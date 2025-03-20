https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/turkiye-macaristan-maci-ne-zaman-a-milli-takimin-maci-saat-kacta-hangi-kanalda-1094694773.html

Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? A Milli Takım'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Macaristan maçı ne zaman? A Milli Takım'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım, play-off ilk maçında Macaristan'ı ağırlayacak. Türkiye, Macaristan'ı elemesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T15:04+0300

2025-03-20T15:04+0300

2025-03-20T15:16+0300

spor

macaristan

türkiye

vincenzo montella

milli takım

yusuf akçiçek

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A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek. B Ligi'nde 4. grubu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, 6 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. A Milli Takım 6 maçta 11 puan topladı. UEFA Uluslar Ligi'nde lig atlayan ve düşen takımların belirlenmesi için yapılan kura çekimine 2. torbadan katılan A Milli Takım Macaristan'la eşleşti. Türkiye, Macaristan'ı elemesi halinde UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta A Milli Takım Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk maçında Galler'le berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta İzlanda'yı 3-1, üçüncü maçta ise Karadağ'ı 1-0 yendi. Gruptaki rövanş maçlarında İzlanda deplasmanında 4-2 kazanan A Milli Takım, ardından Galler'le golsüz berabere kalırken son maçta Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Vincenzo Montella yönetiminde Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki 6 maç sonunda 11 puan toplayarak Galler'in ardında ikinci sırada yer aldı.A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A/B Ligi play-off rakibi Macaristan ise A Ligi'nde 3. grupta mücadele etti. Bu grupta Almanya, Bosna Hersek ve Hollanda ile karşı karşıya gelen Macaristan 6 puan topladı. Macaristan ilk maçında Almanya'ya 5-0 kaybederken ardından sırasıyla oynadığı Bosna Hersek ve Hollanda maçlarından beraberlikle ayrıldı. Gruptaki ilk galibiyetini dördüncü maçında Bosna Hersek deplasmanında alan Marco Rossi'nin ekibi Hollanda'ya 4-0 yenilirken Almanya beraberliğiyle grup etabını tamamladı.A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A/B Ligi play-off etabında Macaristan'la ilk maçı 20 Mart Perşembe günü oynanacak. Ay-yıldızlılar, rakibiyle rövanş karşılaşmasında 23 Mart Pazar günü karşı karşıya gelecek. A Milli Takım'ın play-off turunda Macaristan'la oynayacağı ilk maça Rams Park ev sahipliği yapayacak ver karşılaşma 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TV 8 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.A Milli Takım kadrosunda kimler var?Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosuna Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik dahil edilmedi. Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz ise ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şöyle:A Milli Takım muhtemel 11Uğurcan, Mert, Emirhan, Abdülkerim, Eren, Hakan, Kaan, Barış, Orkun, Kenan, Kerem.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/turk-futbolunun-sampiyonlar-ligi-kabusu-2-milyar-euro-harcandi-1-galibiyet-alindi-1094676688.html

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türkiye-macaristan maçı ne zaman? a milli takım'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?