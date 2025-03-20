https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sermaye-piyasasi-kurulu-duyurdu-sirketlere-hisse-geri-aliminda-kolaylik-geldi-1094670181.html

Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi

Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek amacıyla şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler aldı. Yapılan... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T00:19+0300

2025-03-20T00:19+0300

2025-03-20T00:19+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

şirket

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paravan şirket

hisse

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hissedar

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SPK, hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek için şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler açıkladı.SPK tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için bazı tedbirlerin alındığı belirtilerek, payları borsada işlem gören şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının, genel kurul kararı olmadan yalnızca yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceği duyuruldu. Bu süreçte, yönetim kurulunca alınacak kararın amacı, süresi, alınacak hisse adedi ve kullanılacak fon tutarı gibi bilgilerin kamuya açıklanması gerektiği vurgulandı.Ayrıca, mevcutta yürürlükte olan bir geri alım programına sahip halka açık şirketler ve bağlı ortaklıklar için ek bir yönetim kurulu kararına gerek olmadan mevcut programın devam edebileceği belirtildi. İlke kararı kapsamında hisse geri alımlarında belirli kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edilirken, geri alınan hisselerin 30 gün boyunca satılamayacağı ve bu sürenin hesaplanmasında 'ilk giren ilk çıkar' yönteminin uygulanacağı bildirildi. SPK, alınan tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını ve piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceğini duyurdu.

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