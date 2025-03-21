https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ali-yerlikaya-duyurdu-imamoglu-protestolarinda-54-kisi-gozaltina-alindi-16-polis-yaralandi-1094719852.html
Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı
Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda 16 polisin... 21.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-21T09:56+0300
2025-03-21T09:56+0300
2025-03-21T10:16+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
sosyal medya
ekrem i̇mamoğlu
protesto
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094719959_0:10:1620:921_1920x0_80_0_0_e58f9035ec6a512be6abcd39d3511431.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dün birçok kentte protesto edildi. Bakan Yerlikaya, dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.Yerlikaya, gösterilerde 16 polisin yaralandığını da duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ekrem-imamoglu-hakkinda-yeni-sorusturma-acildigini-duyurdu-ifade-vermek-isterdim-ama-su-an-1094718082.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094719959_99:0:1539:1080_1920x0_80_0_0_0d2c2c4af97aeb2611b18e3265ecf6ab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, sosyal medya, ekrem i̇mamoğlu, protesto, gözaltı
ali yerlikaya, sosyal medya, ekrem i̇mamoğlu, protesto, gözaltı
Ali Yerlikaya duyurdu: İmamoğlu protestolarında 53 kişi gözaltına alındı, 16 polis yaralandı
09:56 21.03.2025 (güncellendi: 10:16 21.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin gerçekleştirilen protestolarda 16 polisin yaralandığını açıkladı. Gösterilerde 53 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve “Suç İşlemeye Tahrik” suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisinin tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dün birçok kentte protesto edildi. Bakan Yerlikaya, dün geceki gösterilerde 53 şüpheliye "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldığı açıklandı.
Yerlikaya, gösterilerde 16 polisin yaralandığını da duyurdu.