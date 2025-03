https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/dunyada-en-yaygin-gorulen-kanser--kolon-kanserinin-az-bilinen-erken-belirtileri-ve-korunma-1094698084.html

Dünyada en yaygın üçüncü kanser: Kolon kanserinin az bilinen erken belirtileri ve korunma yollarını uzmanı anlattı

Dünyada en yaygın üçüncü kanser: Kolon kanserinin az bilinen erken belirtileri ve korunma yollarını uzmanı anlattı

Sputnik Türkiye

Dünyada en yaygın görülen üçüncü kanser türü kolon kanserine her yıl 1.9 milyon yeni vaka katılıyor. Peki belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir?

2025-03-20T16:33+0300

2025-03-20T16:33+0300

2025-03-20T16:43+0300

sağlik

bağırsak

kalın bağırsak

bağırsak kanseri

kolorektal kanser

kolon kanseri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094697929_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_a3db70060aa5bf255ac3018c624ab25d.png

Kalın bağırsak kanserleri dünyada en yaygın görülen üçüncü kanser türü olmakla birlikte kansere bağlı ölümlerde de ikinci sırada yer alıyor. Öyle ki dünya çapında yıl içerisinde 1.9 milyon yeni kalın bağırsak kanseri vakası ve 903 bin kalın bağırsak kanseri kaynaklı ölüm vakası görülüyor. Mart Ayı Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı ise kolon, rektum veya anüs kanserine karşı farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Peki kolon kanserinden nasıl korunuruz? Kimler bu kansere daha yatkın? Prof. Dr. Meltem Ergün kolorektal kanserlere dair her şeyi Sputnik’e özel anlattı.‘Dünyada en çok görülen üçüncü kanser türü’Prof. Dr. Meltem Ergün, kolorektal kanserlerin yani kolon ve rektum (Kalın bağırsağın makata yakın son kısmı) kanserlerin hem Türkiye hem de dünya için önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek bu kanserlerin nasıl oluştuğunu şöyle anlattı:“Kolon kanseri, kalın bağırsağın yani kolonun iç yüzeyindeki kontrolsüz hücre büyümesi sonucu oluşur. Erken evrede herhangi belirti vermediği için tarama ve testler kolon kanseri için önem taşır. Zira, kolon kanseri genellikle bağırsaklarda oluşan poliplerin zaman içinde kansere dönüşmesiyle gelişir. Dolayısıyla bu iyi huylu büyümelerin taramalarla önceden tespit edilmesi kolon kanserini önleme açısından hayati önem taşımaktadır.”‘En büyük risk faktörü yaşlanma’Ergün, kolon kanserinin en önemli risk faktörlerinin başında yaşlanmanın geldiğini belirterek vakaların yüzde 90’ının 50 yaşından sonra görüldüğünü, her 10 yıl bu riski ikiye katladığını belirtiyor:“Kolon kanseri için en önemli risk faktörlerinin başında yaşlanma gelir. Vakaların yaklaşık yüzde 90'ı 50 yaşından sonra görülmektedir. Bu dönemden sonra geçen her 10 yıl bu riski ikiye katlamaktadır. Ne var ki kolon kanseri tanısı konan hastaların 10’da biri de 50 yaş altındadır. Bu sebeple kolon kanseri tarama yaşı yeni rehberlerde 45’e çekilmiştir.”‘Birinci derece akrabalarından birinde kolon kanseri varsa yakalanma ihtimali yüzde 12’ye, ikisinde varsa 35’e çıkıyor’Prof. Dr. Meltem Ergün, ailesinde kolon kanseri olanların risk grubunda yer aldığını söylerken yaşam tarzı ve alışkanlıkların da önemli yer tuttuğunu söyledi:“Kolon kanserinde risk oluşturan faktörler arasında yaşam tarzı ve alışkanlıklar da önemli yer tutmaktadır. Kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi, liften fakir beslenme, hareketsiz yaşam sürme, obezite ve uzun süreli sigara ve aşırı alkol kullanımı da risk faktörleri arasında yer almaktadır. Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi durumlar da kolorektal kanser riskini artırmaktadır.”‘Kolon kanseri sinsi ilerler’Ergün, kolon kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu ve erken evrelerde hiçbir belirti vermeden ilerleyebileceğini söyledi:“Kolon kanseri özellikle erken evrelerde hiçbir belirti vermeden sinsi şekilde ilerler. Özellikle polipler ve küçük tümörler bağırsaklarda belli büyüklüğe gelene kadar fark edilemeyebilir. Bu nedenle özellikle risk grubunda yer alan kişilerin herhangi bir şikayeti olmasa da düzenli tarama testlerinden geçmesi çok önem taşır. Çünkü erken evrede yakalandığında kolon kanserinin tedavi şansı çok yüksektir.”Kolon kanseri taramalarına ne zaman başlanmalı?Ergün kolon kanseri taramalarına ilişkin “Kalın bağırsak kanseri olan hastaların birinci derecede yakınlarına hastalığın ortaya çıktığı yaştan 10 yıl önce kolonoskopi taramaları başlanmalıdır. Mesela babası 45 yaşında kolon kanseri olan kişide taramalar (45-10=35) 35 yaşında başlamalıdır. Eğer kolonoskopide hiç polip lezyon vb saptanmazsa 10 yıl tekrar işlem gereği olmayacaktır” dedi.Kolon kanserinin erken evre belirtileri neler?📌Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik: Genellikle düzgün her gün tuvalete çıkan bir kişinin sık ishal veya kabızlık atakları yaşamaya başlaması. 📌Dışkıda kan: Dışkıda taze kırmızı kan görülmesi ya da simsiyah zift gibi tuvalete çıkmak.📌Dışkı çapının incelmesi, tuvalete tam çıkamadım hissi.📌Açıklanamayan kilo kaybı: İstemsiz şekilde son 6 ayda kilosunun yüzde 10’undan fazlasını vermek. Yani 60 kiloluk bir insan için diyet vb yapmadan 6 kg kaybolması📌Kansızlık: Her yaştaki erkekte ve menopoz sonrası kadınlarda görülen kansızlık mide bağırsak sisteminden olabilecek gizli kanamayı düşündürür.Kolon kanserinden nasıl korunuruz?✔️Herhangi bir risk şikâyeti olmasa da herkes 45 yaşından itibaren düzenli olarak kolonoskopi yaptırmalı. Aile öyküsü veya yüksek risk faktörleri varsa daha erken başlanmalı.✔️Sağlıklı beslenme alışkanlıkları yürütülmeli. Tam tahıllar, meyve ve sebzeler gibi lifli gıdaları daha fazla tüketerek liften zengin beslenmeye çalışılmalı. Özellikle sucuk, sosis ve salam gibi işlenmiş etler ve genel olarak da kırmızı et tüketimi de azaltılmalı. Aşırı şeker tüketimi obeziteye dolayasıyla kolon kanseri risk artışına neden olacağı için şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçınmak gerekir.✔️Probiyotikler ve fermente gıdalar bağırsak florasını desteklediği için kolon kanseri açısından koruyucu etki yaratabilir. Bu nedenle yoğurt, kefir, turşu gibi ürünleri beslenme rutininin içine almakta fayda vardır.✔️Bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olarak kolon kanseri riski azaltmaya destek olacağı için haftada en az 150 dakika orta düzeyde egzersiz yapmak fayda sağlar.✔️Obezite tek başına kolon kanseri için de risk yarattığı için öncelikle varsa fazla kilolardan kurtulmak gerekir.✔️Sigara kullanılıyorsa mutlaka bırakılmalı ve alkol tüketimi de sınırlandırılmalı.Kolon kanseri nasıl tedavi edilir?Prof. Dr. Meltem Ergün, kolon kanserlerinin tedavi yaklaşımlarını sıraladı:“Kolon kanseri tedavisi, hastalığın evresine, tümörün yerleşimine, hastanın genel sağlık bağlı olarak belirlenir. Kolorektal kanserlerin tedavisinde kolon ve rektum (kalın bağırsağın makata yakın son kısmı) kanserlerini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Kolon kanserlerinde, eğer kanser başka bir organa yayılmamışsa ve tümörlü bağırsak kısmı cerrahi olarak çıkarılabilecek durumdaysa, ilk tedavi yöntemi cerrahidir. Bu aşamada kalın bağırsağın tümör içeren kısmı ve çevresindeki lenf bezleri çıkarılır. Sonrasında, patolojik değerlendirme yapılır ve tümörün moleküler özelliklerine göre medikal onkoloji uzmanlarıyla birlikte ek bir tedaviye (kemoterapi) ihtiyaç olup olmadığına karar verilir.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/turkiyede-kanser-tedavisi-yeniden-sekilleniyor-gelismis-terapotik-ilaclar-artik-daha-ulasilabilir-1094251696.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

kolon kanseri, kolon kanseri belirtileri, kolon kanseri tedavisi, kolorektal kanser