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Yerlikaya'dan 'provokatif paylaşım' açıklaması: '261 hesap yöneticisi belirlendi, 37 şüpheli yakalandı'
Yerlikaya'dan 'provokatif paylaşım' açıklaması: '261 hesap yöneticisi belirlendi, 37 şüpheli yakalandı'
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İBB Başkanı'na yönelik soruşturmalar ardından yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine 261 şüpheli hesap yöneticisinin... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
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Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
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ali yerlikaya, provokatör, i̇çişleri bakanlığı, ekrem i̇mamoğlu, sosyal medya
ali yerlikaya, provokatör, i̇çişleri bakanlığı, ekrem i̇mamoğlu, sosyal medya

Yerlikaya'dan 'provokatif paylaşım' açıklaması: '261 hesap yöneticisi belirlendi, 37 şüpheli yakalandı'

09:40 20.03.2025 (güncellendi: 11:06 20.03.2025)
© Binnur Ege Gürün KoçakAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İBB Başkanı'na yönelik soruşturmalar ardından yapılan sosyal medya paylaşımları üzerine 261 şüpheli hesap yöneticisinin belirlendiğini ifade etti.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden; -“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve -“Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.
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