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Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi
Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi
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İzmir'de, komşu down sendromlu genci darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T11:28+0300
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türkiye
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aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
serbest bırakma
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tutuklama
down sendromu
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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (53), down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ın (17), üst komşusu T.Ö. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından "kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusunca bilinmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtti. Oğlunun ayak parmağı ile sırtındaki kemikte kırık oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, adli sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.'Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulundu'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün açıklama yaparak "İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız" denildi.Ailenin avukatı Hasan Akgün de her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu çocuklarımıza toplumsal anlayış, saygı bekliyoruz. Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/down-sendromlu-ogrencinin-agzi-koli-bandiyla-kapatildi-milli-egitim-mudurlugu-inceleme-baslatti-1089362572.html
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izmir, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, serbest bırakma, serbest bırakılma, tutuklama, down sendromu, çocuğa şiddet
izmir, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, serbest bırakma, serbest bırakılma, tutuklama, down sendromu, çocuğa şiddet

Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi

11:28 24.01.2025 (güncellendi: 11:36 24.01.2025)
© AA / Melike BalkayaDown sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi
Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AA / Melike Balkaya
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İzmir'de, komşu down sendromlu genci darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek avukatlar aracılığıyla karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulundu.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (53), down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ın (17), üst komşusu T.Ö. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından "kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusunca bilinmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtti. Oğlunun ayak parmağı ile sırtındaki kemikte kırık oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, adli sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

'Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulundu'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün açıklama yaparak "İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız" denildi.
Ailenin avukatı Hasan Akgün de her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu çocuklarımıza toplumsal anlayış, saygı bekliyoruz. Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
Down Sendromu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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