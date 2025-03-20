https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sgknin-guncel-mevzuati-aciklandi-dul-ve-yetim-ayligi-ayni-anda-alinabilir-mi-kimler-iki-maas-1094680964.html

SGK’nın güncel mevzuatı açıklandı: Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? kimler i̇ki maaş alabilir?

SGK’nın güncel mevzuatı açıklandı: Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? kimler i̇ki maaş alabilir?

Sputnik Türkiye

Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? SGK mevzuatına göre, eşinden ve anne-babasından maaş alma şartları değişkenlik gösteriyor. Peki, kimler her iki aylığı da tam olarak alabilir?

2025-03-20T10:09+0300

2025-03-20T10:09+0300

2025-03-20T10:09+0300

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Dul ve yetim aylığı aynı anda alınabilir mi? SGK mevzuatına göre, eşinden ve anne-babasından maaş alma şartları değişkenlik gösteriyor. Peki, kimler her iki aylığı da tam olarak alabilir? İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Okan Karagülle bu konuyu Independent Türkçe’ye değerlendirdi.Türkiye’de kadınların çalışma hayatına geç katılması nedeniyle, vefat eden babalarından ölüm aylığı alan kadınların sayısı oldukça fazla. Ancak dul ve yetim aylıklarının birlikte alınması konusunda vatandaşların kafasında pek çok soru işareti bulunuyor.📌 SGK mevzuatı yıllar içinde birçok kez değiştiği için dul ve yetim aylıklarına dair haklar oldukça karmaşık bir hale geldi. 1 Ekim 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa, daha önce yürürlükte olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mevzuatlarını birleştirerek yeni kurallar getirdi. Ancak dul ve yetim aylığı hakları eski kanunlara tabi olarak devam ediyor.Dul ve yetim aylığı almanın şartları nelerdir?🔹 Yetim aylığı almak için:🔹 Dul aylığı almak için:Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi?📌 SGK mevzuatına göre, dul ve yetim aylığının birlikte alınıp alınamayacağı bazı kriterlere bağlıdır:🔹 Eğer her iki aylık aynı sigorta statüsündeyse:🔹 Eğer iki farklı sigorta statüsünden aylık hakkı bulunuyorsa:Örneğin, bir kişi eşinden dolayı SSK'dan dul aylığı alırken, babası Emekli Sandığı’ndan emekli ise yetim aylığı da alabilir.Yasaya göre ödeme durumları nasıl belirleniyor?📌 1 Ekim 2008’den sonra yapılan düzenlemeler kapsamında:🔹 5 Aralık 2017 öncesinde yapılan başvurular eski mevzuata göre değerlendirilir ve kesilmiş olan maaşlar yeniden bağlanabilir.Dul ve yetim aylığında i̇stisnai durumlar📌 Emekli Sandığı ve yurtdışı ölüm aylıkları:📌 Tarım sigortası olanlar için özel durumlar:📌 Birden fazla ölüm aylığı hakkı olanlar:📌 Evlilik nedeniyle maaş hakkı değişir mi?

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