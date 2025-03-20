Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İran arasında jeopolitik rekabet var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bakan-yerlikaya-duyurdu-sarachanede-bu-aksam-yapilan-gosterilerde-6-polisimiz-yaralandi-1094709748.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane’de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında 6 polis memurunun... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T22:23+0300
2025-03-20T22:30+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
gösteri
eylem ve gösteri yasağı
i̇zinsiz gösteri
gösteri ve yürüyüş hakkı
hükümet karşıtı gösteri
gösteri ve yürüyüş yasağı
saraçhane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087468885_0:196:2943:1851_1920x0_80_0_0_f4281b8f5556a6e45dfd9e2388fb5e18.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de 6 polis memurunun yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından polislerin provokasyonlara karşı sabır ve sağduyuyla mücadele ederek örnek bir duruş sergilediğini belirtti. Yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, vali ve emniyet müdürünün halkın huzuru için görev başında olduğunu vurguladı.Özel ve Yavaş Saraçhane'deİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada, İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve yaşanan gelişmeler ele alınırken, hukukun üstünlüğü ve demokratik haklar vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/icisleri-bakani-yerlikayadan-sosyal-medya-aciklamasi-provokatif-paylasim-yapan-261-supheli-hesap-1094679985.html
türki̇ye
saraçhane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087468885_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_00303f37c1e7e6b61488dfcb4cddd50d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, hükümet karşıtı gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı, saraçhane
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, hükümet karşıtı gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı, saraçhane

Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı

22:23 20.03.2025 (güncellendi: 22:30 20.03.2025)
© AA / Sergen SezginKütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törene katılarak konuşma yapt
Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Tören Alanı'nda Büyük Taarruz'un 102'nci yıldönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törene katılarak konuşma yapt - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / Sergen Sezgin
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane’de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında 6 polis memurunun yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, polislerin provokasyonlara karşı sabır ve sağduyuyla mücadele ederek örnek bir duruş sergilediğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de 6 polis memurunun yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından polislerin provokasyonlara karşı sabır ve sağduyuyla mücadele ederek örnek bir duruş sergilediğini belirtti. Yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, vali ve emniyet müdürünün halkın huzuru için görev başında olduğunu vurguladı.

Özel ve Yavaş Saraçhane'de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada, İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve yaşanan gelişmeler ele alınırken, hukukun üstünlüğü ve demokratik haklar vurgulandı.
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
TÜRKİYE
Yerlikaya'dan 'provokatif paylaşım' açıklaması: '261 hesap yöneticisi belirlendi, 37 şüpheli yakalandı'
09:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала