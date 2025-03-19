https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dunyaca-unlu-banka-borsa-istanbuldan-cekildi-1094666405.html
Dünyaca ünlü banka Borsa İstanbul'dan çekildi
Dünyaca ünlü banka Borsa İstanbul'dan çekildi
Sputnik Türkiye
ABD merkezli yatırım şirketi Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul üyeliğinden çıkarıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izinlerinden... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T19:53+0300
2025-03-19T19:53+0300
2025-03-19T19:53+0300
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Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul üyeliğinden çıkarıldı.Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandığı ve Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi. Borsa Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2025 tarihli kararıyla da Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin (Üye Kodu: MSI) Borsa İstanbul üyeliği sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/borsa-dususle-gunu-kapatti-bist-altin-dolar-ve-euro-ne-kadar-1094665632.html
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Dünyaca ünlü banka Borsa İstanbul'dan çekildi
ABD merkezli yatırım şirketi Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul üyeliğinden çıkarıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izinlerinden feragat başvurusunu onaylamasının ardından şirketin Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edildi. Borsa İstanbul 12 Mart 2025 tarihli kararıyla Morgan Stanley’in üyelik statüsü sonlandırıldı.
Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul üyeliğinden çıkarıldı.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandığı ve Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi. Borsa Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2025 tarihli kararıyla da Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin (Üye Kodu: MSI) Borsa İstanbul üyeliği sonlandırıldı.