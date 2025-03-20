https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sgknin-guncel-mevzuati-aciklandi-dul-ve-yetim-ayligi-ayni-anda-alinabilir-mi-kimler-iki-maas-1094680964.html
SGK’nın güncel mevzuatı açıklandı: Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? kimler i̇ki maaş alabilir?
SGK’nın güncel mevzuatı açıklandı: Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? kimler i̇ki maaş alabilir?
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Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? SGK mevzuatına göre, eşinden ve anne-babasından maaş alma şartları değişkenlik gösteriyor. Peki, kimler her iki aylığı da tam olarak alabilir?
2025-03-20T10:09+0300
2025-03-20T10:09+0300
2025-03-20T10:09+0300
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Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? SGK mevzuatına göre, eşinden ve anne-babasından maaş alma şartları değişkenlik gösteriyor. Peki, kimler her iki aylığı da tam olarak alabilir? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Okan Karagülle bu konuyu Independent Türkçe’ye değerlendirdi.Türkiye’de kadınların çalışma hayatına geç katılması nedeniyle, vefat eden babalarından ölüm aylığı alan kadınların sayısı oldukça fazla. Ancak dul ve yetim aylıklarının birlikte alınması konusunda vatandaşların kafasında pek çok soru işareti bulunuyor.📌 SGK mevzuatı yıllar içinde birçok kez değiştiği için dul ve yetim aylıklarına dair haklar oldukça karmaşık bir hale geldi. 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa, daha önce yürürlükte olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatlarını birleştirerek yeni kurallar getirdi. Ancak dul ve yetim aylığı hakları eski kanunlara tabi olarak devam ediyor.Dul ve yetim aylığı almanın şartları nelerdir?🔹 Yetim aylığı almak için:🔹 Dul aylığı almak için:Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi?📌 SGK mevzuatına göre, dul ve yetim aylığının birlikte alınıp alınamayacağı bazı kriterlere bağlıdır:🔹 Eğer her iki aylık aynı sigorta statüsündeyse:🔹 Eğer iki farklı sigorta statüsünden aylık hakkı bulunuyorsa:Örneğin, bir kişi eşinden dolayı SSK'dan dul aylığı alırken, babası Emekli Sandığı’ndan emekli ise yetim aylığı da alabilir.Yasaya göre ödeme durumları nasıl belirleniyor?📌 1 Ekim 2008’den sonra yapılan düzenlemeler kapsamında:🔹 5 Aralık 2017 öncesinde yapılan başvurular eski mevzuata göre değerlendirilir ve kesilmiş olan maaşlar yeniden bağlanabilir.Dul ve yetim aylığında i̇stisnai durumlar📌 Emekli Sandığı ve yurtdışı ölüm aylıkları:📌 Tarım sigortası olanlar için özel durumlar:📌 Birden fazla ölüm aylığı hakkı olanlar:📌 Evlilik nedeniyle maaş hakkı değişir mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/fed-faiz-kararini-acikladi-altin-ve-dolar-icin-kritik-surec-basladi-altin-fiyatlarinda-yukselis-1094677832.html
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SGK’nın güncel mevzuatı açıklandı: Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? kimler i̇ki maaş alabilir?
Dul ve yetim aylığı almanın şartları nelerdir? Hem eşinden hem de anne-babasından aylık almak mümkün mü? SGK mevzuatındaki güncel düzenlemelere göre hangi durumlarda her iki maaş da tam ödeniyor?
Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? SGK mevzuatına göre, eşinden ve anne-babasından maaş alma şartları değişkenlik gösteriyor. Peki, kimler her iki aylığı da tam olarak alabilir? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Okan Karagülle bu konuyu Independent Türkçe’ye değerlendirdi.
Türkiye’de kadınların çalışma hayatına geç katılması nedeniyle, vefat eden babalarından ölüm aylığı alan kadınların sayısı oldukça fazla. Ancak dul ve yetim aylıklarının birlikte alınması konusunda vatandaşların kafasında pek çok soru işareti bulunuyor.
📌 SGK mevzuatı yıllar içinde birçok kez değiştiği için dul ve yetim aylıklarına dair haklar oldukça karmaşık bir hale geldi. 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa
, daha önce yürürlükte olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatlarını birleştirerek
yeni kurallar getirdi. Ancak dul ve yetim aylığı hakları eski kanunlara tabi olarak devam ediyor.
Dul ve yetim aylığı almanın şartları nelerdir?
🔹 Yetim aylığı almak için:
Kız çocuklarının evli olmaması
veya boşanmış/dul olması gerekir.
Herhangi bir sigortalı işte çalışmamaları
ya da kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya maaş almamaları gerekmektedir.
Vefat eden eşinin sigortalı olması yeterlidir.
Eş çalışıyor olsa bile dul aylığı hakkını kaybetmez
ancak yeniden evlenirse maaşı kesilir.
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi?
📌 SGK mevzuatına göre, dul ve yetim aylığının birlikte alınıp alınamayacağı bazı kriterlere bağlıdır:
🔹 Eğer her iki aylık aynı sigorta statüsündeyse:
Vatandaş, sadece tercih ettiği bir aylığı alabilir.
🔹 Eğer iki farklı sigorta statüsünden aylık hakkı bulunuyorsa:
Her iki aylık da tam olarak ödenir.
Örneğin, bir kişi eşinden dolayı SSK'dan dul aylığı alırken, babası Emekli Sandığı’ndan emekli ise yetim aylığı da alabilir.
Yasaya göre ödeme durumları nasıl belirleniyor?
📌 1 Ekim 2008’den sonra yapılan düzenlemeler kapsamında:
Ölüm aylığı hakkı farklı sigorta statülerinden geliyorsa (örneğin biri Bağ-Kur, diğeri SSK) her iki maaş da tam olarak ödenir. Aynı sigorta statüsünden gelen aylıklar için sadece biri seçilir. Anne veya babanın vefat etmesi halinde yüksek olan aylığın tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.
🔹 5 Aralık 2017 öncesinde yapılan başvurular eski mevzuata göre değerlendirilir ve kesilmiş olan maaşlar yeniden bağlanabilir.
Dul ve yetim aylığında i̇stisnai durumlar
📌 Emekli Sandığı ve yurtdışı ölüm aylıkları:
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında bağlanan dul ve yetim aylıkları
ile yabancı ülkeler tarafından ödenen maaşlar, SGK kıyaslamasına dahil edilmez
ve kesilmez.
📌 Tarım sigortası olanlar için özel durumlar:
Bağ-Kur Tarım (2926) ve SSK Tarım (2925) kapsamındaki sigortalılar için dul ve yetim aylığı bağlama şartları farklılık gösterebilir.
📌 Birden fazla ölüm aylığı hakkı olanlar:
Eğer kişi üç farklı dosyadan maaş almaya hak kazanıyorsa, en düşük olan maaş kapsam dışı bırakılır ve sadece iki dosyadan ödeme yapılır.
📌 Evlilik nedeniyle maaş hakkı değişir mi?
Eğer dul maaşı alan kişi, yeni bir evlilik yaparsa dul maaşı kesilir. Ancak eşinin vefat etmesi durumunda yeni eşinden de dul maaşı alabilir ve tercih hakkı doğar.