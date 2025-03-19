https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1094668184.html
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Sputnik Türkiye
FED, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4.25-4.50 arasında sabit tutulmasına karar verdi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T21:39+0300
2025-03-19T21:39+0300
2025-03-19T21:39+0300
ekonomi̇
abd
christopher waller
fed
fed
merkez bankası
politika faizi
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtilerek, Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/morgan-stanley-borsa-istanbuldan-cekildi-iddiasina-yanit-1094668069.html
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fed faiz kararı, fed faiz kararı ne zaman, fedmerkez bankası, fed faiz kararı ne oldu son dakika, ekonomi haberleri, merkez bankasi
FED politika faizini sabit tuttu
FED, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4.25-4.50 arasında sabit tutulmasına karar verdi.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.
Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtilerek, Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.