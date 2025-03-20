https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/trumptan-fede-faiz-indirimi-cagrisi-ekonomi-icin-daha-iyi-olur-1094677519.html

Trump’tan Fed’e faiz i̇ndirimi çağrısı: 'Ekonomi i̇çin daha i̇yi olur'

Trump’tan Fed’e faiz i̇ndirimi çağrısı: 'Ekonomi i̇çin daha i̇yi olur'

Sputnik Türkiye

ABD eski Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, ticaret... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T07:54+0300

2025-03-20T07:54+0300

2025-03-20T07:54+0300

ekonomi̇

donald trump

abd

abd

merkez bankası

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çarşamba

faiz

fed faiz kararı

faiz indirimi

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ABD eski Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirtti.🔴 “Faiz indirimi ekonomiye daha iyi gelir” diyen Trump, ABD’nin uyguladığı ithalat tarifelerinin ekonomiye yansımaya başladığını vurguladı.Trump’ın bu çağrısı, Fed’in faizleri sabit tutma kararı aldığı gün geldi.Fed Başkanı Powell: Ekonomik politikalar büyümeyi yavaşlatıyorÖte yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Trump yönetiminin geniş kapsamlı ithalat tarifeleri de dahil olmak üzere uyguladığı ekonomik politikaların, ABD büyümesini yavaşlattığını söyledi.⚠️ Powell’a göre, ticaret tarifeleri en azından geçici olarak enflasyonu artırıyor.Powell’ın açıklamaları, ABD ekonomisinin geleceği ve faiz politikalarıyla ilgili belirsizlikleri artırdı.Trump ve Fed arasındaki gerilim sürüyorTrump, başkanlık dönemi boyunca Fed’in faiz politikalarını sık sık eleştirmişti.📌 Fed, enflasyon ve ekonomik büyümeyi dengelemek amacıyla bağımsız hareket ettiğini vurgularken, Trump yönetimi daha düşük faiz oranlarının büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.📈 Piyasalar, Fed’in gelecekte faiz indirimine gidip gitmeyeceğini yakından takip ediyor.

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