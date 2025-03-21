https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ali-yerlikaya-duyurdu-imamoglu-protestolarinda-54-kisi-gozaltina-alindi-16-polis-yaralandi-1094719852.html

Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı

Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda 16 polisin... 21.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-21T09:56+0300

2025-03-21T09:56+0300

2025-03-21T10:16+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

sosyal medya

ekrem i̇mamoğlu

protesto

gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dün birçok kentte protesto edildi. Bakan Yerlikaya, dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.Yerlikaya, gösterilerde 16 polisin yaralandığını da duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-acildigini-duyurdu-ifade-vermek-isterdim-ama-su-an-1094718082.html

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ali yerlikaya, sosyal medya, ekrem i̇mamoğlu, protesto, gözaltı