Down sendromlu bireyler ve aileleri hak taleplerini dile getirdi: 'Engel değil, bir kromozom fazlası'

Down sendromlu bireyler ve aileleri hak taleplerini dile getirdi: 'Engel değil, bir kromozom fazlası'

Down sendromlu bireyler ve aileleri, sağlık, eğitim, sosyal haklar ve toplumsal farkındalık alanında yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor. 21.03.2025

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikte down sendromlu bireyler ve aileleri bir araya geldi. Sağlık, eğitim, sosyal haklar ve toplumsal farkındalık konusunda yaşadıkları sorunları anlatan aileler ve down sendromlu bireyler, yaşadıkları ayrımcılığı anlattı.Down sendromlu bireyin velisi, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları zorlukları anlatarak özel sigorta yaptırmakta karşılaştığı ayrımcılığı vurguladı: “Benim çocuğum da bir birey ve topluma karışma hakkına sahip. Down sendromu bir engel değil, yalnızca bir kromozom fazlalığı. Bu tür ayrımcı tavırlar bizi derinden yaralıyor" dedi.Toplumsal algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren anne, insanların Down sendromlu bireyler karşısındaki ön yargılarının kırılması gerektiğini söyledi: “Yolda yürürken çocuklarını bizim çocuklarımızdan uzaklaştırıyorlar. ‘Bir şey yapar mı?’ diye korkuyorlar. Bu tavırlar bizi çok üzüyor. Lütfen, insanlarımız bilinçli olsun.”'Eşit haklar istiyoruz'Down sendromlu oğlu ise iş ve sosyal haklara erişimde karşılaştıkları engellerin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Oy kullanmak, çalışmak ve kendi paramı kazanmak istiyorum. İşverenlere sesleniyorum: İş verin, hak verin” ifadelerini kullandı. Bir başka veli, eğitim haklarının ömür boyu sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Kızının eğitimle gelişim gösterdiğini belirten anne, her çocuk gibi kızının ilkokulda okumayı öğrendiğini belirtiyor: "Kızım kitap okudukça mutlu oluyor. Ancak eğitim sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmamalı. Rehabilitasyon merkezlerinde hayat boyu destek eğitimi istiyoruz” dedi.Down sendromlu birey de eğitim haklarının kalıcı olmasını isteyerek, "Devletimden ömür boyu eğitim ve eşit haklar istiyoruz" şeklinde konuştu.'Çocuklarımıza göre eğitim sistemi kurulmalı'Başka bir veli ise çocuğunu anaokuluna kaydettirmekte karşılaştığı zorlukları anlatarak, anaokulları çocuklarını kabul ettirmekte oldukça zorlandığını belirterek, çocukları için uygun bir eğitim sistemi kurulması gerektiğini dile getirdi.Sosyal haklar konusunda yaşadıkları ayrımcılığı dile getiren bir veli, çocuklarının spor ve sanat gibi sosyal faaliyetlere erişimde engellerle karşılaştığını belirtti. Kurumların 'sizin için uygun eğitmenimiz yok' diyerek down sendromlu çocuğunu spora gönderemediğini belirtti: “Oysa fırsat verildiğinde çocuklarımız çok şey başarabiliyor. Engelleri kaldırın” Down sendromlu bireyler ve aileleri, yaşadıkları zorlukların aşılması ve toplumda eşit haklara sahip olabilmek için yetkililere çağrıda bulundu.

