tarafından düşmanca bir yaklaşımdı" değerlendirmesinde bulundu.ABD'de Donald Trump yönetiminin makul ve aklıselim şekilde hareket ettiğini söyleyen Szijjarto, "Dün Washington'dan ulaşan bilgiye göre, Gazprombank'ın yaptırımdan muaf tutulmasına yönelik talebimizi uzattılar. Böylelikle Macar doğal gaz tedariki güvendedir. Doğal gaz arzımız Biden yönetiminin düşmanca ideolojisine kurban gitmemiştir" diye konuştu.'Bu yıl da Türkiye'den doğrudan doğal gaz satın alabilmek için BOTAŞ ile görüşüyoruz'Macar bakan, geçen yıl Türkiye'den doğrudan doğal gaz satın aldıklarını hatırlatarak, "Bu yıl da Türkiye'den doğrudan doğal gaz satın alabilmek için BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ) ile yeniden görüşmelere başladık" dedi.Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL Group ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasındaki stratejik işbirliğinin devam ettiğini aktaran Szijjarto, "(MOL ve TPAO) Macaristan'daki kuyuların açılması için ortak hareket edecekler, ortak firma kurulacak. Macaristan'da 15 milyondan fazla miktarda bir yatırım yapılacaktır" ifadelerini kullandı.Szijjarto, geçen yıl Türkiye ve Macaristan'ın ikili ticaret hacminde rekora ulaştıklarını vurgulayarak, bu yıl da yüzde 10'luk artış öngördüklerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ab-diplomasi-sefi-borrelli-brukselin-bideni-olarak-adlandirdi-1087228225.html

macaristan

ukrayna

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, türkiye, hakan fidan, donald trump, ukrayna, brüksel