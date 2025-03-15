https://anlatilaninotesi.com.tr/20250315/ege-adalarindaki-sismik-hareketlilik-nedeniyle-turistler-rotayi-turkiyeye-cevirdi-1094538926.html

Ege adalarındaki sismik hareketlilik nedeniyle turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi

Ege adalarındaki sismik hareketlilik nedeniyle turistler rotayı Türkiye'ye çevirdi

Sputnik Türkiye

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik nedeniyle turistler tatil için rotalarını Türkiye'ye çevirdi. Turizmciler hareketlilikten memnun. 15.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-15T12:24+0300

2025-03-15T12:24+0300

2025-03-15T12:24+0300

ekonomi̇

ege denizi

santorini

türkiye otelciler federasyonu (türofed)

mehmet i̇şler

turizm

çeşme

erken rezervasyon

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Ege Denizi'ndeki adaları etkileyen deprem fırtınası, tatil için bölgeyi düşünen turistlerin rotasını Türkiye'ye çevirdi. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Santorini ve Yamurgi gibi adalarda günlük yaşam olumsuz etkilendi. Ana geçim kaynağı turizm olan bu adalarda erken rezervasyon iptalleri, turizmde rotayı Türkiye'ye çevirdi. Adalarda tatil yapmayı düşünen turistler, son dönemdeki sarsıntılar nedeniyle rezervasyonlarını iptal ederek yakın noktalardan biri olan Türkiye'ye yöneliyor. Bu talep Türkiye'nin tatil merkezlerindeki erken rezervasyona yansıdı.Rezervasyonlar Bodrum ve Muğla'ya kaydıTürkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bir süredir sismik hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi'ndeki adaların önemli sayıda turist ağırladığını söyledi. Türkiye'nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizen İşler, "Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz." dedi.Yeni bir pazar yeni bir müşteri portföyüTurizmciler olarak tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İşler, "Şu anda adalardan kaçanların Mısır'a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum'a kaydını görüyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız." diye konuştu.Erken rezervasyonlarda artış Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge ise Yunan turizminin özellikle adaların erken rezervasyon sorunu yaşadığını vurguladı. Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin Türkiye'de erken rezervasyonda artışa neden olduğunu bildiren Belge, şöyle konuştu:"Erken rezervasyondaki artış turistlerin Yunanistan'dan bize doğru kaydığını gösteriyor. Tabii ki doğal afetin hiçbir zaman hiçbir ülkede olmasını istemeyiz ama bunun bu tarafa doğru kayacağı belliydi ve hareketliliği görüyoruz. Çeşme'de deniz, kum, güneş, tarih, festivaller, gastronomi gibi her şey var. Yani geçen yıl sezon ortasında pahalı algısı oluşturup, adalarla bizi karşılaştıranlar bugün doğru olmadığını çok iyi gördü. Bu algı yavaş yavaş kayboldu. Bu sene ve önümüzdeki sene, 2023 ve 2024'e hiç benzemeyecek. Bizim 2019 yılı ile öncesini yakalamak, geçmek hedefimiz var ve yakalayacağız. Bu yıl Çeşme için güzel yıl olacak."

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ege denizi, santorini, türkiye otelciler federasyonu (türofed), mehmet i̇şler, turizm, çeşme, erken rezervasyon