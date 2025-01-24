https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/down-sendromlu-gence-siddet-uygulayan-ve-serbest-kalan-komsu-icin-aile-bakanligi-devreye-girdi-1093008615.html

Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi

Down sendromlu gence şiddet uygulayan ve serbest kalan komşu için Aile Bakanlığı devreye girdi

Sputnik Türkiye

İzmir'de, komşu down sendromlu genci darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T11:28+0300

2025-01-24T11:28+0300

2025-01-24T11:36+0300

türkiye

izmir

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

serbest bırakma

serbest bırakılma

tutuklama

down sendromu

çocuğa şiddet

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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Mustafa Yılmaz (53), down sendromlu oğlu Emirhan Yılmaz'ın (17), üst komşusu T.Ö. tarafından darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından "kendisini savunamayacak durumda olan kişiyi kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Baba Yılmaz, çocuğunun özel durumu komşusunca bilinmesine rağmen ondan anlayış göremediklerini belirtti. Oğlunun ayak parmağı ile sırtındaki kemikte kırık oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, adli sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.'Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulundu'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bugün açıklama yaparak "İzmir’de özel gereksinimli bir çocuğun şiddete maruz kalması ve şiddet uygulayan kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Bakanlık avukatlarımız karara itiraz ederek tutuklama talebinde bulunmuştur. Bakanlık olarak açılacak dava sürecine müdahil olarak özel gereksinimli çocuğumuza şiddet uygulayan failin gerekli cezayı alması hususunun yakın takipçisi olacağız" denildi.Ailenin avukatı Hasan Akgün de her bireyin özel çocuklara saygı göstermesi gerektiğini belirterek, "Bu çocuklarımıza toplumsal anlayış, saygı bekliyoruz. Çocukta 3 kırık tespit edildiği için cezanın ağırlaştırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/down-sendromlu-ogrencinin-agzi-koli-bandiyla-kapatildi-milli-egitim-mudurlugu-inceleme-baslatti-1089362572.html

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izmir, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, serbest bırakma, serbest bırakılma, tutuklama, down sendromu, çocuğa şiddet