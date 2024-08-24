https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ab-diplomasi-sefi-borrelli-brukselin-bideni-olarak-adlandirdi-1087228225.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB diplomasi şefi Borrell'i 'Brüksel'in Biden'ı' olarak adlandırdı
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB diplomasi şefi Borrell'i 'Brüksel'in Biden'ı' olarak adlandırdı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan Başbakanı Orban'ın Ukrayna'ya yönelik barış girişimine Brüksel'in verdiği 'anaokulu' seviyesindeki tepkisini... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T20:56+0300
2024-08-24T20:56+0300
2024-08-24T20:58+0300
dünya
macaristan
peter szijjarto
viktor orban
josep borrell
giorgia meloni
şi cinping
joe biden
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085964502_0:162:3168:1944_1920x0_80_0_0_6db4ae2d8bbf4ad3f16fc6c4002e7053.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Moskova ve Çin ziyaretleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirdiğini, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e gittiğinde ise 'neyse ki' eleştirilmediğini zira 'doğru olanı yaptığını' belirtti.Szijjarto açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Szijjarto açıklamasında, aralarında 'en büyük üç AB ülkesinin' de bulunduğu 13 ülkenin konseyin yine Budapeşte'de yapılmasından yana olduğunu, beşinin gelmeyeceklerini, diğer sekizinin umursamadıklarını söylediğini ve Borrell'in Macaristan'ın görüşünü saymayı reddettiğini söyledi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan'ın Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Ağustos sonunda yapılacak bir sonraki gayriresmi dışişleri bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel'de yapılacağını söylemişti. Szijjarto bu kararı, Macaristan Başbakanı Orban'ın yürüttüğü gibi bir barışı koruma misyonu düzenleyemeyen AB'nin hayal kırıklığının bir göstergesi olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/fransada-bir-sinagogun-yakininda-patlama-cumhurbaskani-macron-patlamayi-teror-eylemi-olarak-1087228035.html
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085964502_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_9aa0ec0ebe3052719dee3032ce76d59c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, peter szijjarto, viktor orban, josep borrell, giorgia meloni, şi cinping, joe biden
macaristan, peter szijjarto, viktor orban, josep borrell, giorgia meloni, şi cinping, joe biden
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB diplomasi şefi Borrell'i 'Brüksel'in Biden'ı' olarak adlandırdı
20:56 24.08.2024 (güncellendi: 20:58 24.08.2024)
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Macaristan Başbakanı Orban'ın Ukrayna'ya yönelik barış girişimine Brüksel'in verdiği 'anaokulu' seviyesindeki tepkisini eleştirerek, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'i 'Brüksel'in Biden'ı' olarak nitelendirdi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Brüksel'in Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Moskova ve Çin ziyaretleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirdiğini, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Pekin'e gittiğinde ise 'neyse ki' eleştirilmediğini zira 'doğru olanı yaptığını' belirtti.
Szijjarto açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Burada çok çocukça ve anaokulu seviyesinde tepkiler geldi. Brüksel'in Biden'ı Borrell'i önden göndererek dışişleri bakanları konseyi toplantısının Puskas Arena'da değil de Brüksel'de bir yerde toplanırsa güceneceğimizi düşündüler. Umurumuzda değil.
Szijjarto açıklamasında, aralarında 'en büyük üç AB ülkesinin' de bulunduğu 13 ülkenin konseyin yine Budapeşte'de yapılmasından yana olduğunu, beşinin gelmeyeceklerini, diğer sekizinin umursamadıklarını söylediğini ve Borrell'in Macaristan'ın görüşünü saymayı reddettiğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan'ın Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle Ağustos sonunda yapılacak bir sonraki gayriresmi dışişleri bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel'de yapılacağını söylemişti. Szijjarto bu kararı, Macaristan Başbakanı Orban'ın yürüttüğü gibi bir barışı koruma misyonu düzenleyemeyen AB'nin hayal kırıklığının bir göstergesi olarak nitelendirmişti.