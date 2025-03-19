https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/meteorolojiden-48-il-icin-sari-alarm-kar-ve-saganak-yagis-geliyor-1094644048.html
Meteoroloji'den 48 il için sarı alarm: Kar ve sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den 48 il için sarı alarm: Kar ve sağanak yağış geliyor
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 48 il için sarı kodlu uyarı verirken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde... 19.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-19T09:28+0300
2025-03-19T09:28+0300
2025-03-19T09:29+0300
türki̇ye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul
hava durumu
istanbul hava durumu
kar
kar yağışı
sağanak
sağanak yağış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093859329_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_28c4cb72a2216c973ad89041b20e63c9.jpg
Günlerdir yaz sıcaklarının etkisinde olan İstanbul’da ani soğuk hava dalgası etkili oldu. Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy’de kar yağışı görüldü. Kent genelinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti.Ege'de kar alarmıYaz mevsimine uygun sıcaklıkların yaşandığı Ege Bölgesi'nde de hava sıcaklıkları hızla düşecek. Meteoroloji, çarşamba günü bölgenin iç kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini açıkladı.Meteoroloji’den 48 il için sarı kodlu uyarıMGM, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı olacağını duyurdu. Güney kıyılar ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ve güneydoğusu ile Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don tehlikesiGece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Sarı kodla uyarı verilen illerAdana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak ve Osmaniye olmak üzere toplam 48 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hava-durumu-alarm-verdi--kar-yagmur-ve-firtina-geliyor-ramazan-bayraminda-hava-nasil-olacak-1094603459.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093859329_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9fa81c662734608c7b190178ad8f5a40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye hava durumu, meteoroloji son dakika, istanbul hava durumu, istanbul’a kar yağdı, hava sıcaklıkları düşüyor, meteoroloji uyarısı, 48 il için sarı kod, sarı kodlu uyarı, istanbul kar yağışı, ege’ye kar yağacak mı, hava durumu alarm, hava durumu değişti, yazdan kışa geçiş, kar yağışı başladı, buzlanma ve don uyarısı, sıcaklıklar aniden düştü, hava durumu tahmini, meteoroloji son tahminler, türkiye’de hava değişimi, güncel hava durumu, hava durumu raporu, kar yağışı ne zaman, istanbul’a kar ne zaman yağacak, hava sıcaklıkları sert düşecek, meteoroloji kritik uyarı, ege’de kar yağışı bekleniyor, kış erken geldi, ani hava değişimi, hava sıcaklıkları neden düşüyor, kar yağışı olacak mı, istanbul’da kar var mı, sıcaklık düşüşü ne kadar sürecek, hava durumu güncel tahminler, 48 il için kritik uyarı
türkiye hava durumu, meteoroloji son dakika, istanbul hava durumu, istanbul’a kar yağdı, hava sıcaklıkları düşüyor, meteoroloji uyarısı, 48 il için sarı kod, sarı kodlu uyarı, istanbul kar yağışı, ege’ye kar yağacak mı, hava durumu alarm, hava durumu değişti, yazdan kışa geçiş, kar yağışı başladı, buzlanma ve don uyarısı, sıcaklıklar aniden düştü, hava durumu tahmini, meteoroloji son tahminler, türkiye’de hava değişimi, güncel hava durumu, hava durumu raporu, kar yağışı ne zaman, istanbul’a kar ne zaman yağacak, hava sıcaklıkları sert düşecek, meteoroloji kritik uyarı, ege’de kar yağışı bekleniyor, kış erken geldi, ani hava değişimi, hava sıcaklıkları neden düşüyor, kar yağışı olacak mı, istanbul’da kar var mı, sıcaklık düşüşü ne kadar sürecek, hava durumu güncel tahminler, 48 il için kritik uyarı
Meteoroloji'den 48 il için sarı alarm: Kar ve sağanak yağış geliyor
09:28 19.03.2025 (güncellendi: 09:29 19.03.2025)
Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 48 il için sarı kodlu uyarı verirken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Ege Bölgesi'nde sıcaklıklar yaz değerlerinden hızla düşerken, çarşamba günü kar bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat çekildi.
Günlerdir yaz sıcaklarının etkisinde olan İstanbul’da ani soğuk hava dalgası etkili oldu. Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy’de kar yağışı görüldü. Kent genelinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti.
Yaz mevsimine uygun sıcaklıkların yaşandığı Ege Bölgesi'nde de hava sıcaklıkları hızla düşecek. Meteoroloji, çarşamba günü bölgenin iç kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini açıkladı.
Meteoroloji’den 48 il için sarı kodlu uyarı
MGM, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı olacağını duyurdu. Güney kıyılar ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.
Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ve güneydoğusu ile Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don tehlikesi
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Sarı kodla uyarı verilen iller
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak ve Osmaniye olmak üzere toplam 48 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.