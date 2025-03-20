https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/bakan-yerlikaya-duyurdu-sarachanede-bu-aksam-yapilan-gosterilerde-6-polisimiz-yaralandi-1094709748.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane’de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında 6 polis memurunun... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T22:23+0300
2025-03-20T22:23+0300
2025-03-20T22:30+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
i̇çişleri bakanlığı
gösteri
eylem ve gösteri yasağı
i̇zinsiz gösteri
gösteri ve yürüyüş hakkı
hükümet karşıtı gösteri
gösteri ve yürüyüş yasağı
saraçhane
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087468885_0:196:2943:1851_1920x0_80_0_0_f4281b8f5556a6e45dfd9e2388fb5e18.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de 6 polis memurunun yaralandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından polislerin provokasyonlara karşı sabır ve sağduyuyla mücadele ederek örnek bir duruş sergilediğini belirtti. Yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, vali ve emniyet müdürünün halkın huzuru için görev başında olduğunu vurguladı.Özel ve Yavaş Saraçhane'deİstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada, İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve yaşanan gelişmeler ele alınırken, hukukun üstünlüğü ve demokratik haklar vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/icisleri-bakani-yerlikayadan-sosyal-medya-aciklamasi-provokatif-paylasim-yapan-261-supheli-hesap-1094679985.html
türki̇ye
saraçhane
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087468885_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_00303f37c1e7e6b61488dfcb4cddd50d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, hükümet karşıtı gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı, saraçhane
ali yerlikaya, i̇çişleri bakanlığı, gösteri, eylem ve gösteri yasağı, i̇zinsiz gösteri, gösteri ve yürüyüş hakkı, hükümet karşıtı gösteri, gösteri ve yürüyüş yasağı, saraçhane
Bakan Yerlikaya duyurdu: Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı
22:23 20.03.2025 (güncellendi: 22:30 20.03.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane’de bu akşam düzenlenen gösteriler sırasında 6 polis memurunun yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, polislerin provokasyonlara karşı sabır ve sağduyuyla mücadele ederek örnek bir duruş sergilediğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane’de 6 polis memurunun yaralandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından polislerin provokasyonlara karşı sabır ve sağduyuyla mücadele ederek örnek bir duruş sergilediğini belirtti. Yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, vali ve emniyet müdürünün halkın huzuru için görev başında olduğunu vurguladı.
Özel ve Yavaş Saraçhane'de
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Saraçhane'de bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada, İmamoğlu'nun gözaltı süreci ve yaşanan gelişmeler ele alınırken, hukukun üstünlüğü ve demokratik haklar vurgulandı.