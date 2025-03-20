https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/fed-faiz-kararini-acikladi-altin-ve-dolar-icin-kritik-surec-basladi-altin-fiyatlarinda-yukselis-1094677832.html

Fed faiz kararını açıkladı, altın ve dolar i̇çin kritik süreç başladı: altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Fed faiz kararını açıkladı, altın ve dolar i̇çin kritik süreç başladı: altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayı toplantısında faizleri yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu. Piyasalar bu kararı bekliyordu, ancak gözler şimdi Fed Başkanı... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T08:13+0300

2025-03-20T08:13+0300

2025-03-20T08:13+0300

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ABD Merkez Bankası Fed, mart toplantısında faiz oranlarını yüzde 4.50 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasalarda büyük bir sürpriz yaşanmazken, yatırımcılar faiz indirimi beklentilerini haziran ayına çevirdi.🔴 Fed’in faiz kararının ardından, piyasalarda oynaklık beklenmiyor.🔴 Önemli olan, Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi ve ekonomik politikalar hakkında yapacağı açıklamalar.Faiz i̇ndirimi ne zaman gelecek?📌 Ekonomistlere göre faiz indirimi için en büyük ihtimal haziran ayı. Ancak bu, enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Eğer enflasyon beklentilerin altında seyrederse, haziran ayında faiz indirimi ihtimali güçlenecek.⚠️ Trump ve Powell arasındaki gerilim de faiz kararlarını etkileyebilir. Trump, daha önce “Bu işi ben daha iyi biliyorum” diyerek Fed’e faiz indirimi baskısı yapmıştı. Ancak Fed’in faizleri düşürmemesi, Trump’a karşı bir direnç olarak değerlendiriliyor.Altın fiyatlarında rekor: 3 bin 200 dolar hedefi gündemdeOns altın 3.045 dolar seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Piyasalar, altının güvenli liman olarak talep gördüğünü ve yatırımcıların hisse senedinden uzaklaşıp altına yöneldiğini gösteriyor.💰 Altın neden yükseliyor?✔️ Küresel ekonomide belirsizlikler✔️ Savaş riski ve jeopolitik gerilimler✔️ ABD’de faiz indirimi beklentisi✔️ Yatırımcıların güvenli liman arayışı🔮 Yeni tahminler: Ons altında 3.200-3.300 dolar seviyeleri hedefleniyor. Şu anda 3.000 doların üzerinde kalması, psikolojik olarak önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.Gram altın i̇çin yeni tahminler📈 Gram altın fiyatı, hem dolar kurundaki yükselişten hem de ons altındaki artıştan etkileniyor.🔹 Gram altın 4.000 TL seviyesine ulaşabilir mi?🔹 Dolar/TL kuru sakinleşirse, gram altında geri çekilme yaşanabilir.🔹 Yatırımcıların hem altını hem de doları yakından takip etmesi gerekiyor.Uzmanlar, dolar/TL’de yüksek işlem hacmi olmadığını ve piyasada denge sağlandığında gram altının bir miktar gerileyebileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/trumptan-fede-faiz-indirimi-cagrisi-ekonomi-icin-daha-iyi-olur-1094677519.html

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