https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/hava-sicakligi-60-ilde-10-derecenin-altina-dustu-1094688617.html
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
Sputnik Türkiye
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 60 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T13:23+0300
2025-03-20T13:23+0300
2025-03-20T13:23+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
hava durumu
sıcak hava
hava sıcaklığı
dondurucu soğuk
soğuk hava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094690151_0:118:2650:1610_1920x0_80_0_0_c624fd491466022c4ab287f5b885c910.png
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının kısa süreli değişkenliği neredeyse dört mevsimi günler içinde yaşatıyor. Sıcak hava dalgasını takiben başlayan soğuklarla bir çok ilde sıcaklıklar tekli rakamlara düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, 60 ilde hava sıcaklığını 10 derecenin altına düşürdü. Sıcaklık, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altında ölçüldü.60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu. Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/meteorolojiden-48-il-icin-sari-alarm-kar-ve-saganak-yagis-geliyor-1094644048.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094690151_0:0:2650:1988_1920x0_80_0_0_f2ec66de3d052b374fc2fe8604c0f299.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu, sıcak hava, hava sıcaklığı, dondurucu soğuk, soğuk hava
meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu, sıcak hava, hava sıcaklığı, dondurucu soğuk, soğuk hava
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 60 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretti.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının kısa süreli değişkenliği neredeyse dört mevsimi günler içinde yaşatıyor. Sıcak hava dalgasını takiben başlayan soğuklarla bir çok ilde sıcaklıklar tekli rakamlara düştü.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, 60 ilde hava sıcaklığını 10 derecenin altına düşürdü. Sıcaklık, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altında ölçüldü.
60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu. Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.