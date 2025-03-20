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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/hava-sicakligi-60-ilde-10-derecenin-altina-dustu-1094688617.html
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
Sputnik Türkiye
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 60 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T13:23+0300
2025-03-20T13:23+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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hava sıcaklığı
dondurucu soğuk
soğuk hava
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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının kısa süreli değişkenliği neredeyse dört mevsimi günler içinde yaşatıyor. Sıcak hava dalgasını takiben başlayan soğuklarla bir çok ilde sıcaklıklar tekli rakamlara düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, 60 ilde hava sıcaklığını 10 derecenin altına düşürdü. Sıcaklık, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altında ölçüldü.60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu. Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/meteorolojiden-48-il-icin-sari-alarm-kar-ve-saganak-yagis-geliyor-1094644048.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu, sıcak hava, hava sıcaklığı, dondurucu soğuk, soğuk hava
meteoroloji genel müdürlüğü, hava, hava durumu, sıcak hava, hava sıcaklığı, dondurucu soğuk, soğuk hava

Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü

13:23 20.03.2025
© SputnikHava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü
Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 60 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyretti.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının kısa süreli değişkenliği neredeyse dört mevsimi günler içinde yaşatıyor. Sıcak hava dalgasını takiben başlayan soğuklarla bir çok ilde sıcaklıklar tekli rakamlara düştü.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, 60 ilde hava sıcaklığını 10 derecenin altına düşürdü. Sıcaklık, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altında ölçüldü.
60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu. Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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