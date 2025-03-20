Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sermaye-piyasasi-kurulu-duyurdu-sirketlere-hisse-geri-aliminda-kolaylik-geldi-1094670181.html
Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi
Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek amacıyla şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler aldı. Yapılan... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T00:19+0300
2025-03-20T00:19+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
şirket
anonim şirket
limited şirket
özel şirket
paravan şirket
hisse
hisse senedi
hissedar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104020/31/1040203175_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_addccf0b8de6ce5a522e65ad76f58fc3.jpg
SPK, hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek için şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler açıkladı.SPK tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için bazı tedbirlerin alındığı belirtilerek, payları borsada işlem gören şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının, genel kurul kararı olmadan yalnızca yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceği duyuruldu. Bu süreçte, yönetim kurulunca alınacak kararın amacı, süresi, alınacak hisse adedi ve kullanılacak fon tutarı gibi bilgilerin kamuya açıklanması gerektiği vurgulandı.Ayrıca, mevcutta yürürlükte olan bir geri alım programına sahip halka açık şirketler ve bağlı ortaklıklar için ek bir yönetim kurulu kararına gerek olmadan mevcut programın devam edebileceği belirtildi. İlke kararı kapsamında hisse geri alımlarında belirli kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edilirken, geri alınan hisselerin 30 gün boyunca satılamayacağı ve bu sürenin hesaplanmasında 'ilk giren ilk çıkar' yönteminin uygulanacağı bildirildi. SPK, alınan tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını ve piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dunyaca-unlu-banka-borsa-istanbuldan-cekildi-1094666405.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104020/31/1040203175_87:0:836:562_1920x0_80_0_0_41a0bd0fa159bee92467bdc840d6a76c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sermaye piyasası kurulu (spk), şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket, paravan şirket, hisse, hisse senedi, hissedar
sermaye piyasası kurulu (spk), şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket, paravan şirket, hisse, hisse senedi, hissedar

Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi

00:19 20.03.2025
© AASermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© AA
Abone ol
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek amacıyla şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler aldı. Yapılan düzenleme kapsamında, yönetim kurulu kararı ile genel kurul onayı olmaksızın hisse geri alım programı başlatılabilecek ve belirli sınırlamalar esnetilecek.
SPK, hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek için şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler açıkladı.
SPK tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için bazı tedbirlerin alındığı belirtilerek, payları borsada işlem gören şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının, genel kurul kararı olmadan yalnızca yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceği duyuruldu. Bu süreçte, yönetim kurulunca alınacak kararın amacı, süresi, alınacak hisse adedi ve kullanılacak fon tutarı gibi bilgilerin kamuya açıklanması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, mevcutta yürürlükte olan bir geri alım programına sahip halka açık şirketler ve bağlı ortaklıklar için ek bir yönetim kurulu kararına gerek olmadan mevcut programın devam edebileceği belirtildi. İlke kararı kapsamında hisse geri alımlarında belirli kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edilirken, geri alınan hisselerin 30 gün boyunca satılamayacağı ve bu sürenin hesaplanmasında 'ilk giren ilk çıkar' yönteminin uygulanacağı bildirildi. SPK, alınan tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını ve piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceğini duyurdu.
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
EKONOMİ
Dünyaca ünlü banka Borsa İstanbul'dan çekildi
Dün, 19:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала