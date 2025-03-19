https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/fed-politika-faizini-sabit-tuttu-1094668184.html

FED politika faizini sabit tuttu

FED politika faizini sabit tuttu

Sputnik Türkiye

FED, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4.25-4.50 arasında sabit tutulmasına karar verdi. 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T21:39+0300

2025-03-19T21:39+0300

2025-03-19T21:39+0300

ekonomi̇

abd

christopher waller

fed

fed

merkez bankası

politika faizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101525/33/1015253333_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_9ee762d36a07a6d387fd054f54a9fc62.jpg

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tuttuğunu açıkladı.Fed'den yapılan açıklamada, para politikası kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtilerek, Christopher Waller'ın politika faizinin sabit tutulmasını desteklediği ancak menkul kıymet varlıklarındaki mevcut azaltma hızının sürdürülmesini tercih ettiği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/morgan-stanley-borsa-istanbuldan-cekildi-iddiasina-yanit-1094668069.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fed faiz kararı, fed faiz kararı ne zaman, fedmerkez bankası, fed faiz kararı ne oldu son dakika, ekonomi haberleri, merkez bankasi