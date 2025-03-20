https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sermaye-piyasasi-kurulu-duyurdu-sirketlere-hisse-geri-aliminda-kolaylik-geldi-1094670181.html
Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi
Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi
Sputnik Türkiye
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek amacıyla şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler aldı. Yapılan... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T00:19+0300
2025-03-20T00:19+0300
2025-03-20T00:19+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
şirket
anonim şirket
limited şirket
özel şirket
paravan şirket
hisse
hisse senedi
hissedar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104020/31/1040203175_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_addccf0b8de6ce5a522e65ad76f58fc3.jpg
SPK, hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek için şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler açıkladı.SPK tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için bazı tedbirlerin alındığı belirtilerek, payları borsada işlem gören şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının, genel kurul kararı olmadan yalnızca yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceği duyuruldu. Bu süreçte, yönetim kurulunca alınacak kararın amacı, süresi, alınacak hisse adedi ve kullanılacak fon tutarı gibi bilgilerin kamuya açıklanması gerektiği vurgulandı.Ayrıca, mevcutta yürürlükte olan bir geri alım programına sahip halka açık şirketler ve bağlı ortaklıklar için ek bir yönetim kurulu kararına gerek olmadan mevcut programın devam edebileceği belirtildi. İlke kararı kapsamında hisse geri alımlarında belirli kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edilirken, geri alınan hisselerin 30 gün boyunca satılamayacağı ve bu sürenin hesaplanmasında 'ilk giren ilk çıkar' yönteminin uygulanacağı bildirildi. SPK, alınan tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını ve piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dunyaca-unlu-banka-borsa-istanbuldan-cekildi-1094666405.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104020/31/1040203175_87:0:836:562_1920x0_80_0_0_41a0bd0fa159bee92467bdc840d6a76c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sermaye piyasası kurulu (spk), şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket, paravan şirket, hisse, hisse senedi, hissedar
sermaye piyasası kurulu (spk), şirket, anonim şirket, limited şirket, özel şirket, paravan şirket, hisse, hisse senedi, hissedar
Sermaye Piyasası Kurulu duyurdu: Şirketlere hisse geri alımında kolaylık geldi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek amacıyla şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler aldı. Yapılan düzenleme kapsamında, yönetim kurulu kararı ile genel kurul onayı olmaksızın hisse geri alım programı başlatılabilecek ve belirli sınırlamalar esnetilecek.
SPK, hisse fiyatlarındaki ani düşüşleri önlemek için şirketlerin hisse geri alımlarını kolaylaştıran yeni tedbirler açıkladı.
SPK tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak için bazı tedbirlerin alındığı belirtilerek, payları borsada işlem gören şirketlerin ve bağlı ortaklıklarının, genel kurul kararı olmadan yalnızca yönetim kurulu kararıyla hisse geri alım programı başlatabileceği duyuruldu. Bu süreçte, yönetim kurulunca alınacak kararın amacı, süresi, alınacak hisse adedi ve kullanılacak fon tutarı gibi bilgilerin kamuya açıklanması gerektiği vurgulandı.
Ayrıca, mevcutta yürürlükte olan bir geri alım programına sahip halka açık şirketler ve bağlı ortaklıklar için ek bir yönetim kurulu kararına gerek olmadan mevcut programın devam edebileceği belirtildi. İlke kararı kapsamında hisse geri alımlarında belirli kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edilirken, geri alınan hisselerin 30 gün boyunca satılamayacağı ve bu sürenin hesaplanmasında 'ilk giren ilk çıkar' yönteminin uygulanacağı bildirildi. SPK, alınan tedbirlerin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını ve piyasaların yakından takip edilmeye devam edileceğini duyurdu.