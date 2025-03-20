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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/fed-faiz-kararini-acikladi-altin-ve-dolar-icin-kritik-surec-basladi-altin-fiyatlarinda-yukselis-1094677832.html
Fed faiz kararını açıkladı, altın ve dolar i̇çin kritik süreç başladı: altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Fed faiz kararını açıkladı, altın ve dolar i̇çin kritik süreç başladı: altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayı toplantısında faizleri yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu. Piyasalar bu kararı bekliyordu, ancak gözler şimdi Fed Başkanı... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T08:13+0300
2025-03-20T08:13+0300
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ABD Merkez Bankası Fed, mart toplantısında faiz oranlarını yüzde 4.50 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasalarda büyük bir sürpriz yaşanmazken, yatırımcılar faiz indirimi beklentilerini haziran ayına çevirdi.🔴 Fed’in faiz kararının ardından, piyasalarda oynaklık beklenmiyor.🔴 Önemli olan, Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi ve ekonomik politikalar hakkında yapacağı açıklamalar.Faiz i̇ndirimi ne zaman gelecek?📌 Ekonomistlere göre faiz indirimi için en büyük ihtimal haziran ayı. Ancak bu, enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Eğer enflasyon beklentilerin altında seyrederse, haziran ayında faiz indirimi ihtimali güçlenecek.⚠️ Trump ve Powell arasındaki gerilim de faiz kararlarını etkileyebilir. Trump, daha önce “Bu işi ben daha iyi biliyorum” diyerek Fed’e faiz indirimi baskısı yapmıştı. Ancak Fed’in faizleri düşürmemesi, Trump’a karşı bir direnç olarak değerlendiriliyor.Altın fiyatlarında rekor: 3 bin 200 dolar hedefi gündemdeOns altın 3.045 dolar seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Piyasalar, altının güvenli liman olarak talep gördüğünü ve yatırımcıların hisse senedinden uzaklaşıp altına yöneldiğini gösteriyor.💰 Altın neden yükseliyor?✔️ Küresel ekonomide belirsizlikler✔️ Savaş riski ve jeopolitik gerilimler✔️ ABD’de faiz indirimi beklentisi✔️ Yatırımcıların güvenli liman arayışı🔮 Yeni tahminler: Ons altında 3.200-3.300 dolar seviyeleri hedefleniyor. Şu anda 3.000 doların üzerinde kalması, psikolojik olarak önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.Gram altın i̇çin yeni tahminler📈 Gram altın fiyatı, hem dolar kurundaki yükselişten hem de ons altındaki artıştan etkileniyor.🔹 Gram altın 4.000 TL seviyesine ulaşabilir mi?🔹 Dolar/TL kuru sakinleşirse, gram altında geri çekilme yaşanabilir.🔹 Yatırımcıların hem altını hem de doları yakından takip etmesi gerekiyor.Uzmanlar, dolar/TL’de yüksek işlem hacmi olmadığını ve piyasada denge sağlandığında gram altının bir miktar gerileyebileceğini belirtiyor.
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fed faiz kararı, fed mart 2025 faiz kararı, fed faizleri sabit tuttu, fed faiz indirimi ne zaman, fed faiz kararı sonrası altın, ons altın rekor, altın fiyatları ne olacak, gram altın tahminleri, 2025 gram altın fiyat tahmini, dolar/tl ne olacak, fed powell açıklamaları, faiz indirimi beklentisi, trump ve powell faiz gerilimi, küresel ekonomi belirsizlikleri, jeopolitik riskler ve altın, fed faiz indirimi olursa altın, fed faiz kararı sonrası piyasalar, dolar neden yükseliyor, altın neden yükseliyor, yatırımcılar neden altın alıyor, gram altın 4000 tl olur mu, ons altın 3200 dolar hedefi, fed faiz indirirse piyasalar ne olur, yatırımcılar altın mı dolar mı almalı, piyasalarda belirsizlik, 2025 altın tahmini, 2025 dolar tahmini, fed faiz indirirse borsa ne olur, enflasyon ve faiz ilişkisi, fed faiz kararı açıklandı, faiz kararları ve piyasalar, altın fiyatları ne olacak 2025, gram altın kaç tl olur, altın yatırımcıları için kritik süreç, altın düşer mi yükselir mi, piyasalar fed kararını nasıl karşıladı
fed faiz kararı, fed mart 2025 faiz kararı, fed faizleri sabit tuttu, fed faiz indirimi ne zaman, fed faiz kararı sonrası altın, ons altın rekor, altın fiyatları ne olacak, gram altın tahminleri, 2025 gram altın fiyat tahmini, dolar/tl ne olacak, fed powell açıklamaları, faiz indirimi beklentisi, trump ve powell faiz gerilimi, küresel ekonomi belirsizlikleri, jeopolitik riskler ve altın, fed faiz indirimi olursa altın, fed faiz kararı sonrası piyasalar, dolar neden yükseliyor, altın neden yükseliyor, yatırımcılar neden altın alıyor, gram altın 4000 tl olur mu, ons altın 3200 dolar hedefi, fed faiz indirirse piyasalar ne olur, yatırımcılar altın mı dolar mı almalı, piyasalarda belirsizlik, 2025 altın tahmini, 2025 dolar tahmini, fed faiz indirirse borsa ne olur, enflasyon ve faiz ilişkisi, fed faiz kararı açıklandı, faiz kararları ve piyasalar, altın fiyatları ne olacak 2025, gram altın kaç tl olur, altın yatırımcıları için kritik süreç, altın düşer mi yükselir mi, piyasalar fed kararını nasıl karşıladı

Fed faiz kararını açıkladı, altın ve dolar i̇çin kritik süreç başladı: altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi?

08:13 20.03.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
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ABD Merkez Bankası (Fed) mart ayı toplantısında faizleri yüzde 4.50 seviyesinde sabit tuttu. Piyasalar bu kararı bekliyordu, ancak gözler şimdi Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına ve altın fiyatlarındaki gelişmelere çevrildi. Ons altın 3.045 dolarla rekor kırarken, gram altın için de yeni tahminler gündemde.
ABD Merkez Bankası Fed, mart toplantısında faiz oranlarını yüzde 4.50 seviyesinde sabit bıraktı. Piyasalarda büyük bir sürpriz yaşanmazken, yatırımcılar faiz indirimi beklentilerini haziran ayına çevirdi.
🔴 Fed’in faiz kararının ardından, piyasalarda oynaklık beklenmiyor.
🔴 Önemli olan, Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimi ve ekonomik politikalar hakkında yapacağı açıklamalar.

Faiz i̇ndirimi ne zaman gelecek?

📌 Ekonomistlere göre faiz indirimi için en büyük ihtimal haziran ayı. Ancak bu, enflasyon rakamlarına bağlı olacak. Eğer enflasyon beklentilerin altında seyrederse, haziran ayında faiz indirimi ihtimali güçlenecek.
⚠️ Trump ve Powell arasındaki gerilim de faiz kararlarını etkileyebilir. Trump, daha önce “Bu işi ben daha iyi biliyorum” diyerek Fed’e faiz indirimi baskısı yapmıştı. Ancak Fed’in faizleri düşürmemesi, Trump’a karşı bir direnç olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatlarında rekor: 3 bin 200 dolar hedefi gündemde

Ons altın 3.045 dolar seviyesini görerek tarihi rekor kırdı. Piyasalar, altının güvenli liman olarak talep gördüğünü ve yatırımcıların hisse senedinden uzaklaşıp altına yöneldiğini gösteriyor.
💰 Altın neden yükseliyor?
✔️ Küresel ekonomide belirsizlikler
✔️ Savaş riski ve jeopolitik gerilimler
✔️ ABD’de faiz indirimi beklentisi
✔️ Yatırımcıların güvenli liman arayışı
🔮 Yeni tahminler: Ons altında 3.200-3.300 dolar seviyeleri hedefleniyor. Şu anda 3.000 doların üzerinde kalması, psikolojik olarak önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Gram altın i̇çin yeni tahminler

📈 Gram altın fiyatı, hem dolar kurundaki yükselişten hem de ons altındaki artıştan etkileniyor.
🔹 Gram altın 4.000 TL seviyesine ulaşabilir mi?
🔹 Dolar/TL kuru sakinleşirse, gram altında geri çekilme yaşanabilir.
🔹 Yatırımcıların hem altını hem de doları yakından takip etmesi gerekiyor.
Uzmanlar, dolar/TL’de yüksek işlem hacmi olmadığını ve piyasada denge sağlandığında gram altının bir miktar gerileyebileceğini belirtiyor.

Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
EKONOMİ
Trump’tan Fed’e faiz i̇ndirimi çağrısı: 'Ekonomi i̇çin daha i̇yi olur'
07:54
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