https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/uzmanlardan-kritik-degerlendirme-imamoglu-gozaltinda-ibbye-kayyum-atamasi-mumkun-mu-1094675204.html
Uzmanlardan kritik değerlendirme: İmamoğlu gözaltında, İBB'ye kayyum ataması mümkün mü?
Uzmanlardan kritik değerlendirme: İmamoğlu gözaltında, İBB'ye kayyum ataması mümkün mü?
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve Avukat Rezan Epözdemir, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları için muhtemel görevden alma sürecini değerlendirdi. Yıldız... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T07:09+0300
2025-03-20T07:09+0300
2025-03-20T07:11+0300
rezan epözdemir
ekrem i̇mamoğlu
i̇çişleri bakanlığı
poli̇ti̇ka
kayyum
kayyum
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen terör örgütüne yardım suçlaması çerçevesinde, görevden alma ve kayyum atanma ihtimali tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Belediye Kanunu'nun 45. maddesine dikkat çekerek, görevden alma sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı.Yıldız, söz konusu maddede, belediye başkanlığının boşalması durumunda belediye meclisinin başkanvekili seçmesi gerektiğini belirtti. Ancak aynı maddeye eklenen bir fıkra ile terör suçlamaları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı veya valilik tarafından atama yapılabileceğini vurguladı.Yıldız, mevcut terör suçlamalarının kayyum atanması için yeterli olmayabileceğini ifade ederek, hukuki sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi."Kayyum atanması kuvvetle muhtemel"Konuya ilişkin Millyet'e değerlendirmede bulunan Avukat Rezan Epözdemir, İmamoğlu’nun terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla yürütülen bir soruşturmaya tabi olduğunu hatırlatarak, eğer bu suçtan dolayı tutuklanır veya görevden alınırsa kayyum atanmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.Epözdemir ayrıca, İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelebileceğini, ancak memnu hakların iadesi yoluyla belirli bir süre sonra bazı haklarını geri kazanabileceğini ifade etti.Siyasi ve hukuki süreç nasıl i̇lerleyecek?🔹 Mevcut soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında bir mahkeme kararı çıkması halinde görevden alınabilir.🔹 Eğer terör suçlamaları gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılırsa, kayyum atanması ihtimali doğabilir.🔹 Hukuki süreç tamamlanmadan böyle bir atamanın yapılması tartışmalı bir durum yaratabilir.🔹 Siyasi yasak kararı alınması halinde ise belirli prosedürler tamamlanmadan yeni bir adayın belirlenmesi mümkün olmaz.
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rezan epözdemir, ekrem i̇mamoğlu, i̇çişleri bakanlığı, kayyum, kayyum, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı, gözaltı kararı
rezan epözdemir, ekrem i̇mamoğlu, i̇çişleri bakanlığı, kayyum, kayyum, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gözaltı, gözaltı kararı
Uzmanlardan kritik değerlendirme: İmamoğlu gözaltında, İBB'ye kayyum ataması mümkün mü?
07:09 20.03.2025 (güncellendi: 07:11 20.03.2025)
Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve Avukat Rezan Epözdemir, Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları için muhtemel görevden alma sürecini değerlendirdi. Yıldız, mevcut soruşturmanın kayyum atanması için yeterli olmayabileceğini söylerken, Epözdemir ise hukuki süreç netleşirse kayyum atanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen terör örgütüne yardım suçlaması çerçevesinde, görevden alma ve kayyum atanma ihtimali tartışılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, Belediye Kanunu'nun 45. maddesine dikkat çekerek, görevden alma sürecinin nasıl işleyeceğini anlattı.
Yıldız, söz konusu maddede, belediye başkanlığının boşalması durumunda belediye meclisinin başkanvekili seçmesi gerektiğini belirtti. Ancak aynı maddeye eklenen bir fıkra ile terör suçlamaları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı veya valilik tarafından atama yapılabileceğini
vurguladı.
Yıldız, mevcut terör suçlamalarının kayyum atanması için yeterli olmayabileceğini ifade ederek, hukuki sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.
"Kayyum atanması kuvvetle muhtemel"
Konuya ilişkin Millyet'e değerlendirmede bulunan Avukat Rezan Epözdemir, İmamoğlu’nun terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla yürütülen bir soruşturmaya tabi olduğunu hatırlatarak, eğer bu suçtan dolayı tutuklanır veya görevden alınırsa kayyum atanmasının yüksek ihtimal olduğunu belirtti.
Epözdemir ayrıca, İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelebileceğini, ancak memnu hakların iadesi yoluyla belirli bir süre sonra bazı haklarını geri kazanabileceğini ifade etti.
Siyasi ve hukuki süreç nasıl i̇lerleyecek?
🔹 Mevcut soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında bir mahkeme kararı çıkması halinde görevden alınabilir.
🔹 Eğer terör suçlamaları gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırılırsa, kayyum atanması ihtimali doğabilir.
🔹 Hukuki süreç tamamlanmadan böyle bir atamanın yapılması tartışmalı bir durum yaratabilir.
🔹 Siyasi yasak kararı alınması halinde ise belirli prosedürler tamamlanmadan yeni bir adayın belirlenmesi mümkün olmaz.