https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bakan-yerlikaya-duyurdu-sarachanede-bu-aksam-yapilan-gosterilerde-6-polisimiz-yaralandi-1094709748.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane’de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında 6 polis memurunun... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T22:23+0300

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ali yerlikaya

i̇çişleri bakanlığı

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eylem ve gösteri yasağı

i̇zinsiz gösteri

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saraçhane

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de 6 polis memurunun yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından polislerin provokasyonlara karşı sabır ve sağduyuyla mücadele ederek örnek bir duruş sergilediğini belirtti. Yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, vali ve emniyet müdürünün halkın huzuru için görev başında olduğunu vurguladı.Özel ve Yavaş Saraçhane'deİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada, İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve yaşanan gelişmeler ele alınırken, hukukun üstünlüğü ve demokratik haklar vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/icisleri-bakani-yerlikayadan-sosyal-medya-aciklamasi-provokatif-paylasim-yapan-261-supheli-hesap-1094679985.html

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ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, hükümet karşıtı gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı, saraçhane