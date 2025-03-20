https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/trumptan-fede-faiz-indirimi-cagrisi-ekonomi-icin-daha-iyi-olur-1094677519.html
Trump’tan Fed’e faiz i̇ndirimi çağrısı: 'Ekonomi i̇çin daha i̇yi olur'
Trump’tan Fed’e faiz i̇ndirimi çağrısı: 'Ekonomi i̇çin daha i̇yi olur'
Sputnik Türkiye
ABD eski Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, ticaret... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T07:54+0300
2025-03-20T07:54+0300
2025-03-20T07:54+0300
ekonomi̇
donald trump
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merkez bankası
fed
çarşamba
faiz
fed faiz kararı
faiz indirimi
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ABD eski Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirtti.🔴 “Faiz indirimi ekonomiye daha iyi gelir” diyen Trump, ABD’nin uyguladığı ithalat tarifelerinin ekonomiye yansımaya başladığını vurguladı.Trump’ın bu çağrısı, Fed’in faizleri sabit tutma kararı aldığı gün geldi.Fed Başkanı Powell: Ekonomik politikalar büyümeyi yavaşlatıyorÖte yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Trump yönetiminin geniş kapsamlı ithalat tarifeleri de dahil olmak üzere uyguladığı ekonomik politikaların, ABD büyümesini yavaşlattığını söyledi.⚠️ Powell’a göre, ticaret tarifeleri en azından geçici olarak enflasyonu artırıyor.Powell’ın açıklamaları, ABD ekonomisinin geleceği ve faiz politikalarıyla ilgili belirsizlikleri artırdı.Trump ve Fed arasındaki gerilim sürüyorTrump, başkanlık dönemi boyunca Fed’in faiz politikalarını sık sık eleştirmişti.📌 Fed, enflasyon ve ekonomik büyümeyi dengelemek amacıyla bağımsız hareket ettiğini vurgularken, Trump yönetimi daha düşük faiz oranlarının büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.📈 Piyasalar, Fed’in gelecekte faiz indirimine gidip gitmeyeceğini yakından takip ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1094668184.html
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donald trump, abd, abd, merkez bankası, fed, çarşamba , faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
donald trump, abd, abd, merkez bankası, fed, çarşamba , faiz, fed faiz kararı, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
Trump’tan Fed’e faiz i̇ndirimi çağrısı: 'Ekonomi i̇çin daha i̇yi olur'
ABD eski Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, ticaret tarifelerinin ekonomik etkilerinin hissedilmeye başladığını belirterek, faiz indiriminin ABD ekonomisi için daha olumlu olacağını savundu.
ABD eski Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini belirtti.
🔴 “Faiz indirimi ekonomiye daha iyi gelir” diyen Trump, ABD’nin uyguladığı ithalat tarifelerinin ekonomiye yansımaya başladığını vurguladı.
Trump’ın bu çağrısı, Fed’in faizleri sabit tutma kararı aldığı gün geldi.
Fed Başkanı Powell: Ekonomik politikalar büyümeyi yavaşlatıyor
Öte yandan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Trump yönetiminin geniş kapsamlı ithalat tarifeleri de dahil olmak üzere uyguladığı ekonomik politikaların, ABD büyümesini yavaşlattığını söyledi.
⚠️ Powell’a göre, ticaret tarifeleri en azından geçici olarak enflasyonu artırıyor.
Powell’ın açıklamaları, ABD ekonomisinin geleceği ve faiz politikalarıyla ilgili belirsizlikleri artırdı.
Trump ve Fed arasındaki gerilim sürüyor
Trump, başkanlık dönemi boyunca Fed’in faiz politikalarını sık sık eleştirmişti.
📌 Fed, enflasyon ve ekonomik büyümeyi dengelemek amacıyla bağımsız hareket ettiğini vurgularken, Trump yönetimi daha düşük faiz oranlarının büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.
📈 Piyasalar, Fed’in gelecekte faiz indirimine gidip gitmeyeceğini yakından takip ediyor.