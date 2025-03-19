https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/meteorolojiden-48-il-icin-sari-alarm-kar-ve-saganak-yagis-geliyor-1094644048.html

Meteoroloji'den 48 il için sarı alarm: Kar ve sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den 48 il için sarı alarm: Kar ve sağanak yağış geliyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde yazdan kışa ani bir geçiş yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 48 il için sarı kodlu uyarı verirken, İstanbul'un yüksek kesimlerinde... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T09:28+0300

2025-03-19T09:28+0300

2025-03-19T09:29+0300

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Günlerdir yaz sıcaklarının etkisinde olan İstanbul’da ani soğuk hava dalgası etkili oldu. Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy’de kar yağışı görüldü. Kent genelinde yağmur şeklinde başlayan yağışlar, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti.Ege'de kar alarmıYaz mevsimine uygun sıcaklıkların yaşandığı Ege Bölgesi'nde de hava sıcaklıkları hızla düşecek. Meteoroloji, çarşamba günü bölgenin iç kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini açıkladı.Meteoroloji’den 48 il için sarı kodlu uyarıMGM, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı olacağını duyurdu. Güney kıyılar ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Özellikle Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı ve güneydoğusu ile Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don tehlikesiGece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği belirtildi. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.Sarı kodla uyarı verilen illerAdana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak ve Osmaniye olmak üzere toplam 48 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

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