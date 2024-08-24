https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ab-diplomasi-sefi-borrelli-brukselin-bideni-olarak-adlandirdi-1087228225.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB diplomasi şefi Borrell'i 'Brüksel'in Biden'ı' olarak adlandırdı

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB diplomasi şefi Borrell'i 'Brüksel'in Biden'ı' olarak adlandırdı

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan Başbakanı Orban'ın Ukrayna'ya yönelik barış girişimine Brüksel'in verdiği 'anaokulu' seviyesindeki tepkisini... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T20:56+0300

2024-08-24T20:56+0300

2024-08-24T20:58+0300

dünya

macaristan

peter szijjarto

viktor orban

josep borrell

giorgia meloni

şi cinping

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085964502_0:162:3168:1944_1920x0_80_0_0_6db4ae2d8bbf4ad3f16fc6c4002e7053.jpg

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Moskova ve Çin ziyaretleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirdiğini, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e gittiğinde ise 'neyse ki' eleştirilmediğini zira 'doğru olanı yaptığını' belirtti.Szijjarto açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Szijjarto açıklamasında, aralarında 'en büyük üç AB ülkesinin' de bulunduğu 13 ülkenin konseyin yine Budapeşte'de yapılmasından yana olduğunu, beşinin gelmeyeceklerini, diğer sekizinin umursamadıklarını söylediğini ve Borrell'in Macaristan'ın görüşünü saymayı reddettiğini söyledi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan'ın Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Ağustos sonunda yapılacak bir sonraki gayriresmi dışişleri bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel'de yapılacağını söylemişti. Szijjarto bu kararı, Macaristan Başbakanı Orban'ın yürüttüğü gibi bir barışı koruma misyonu düzenleyemeyen AB'nin hayal kırıklığının bir göstergesi olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/fransada-bir-sinagogun-yakininda-patlama-cumhurbaskani-macron-patlamayi-teror-eylemi-olarak-1087228035.html

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, peter szijjarto, viktor orban, josep borrell, giorgia meloni, şi cinping, joe biden