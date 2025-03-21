https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/bakan-yerlikaya-halki-sokaga-meydanlara-cagirmak-en-hafif-tabiriyle-sorumsuzluktur--1094711295.html
Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur
Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap ederek sokağa çıkma çağrısı yapmıştı... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T00:14+0300
2025-03-21T00:14+0300
2025-03-21T00:15+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel merkezi
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
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CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı sokağa çıkma çağrısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'sorumsuzluk' diyerek tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Bakan Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel’in sözlerini ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirerek, “Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!” dedi. Yerlikaya, kamu düzeninin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Yerlikaya, halkı provokatörlerin oyununa gelinmemesi konusunda uyardı.CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, parti olarak bundan sonra sokaklarda olacaklarını vurgulayarak, “Bundan sonra kimse CHP’den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bakan-yerlikaya-duyurdu-sarachanede-bu-aksam-yapilan-gosterilerde-6-polisimiz-yaralandi-1094709748.html
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ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur
00:14 21.03.2025 (güncellendi: 00:15 21.03.2025)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap ederek sokağa çıkma çağrısı yapmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özel’in çağrısını ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirerek halka oyuna gelinmemesi konusunda uyarıda bulundu.
CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı sokağa çıkma çağrısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'sorumsuzluk' diyerek tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Bakan Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özel’in sözlerini ‘sorumsuzluk’ olarak nitelendirerek, “Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!” dedi. Yerlikaya, kamu düzeninin korunması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Yerlikaya, halkı provokatörlerin oyununa gelinmemesi konusunda uyardı.
CHP lideri Özgür Özel'in çağrısı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Saraçhane’de toplanan kalabalığa hitap etti. Özel, parti olarak bundan sonra sokaklarda olacaklarını vurgulayarak, “Bundan sonra kimse CHP’den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız” ifadelerini kullandı.