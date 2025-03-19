https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/dunyaca-unlu-banka-borsa-istanbuldan-cekildi-1094666405.html

Dünyaca ünlü banka Borsa İstanbul'dan çekildi

Dünyaca ünlü banka Borsa İstanbul'dan çekildi

Sputnik Türkiye

ABD merkezli yatırım şirketi Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul üyeliğinden çıkarıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun faaliyet izinlerinden... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T19:53+0300

2025-03-19T19:53+0300

2025-03-19T19:53+0300

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Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul üyeliğinden çıkarıldı.Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandığı ve Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi’nin iptal edildiği belirtildi. Borsa Yönetim Kurulu’nun 12 Mart 2025 tarihli kararıyla da Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.’nin (Üye Kodu: MSI) Borsa İstanbul üyeliği sonlandırıldı.

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