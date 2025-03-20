https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/meteorolojiden-33-sehir-icin-sari-kodlu-uyari-istanbulda-kar-yagacak-mi-1094675605.html

Meteoroloji'den 33 şehir için sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kar yağacak mı?

Meteoroloji'den 33 şehir için sarı kodlu uyarı: İstanbul'da kar yağacak mı?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mart 2025 hava durumu raporunu açıkladı. 33 il için sarı kodlu uyarı verilirken, kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T07:24+0300

2025-03-20T07:24+0300

2025-03-20T07:24+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

güneydoğu anadolu

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meteoroloji

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şiddetli yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçecek. Yağışların, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Erzurum, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yağış türleri:🔹 Karla karışık yağmur ve kar: İç kesimlerde ve yüksek bölgelerde etkili olacak.🔹 Sağanak yağış: Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da görülecek.Rüzgar fırtınaya dönüşebilirRüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden esmesi beklenirken, bazı bölgelerde şiddetini artıracağı tahmin ediliyor:💨 Güney Ege ve İç Anadolu'nun güneyi: 40-70 km/sa hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor.🌪️ Akdeniz: Zaman zaman 70-90 km/sa hızında fırtına görülebilir.Vatandaşların, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.Çığ tehlikesi ve buzlanmaya dikkatSabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.⚠️ Özellikle eğimli yamaçlarda yaşayan vatandaşların dikkatli olması ve ani sıcaklık değişimlerinin yaratabileceği heyelan riskine karşı önlem alması gerekiyor.Zirai don uyarısıMarmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, ürünlerini korumak için gerekli tedbirleri alması öneriliyor.Hangi şehirler sarı kodla uyarıldı?Meteoroloji, 33 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. İşte o şehirler:📍 Adana, Antalya, Artvin, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, Kayseri, Konya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Batman, Şırnak.Havalar ne zaman ısınacak?Mevsim normallerinin altına düşen sıcaklıkların, hafta sonuna doğru yükselmesi bekleniyor. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklık artışı daha erken hissedilecek.📅 Tahmini ısınma tarihi: 23-25 Mart arasında sıcaklıklar yeniden mevsim normallerine dönecek.Önleminizi alın📌 Seyahat edecekler: Yol durumu ve hava şartlarını kontrol edin.📌 Tarımla uğraşanlar: Zirai don riskine karşı önlem alın.📌 Çığ riski olan bölgelerdekiler: Eğilimli arazilerden uzak durun.📌 Şiddetli rüzgar ve fırtına beklenen bölgeler: Çatı ve balkon gibi açık alanlardaki eşyaları sabitleyin.Bugün hava nasıl oldu?MARMARAÇok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik ve Bursa çevrelerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıEDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, yağmurluKOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ile Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 3°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 11°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 11°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Adana hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgede kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 18°CÇok bulutluANTALYA °C, 17°CÇok bulutluHATAY °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzey ve yüksek çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 4°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 4°CÇok bulutlu, kar yağışlıKONYA °C, 4°CÇok bulutlu ve hafif kar yağışlıNEVŞEHİR °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olmak üzere Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİNOP °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle kar, kıyılarda yağmur ve karlakarışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıARTVİN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde beklenen yağışların batısı ile Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.VAN °C, 8°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yüksek kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 15°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİİRT °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA °C, 18°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVAAkdeniz'de kuvvetli fırtına; Güney Ege'de fırtına bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan, akşam kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güney ve güneybatıdan batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 7 güneyi 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m güneyi 3,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 yer yer 9; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 akşam saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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