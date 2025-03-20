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Yarım asır sonra bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Ay’da Güneş’in batışı i̇lk kez yüksek çözünürlükte görüntülendi
Yarım asır sonra bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Ay’da Güneş’in batışı i̇lk kez yüksek çözünürlükte görüntülendi
Sputnik Türkiye
NASA ve Firefly Aerospace’in uzay aracı Blue Ghost, Ay’daki son saatlerinde unutulmaz görüntüler yakaladı. Ay ufuk parıltısı fenomeni detaylı şekilde... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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NASA ve Firefly Aerospace’in Blue Ghost uzay aracı, Ay’da gün batımını kaydederek bilim dünyasına çarpıcı veriler sundu.📡 Ay yüzeyinde Güneş’in batışını ve karanlıkla buluşmasını ilk kez yüksek çözünürlükte görüntüleyen Blue Ghost, 16 Mart’ta bu anları kaydetti ve 18 Mart’ta kamuoyuyla paylaşıldı.Bu görüntüler, yalnızca görsel açıdan değil, aynı zamanda Ay yüzeyindeki ışık saçılımı ve aydınlanma modellerinin anlaşılması açısından bilimsel olarak da büyük önem taşıyor.Ay ufuk parıltısı yeniden görüntülendi🔎 Ay ufuk parıltısı, ilk olarak 1972’de Apollo 17 görevi sırasında astronot Eugene Cernan tarafından belgelenmişti.📷 Blue Ghost’un kaydettiği yeni görüntüler, bu esrarengiz fenomeni şimdiye kadar görülmemiş detaylarla gözler önüne serdi.Bu parıltının, Ay’ın ince atmosferindeki minik toz parçacıklarının gün doğumu ve gün batımında parlamasıyla oluştuğu düşünülüyor.NASA’nın CLPS programı kapsamında büyük başarıNASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında desteklenen Blue Ghost, 2 Mart’ta Ay’ın Mare Crisium bölgesine başarıyla iniş yapmıştı.🚀 İniş sonrası NASA’ya ait 10 farklı bilimsel cihazı çalıştırarak, Ay yüzeyi hakkında kritik veriler topladı.🛰️ LISTER aracı: Ay’ın yüzeyinin altına inerek sıcaklık ve ısı akışını ölçtü.🔬 Lunar PlanetVac: Regolit (Ay toprağı ve çakıl) örnekleri toplayarak işledi.Blue Ghost görevini tamamladı, geri döner mi?🌙 Blue Ghost, Ay gecesinin aşırı soğuk koşullarına dayanamayacak şekilde tasarlandığı için görevini tamamladı.📢 Firefly Aerospace, Blue Ghost ile iletişimi tamamen kaybetmiş olsa da, Mare Crisium üzerinde Güneş yeniden doğduğunda bağlantı kurmaya çalışacaklarını açıkladı.💡 Öte yandan, paylaşılan görüntülerde Dünya ve Venüs de net bir şekilde görülebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/evrenin-en-buyuk-gizemi-cozuluyor-tum-gercekligimiz-sarsilacak-karanlik-enerji-kontrolden-mi-1094678823.html
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nasa, dünya, venüs, ay, güneş, eugene cernan, bilim, bilim insanları, uzay

Yarım asır sonra bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Ay’da Güneş’in batışı i̇lk kez yüksek çözünürlükte görüntülendi

12:35 20.03.2025 (güncellendi: 12:59 20.03.2025)
© AA / Mert Murat YaşarSüper Mavi Ay
Süper Mavi Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA / Mert Murat Yaşar
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NASA ve Firefly Aerospace’in uzay aracı Blue Ghost, Ay’daki son saatlerinde unutulmaz görüntüler yakaladı. Ay ufuk parıltısı fenomeni detaylı şekilde kaydedilirken, Güneş’in batışı ilk kez yüksek çözünürlükte görüntülendi. Uzay aracı, Ay’ın aşırı soğuk gecesine dayanamayarak görevini tamamladı.
NASA ve Firefly Aerospace’in Blue Ghost uzay aracı, Ay’da gün batımını kaydederek bilim dünyasına çarpıcı veriler sundu.
📡 Ay yüzeyinde Güneş’in batışını ve karanlıkla buluşmasını ilk kez yüksek çözünürlükte görüntüleyen Blue Ghost, 16 Mart’ta bu anları kaydetti ve 18 Mart’ta kamuoyuyla paylaşıldı.
© NASAYarım asır sonra bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Ay’da Güneş’in batışı i̇lk kez yüksek çözünürlükte görüntülendi
Yarım asır sonra bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Ay’da Güneş’in batışı i̇lk kez yüksek çözünürlükte görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
Yarım asır sonra bilim dünyasını heyecanlandıran keşif: Ay’da Güneş’in batışı i̇lk kez yüksek çözünürlükte görüntülendi
© NASA
Bu görüntüler, yalnızca görsel açıdan değil, aynı zamanda Ay yüzeyindeki ışık saçılımı ve aydınlanma modellerinin anlaşılması açısından bilimsel olarak da büyük önem taşıyor.

Ay ufuk parıltısı yeniden görüntülendi

🔎 Ay ufuk parıltısı, ilk olarak 1972’de Apollo 17 görevi sırasında astronot Eugene Cernan tarafından belgelenmişti.
📷 Blue Ghost’un kaydettiği yeni görüntüler, bu esrarengiz fenomeni şimdiye kadar görülmemiş detaylarla gözler önüne serdi.
Bu parıltının, Ay’ın ince atmosferindeki minik toz parçacıklarının gün doğumu ve gün batımında parlamasıyla oluştuğu düşünülüyor.

NASA’nın CLPS programı kapsamında büyük başarı

NASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programı kapsamında desteklenen Blue Ghost, 2 Mart’ta Ay’ın Mare Crisium bölgesine başarıyla iniş yapmıştı.
🚀 İniş sonrası NASA’ya ait 10 farklı bilimsel cihazı çalıştırarak, Ay yüzeyi hakkında kritik veriler topladı.
🛰️ LISTER aracı: Ay’ın yüzeyinin altına inerek sıcaklık ve ısı akışını ölçtü.
🔬 Lunar PlanetVac: Regolit (Ay toprağı ve çakıl) örnekleri toplayarak işledi.

Blue Ghost görevini tamamladı, geri döner mi?

🌙 Blue Ghost, Ay gecesinin aşırı soğuk koşullarına dayanamayacak şekilde tasarlandığı için görevini tamamladı.
📢 Firefly Aerospace, Blue Ghost ile iletişimi tamamen kaybetmiş olsa da, Mare Crisium üzerinde Güneş yeniden doğduğunda bağlantı kurmaya çalışacaklarını açıkladı.
💡 Öte yandan, paylaşılan görüntülerde Dünya ve Venüs de net bir şekilde görülebiliyor.
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