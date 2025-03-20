https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/hava-sicakligi-60-ilde-10-derecenin-altina-dustu-1094688617.html

Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü

Hava sıcaklığı 60 ilde 10 derecenin altına düştü

Sputnik Türkiye

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle 60 ilde termometreler 10 derecenin altını gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine... 20.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-20T13:23+0300

2025-03-20T13:23+0300

2025-03-20T13:23+0300

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Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının kısa süreli değişkenliği neredeyse dört mevsimi günler içinde yaşatıyor. Sıcak hava dalgasını takiben başlayan soğuklarla bir çok ilde sıcaklıklar tekli rakamlara düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava, 60 ilde hava sıcaklığını 10 derecenin altına düşürdü. Sıcaklık, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta 10 derecenin altında ölçüldü.60 ilde en düşük sıcaklıklar, illere göre sıfırın altında 4,7 ile 9,7 derece aralığında seyretti. En düşük sıcaklık Nevşehir'de sıfırın altında 4,7 derece oldu. Sıcaklıklar, Ankara'da 2,7 ve İstanbul'da 6,5 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, yağışlı ve soğuk havanın 23 Mart'tan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/meteorolojiden-48-il-icin-sari-alarm-kar-ve-saganak-yagis-geliyor-1094644048.html

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