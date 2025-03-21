Down sendromlu bireyler ve aileleri hak taleplerini dile getirdi: 'Engel değil, bir kromozom fazlası'

Türkiye
Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Gazete manşetlerinde İmamoğlu soruşturması
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
İBB’nin devam eden metro projesi Ulaştırma Bakanlığı’na devredildi
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Barış Mutlu: ‘Kilit soru protestoların nereye evrileceği’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Gençler Özgür Özel'i dışarı çağırdı. Bir Özgür dışarı çıktı ama o başka Özgür'dü'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Dünya tarihindeki protest müziklerden seçmeler
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
İTO Başkanı’nın tepki toplayan ucuz iş gücü önerisi
15:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
John F. Kennedy suikastının belgeleri: Sansürlü ifadeler kaldırıldı, 'İsrail' ibaresi ortaya çıktı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/down-sendromlu-bireyler-ve-aileleri-hak-taleplerini-dile-getirdi-engel-degil-bir-kromozom-fazlasi-1094745810.html
Down sendromlu bireyler ve aileleri hak taleplerini dile getirdi: 'Engel değil, bir kromozom fazlası'
Down sendromlu bireyler ve aileleri hak taleplerini dile getirdi: 'Engel değil, bir kromozom fazlası'
Sputnik Türkiye
Down sendromlu bireyler ve aileleri, sağlık, eğitim, sosyal haklar ve toplumsal farkındalık alanında yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor. Türkiye Down... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T17:46+0300
2025-03-21T17:46+0300
yaşam
vi̇deo
türkiye
21 mart dünya down sendromu farkındalık günü
down sendromu
down sendromu derneği
eşit haklar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094742759_0:3:1173:663_1920x0_80_0_0_3616349c347d860b9be343163922b375.jpg
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikte down sendromlu bireyler ve aileleri bir araya geldi. Sağlık, eğitim, sosyal haklar ve toplumsal farkındalık konusunda yaşadıkları sorunları anlatan aileler ve down sendromlu bireyler, yaşadıkları ayrımcılığı anlattı.Down sendromlu bireyin velisi, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları zorlukları anlatarak özel sigorta yaptırmakta karşılaştığı ayrımcılığı vurguladı: “Benim çocuğum da bir birey ve topluma karışma hakkına sahip. Down sendromu bir engel değil, yalnızca bir kromozom fazlalığı. Bu tür ayrımcı tavırlar bizi derinden yaralıyor" dedi.Toplumsal algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren anne, insanların Down sendromlu bireyler karşısındaki ön yargılarının kırılması gerektiğini söyledi: “Yolda yürürken çocuklarını bizim çocuklarımızdan uzaklaştırıyorlar. ‘Bir şey yapar mı?’ diye korkuyorlar. Bu tavırlar bizi çok üzüyor. Lütfen, insanlarımız bilinçli olsun.”'Eşit haklar istiyoruz'Down sendromlu oğlu ise iş ve sosyal haklara erişimde karşılaştıkları engellerin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Oy kullanmak, çalışmak ve kendi paramı kazanmak istiyorum. İşverenlere sesleniyorum: İş verin, hak verin” ifadelerini kullandı. Bir başka veli, eğitim haklarının ömür boyu sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Kızının eğitimle gelişim gösterdiğini belirten anne, her çocuk gibi kızının ilkokulda okumayı öğrendiğini belirtiyor: "Kızım kitap okudukça mutlu oluyor. Ancak eğitim sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmamalı. Rehabilitasyon merkezlerinde hayat boyu destek eğitimi istiyoruz” dedi.Down sendromlu birey de eğitim haklarının kalıcı olmasını isteyerek, "Devletimden ömür boyu eğitim ve eşit haklar istiyoruz" şeklinde konuştu.'Çocuklarımıza göre eğitim sistemi kurulmalı'Başka bir veli ise çocuğunu anaokuluna kaydettirmekte karşılaştığı zorlukları anlatarak, anaokulları çocuklarını kabul ettirmekte oldukça zorlandığını belirterek, çocukları için uygun bir eğitim sistemi kurulması gerektiğini dile getirdi.Sosyal haklar konusunda yaşadıkları ayrımcılığı dile getiren bir veli, çocuklarının spor ve sanat gibi sosyal faaliyetlere erişimde engellerle karşılaştığını belirtti. Kurumların 'sizin için uygun eğitmenimiz yok' diyerek down sendromlu çocuğunu spora gönderemediğini belirtti: “Oysa fırsat verildiğinde çocuklarımız çok şey başarabiliyor. Engelleri kaldırın” Down sendromlu bireyler ve aileleri, yaşadıkları zorlukların aşılması ve toplumda eşit haklara sahip olabilmek için yetkililere çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/down-sendromlu-gence-siddet-uygulayan-ve-serbest-kalan-komsu-icin-aile-bakanligi-devreye-girdi-1093008615.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Down sendromlu bireyler ve aileleri, kapsamlı sosyal ve hukuki destek talep ediyor
Sputnik Türkiye
Down sendromlu bireyler ve aileleri, kapsamlı sosyal ve hukuki destek talep ediyor
2025-03-21T17:46+0300
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094742759_143:0:1031:666_1920x0_80_0_0_2ae9abbfbebd4e327ffeef93e117c46d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, türkiye, 21 mart dünya down sendromu farkındalık günü, down sendromu, down sendromu derneği, eşit haklar
vi̇deo, türkiye, 21 mart dünya down sendromu farkındalık günü, down sendromu, down sendromu derneği, eşit haklar

Down sendromlu bireyler ve aileleri hak taleplerini dile getirdi: 'Engel değil, bir kromozom fazlası'

17:46 21.03.2025
© Sputnik
Abone ol
Down sendromlu bireyler ve aileleri, sağlık, eğitim, sosyal haklar ve toplumsal farkındalık alanında yaşadıkları sorunların çözülmesini istiyor. Türkiye Down Sendromu Derneği’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen aileler, özellikle ayrımcılığa ve erişim engellerine dikkat çekti.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin düzenlediği bir etkinlikte down sendromlu bireyler ve aileleri bir araya geldi. Sağlık, eğitim, sosyal haklar ve toplumsal farkındalık konusunda yaşadıkları sorunları anlatan aileler ve down sendromlu bireyler, yaşadıkları ayrımcılığı anlattı.
Down sendromlu bireyin velisi, sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları zorlukları anlatarak özel sigorta yaptırmakta karşılaştığı ayrımcılığı vurguladı: “Benim çocuğum da bir birey ve topluma karışma hakkına sahip. Down sendromu bir engel değil, yalnızca bir kromozom fazlalığı. Bu tür ayrımcı tavırlar bizi derinden yaralıyor" dedi.
Toplumsal algıdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren anne, insanların Down sendromlu bireyler karşısındaki ön yargılarının kırılması gerektiğini söyledi: “Yolda yürürken çocuklarını bizim çocuklarımızdan uzaklaştırıyorlar. ‘Bir şey yapar mı?’ diye korkuyorlar. Bu tavırlar bizi çok üzüyor. Lütfen, insanlarımız bilinçli olsun.”

'Eşit haklar istiyoruz'

Down sendromlu oğlu ise iş ve sosyal haklara erişimde karşılaştıkları engellerin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Oy kullanmak, çalışmak ve kendi paramı kazanmak istiyorum. İşverenlere sesleniyorum: İş verin, hak verin” ifadelerini kullandı.
Bir başka veli, eğitim haklarının ömür boyu sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti. Kızının eğitimle gelişim gösterdiğini belirten anne, her çocuk gibi kızının ilkokulda okumayı öğrendiğini belirtiyor: "Kızım kitap okudukça mutlu oluyor. Ancak eğitim sadece okul yıllarıyla sınırlı kalmamalı. Rehabilitasyon merkezlerinde hayat boyu destek eğitimi istiyoruz” dedi.
Down sendromlu birey de eğitim haklarının kalıcı olmasını isteyerek, "Devletimden ömür boyu eğitim ve eşit haklar istiyoruz" şeklinde konuştu.

'Çocuklarımıza göre eğitim sistemi kurulmalı'

Başka bir veli ise çocuğunu anaokuluna kaydettirmekte karşılaştığı zorlukları anlatarak, anaokulları çocuklarını kabul ettirmekte oldukça zorlandığını belirterek, çocukları için uygun bir eğitim sistemi kurulması gerektiğini dile getirdi.
Sosyal haklar konusunda yaşadıkları ayrımcılığı dile getiren bir veli, çocuklarının spor ve sanat gibi sosyal faaliyetlere erişimde engellerle karşılaştığını belirtti. Kurumların 'sizin için uygun eğitmenimiz yok' diyerek down sendromlu çocuğunu spora gönderemediğini belirtti: “Oysa fırsat verildiğinde çocuklarımız çok şey başarabiliyor. Engelleri kaldırın”
Down sendromlu bireyler ve aileleri, yaşadıkları zorlukların aşılması ve toplumda eşit haklara sahip olabilmek için yetkililere çağrıda bulundu.
Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
TÜRKİYE
Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi
24 Ocak, 11:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала