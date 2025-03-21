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Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı
Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda 16 polisin... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T09:56+0300
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türki̇ye
ali yerlikaya
sosyal medya
ekrem i̇mamoğlu
protesto
gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dün birçok kentte protesto edildi. Bakan Yerlikaya, dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.Yerlikaya, gösterilerde 16 polisin yaralandığını da duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-acildigini-duyurdu-ifade-vermek-isterdim-ama-su-an-1094718082.html
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ali yerlikaya, sosyal medya, ekrem i̇mamoğlu, protesto, gözaltı
ali yerlikaya, sosyal medya, ekrem i̇mamoğlu, protesto, gözaltı

Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı

09:56 21.03.2025 (güncellendi: 10:16 21.03.2025)
© Mehmet Murat ÖnelEkrem İmamoğlu protesto
Ekrem İmamoğlu protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
© Mehmet Murat Önel
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda 16 polisin yaralandığını açıkladı. Gösterilerde 53 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dün birçok kentte protesto edildi. Bakan Yerlikaya, dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.
Yerlikaya, gösterilerde 16 polisin yaralandığını da duyurdu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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Ekrem İmamoğlu, hakkında yeni soruşturma açıldığını duyurdu: 'İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım'
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