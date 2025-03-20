https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/greenpeace-iflasin-esigine-geldi-660-milyon-dolarlik-tazminat-odeyecek-1094702579.html
Greenpeace iflasın eşiğine geldi: 660 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
Greenpeace iflasın eşiğine geldi: 660 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde görülen davada jüri, çevre örgütü Greenpeace'i iftira suçundan suçlu bularak, Energy Transfer şirketine 660 milyon dolardan... 20.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-20T17:15+0300
2025-03-20T17:15+0300
2025-03-20T17:15+0300
dünya
greenpeace
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
yeşil
çevre
çevre kirliliği
çevre koruma
dünya çevre günü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074338337_0:265:1543:1132_1920x0_80_0_0_9a66a9ba77c65c9aa1fbd548b1b63a55.png
ABD’de mahkeme, Greenpeace’in bir petrol şirketine iftira attığını belirterek 660 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine hükmetti.Energy Transfer şirketi, yaklaşık on yıl önce Dakota Petrol Boru Hattı’na karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Greenpeace’e dava açmıştı. Şirket, Greenpeace’in izinsiz giriş, kamu düzenini bozma ve hukuka aykırı komploda bulunma suçlarını işlediğini iddia etti. Dava dosyasında, Greenpeace’in 'yasadışı ve şiddet içeren bir planla' Energy Transfer’e mali zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü. Şirketin avukatı Trey Cox, mahkemede yaptığı kapanış konuşmasında, Greenpeace’in eylemlerinin şirkete 265 ila 340 milyon dolar arasında doğrudan zarar verdiğini belirterek, bu miktarın yanı sıra ek tazminatların da ödenmesini talep etti.Greenpeace, mahkeme kararına sert tepki göstererek suçlamaları reddetti ve karara itiraz edeceğini açıkladı. Örgüt, protestolara liderlik etmediğini, yalnızca yerel yerli toplulukların başlattığı gösterilere destek verdiğini savundu. Çevre kuruluşu, mahkeme kararının örgütü iflasa sürükleyebileceğini belirterek, 50 yılı aşkın süredir yürüttüğü doğa aktivizminin sona erebileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/hollywoodun-dev-film-yapimcisi-iflas-basvurusunda-bulundu-1094606276.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/03/1074338337_0:120:1543:1277_1920x0_80_0_0_e5f7541dc1a5ea5c98eb29c574d291f6.png
Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
Sputnik Türkiye
Aktivistlerden, İngiltere Başbakanı Sunak’ın evine siyah örtülü eylem
2025-03-20T17:15+0300
true
PT0M28S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
greenpeace, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, yeşil, çevre, çevre kirliliği, çevre koruma, dünya çevre günü, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, petrol boru hattı
greenpeace, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu, yeşil, çevre, çevre kirliliği, çevre koruma, dünya çevre günü, petrol, petrol rafinerisi, petrol tankeri, petrol üretimi, petrol boru hattı
Greenpeace iflasın eşiğine geldi: 660 milyon dolarlık tazminat ödeyecek
ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde görülen davada jüri, çevre örgütü Greenpeace'i iftira suçundan suçlu bularak, Energy Transfer şirketine 660 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine hükmetti. Greenpeace, kararın örgütü iflasa sürükleyebileceğini belirterek itiraz edeceğini açıkladı.
ABD’de mahkeme, Greenpeace’in bir petrol şirketine iftira attığını belirterek 660 milyon dolardan fazla tazminat ödemesine hükmetti.
Energy Transfer şirketi, yaklaşık on yıl önce Dakota Petrol Boru Hattı’na karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Greenpeace’e dava açmıştı. Şirket, Greenpeace’in izinsiz giriş, kamu düzenini bozma ve hukuka aykırı komploda bulunma suçlarını işlediğini iddia etti. Dava dosyasında, Greenpeace’in 'yasadışı ve şiddet içeren bir planla' Energy Transfer’e mali zarar vermeye çalıştığı öne sürüldü.
Şirketin avukatı Trey Cox, mahkemede yaptığı kapanış konuşmasında, Greenpeace’in eylemlerinin şirkete 265 ila 340 milyon dolar arasında doğrudan zarar verdiğini belirterek, bu miktarın yanı sıra ek tazminatların da ödenmesini talep etti.
Greenpeace, mahkeme kararına sert tepki göstererek suçlamaları reddetti ve karara itiraz edeceğini açıkladı. Örgüt, protestolara liderlik etmediğini, yalnızca yerel yerli toplulukların başlattığı gösterilere destek verdiğini savundu. Çevre kuruluşu, mahkeme kararının örgütü iflasa sürükleyebileceğini belirterek, 50 yılı aşkın süredir yürüttüğü doğa aktivizminin sona erebileceği uyarısında bulundu.