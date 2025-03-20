https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/28-martta-vizyona-girecek-filmler-komediden-animasyona-kadar-haftanin-filmleri-1094702174.html

28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri

28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri

Sputnik Türkiye

28 Mart haftasında vizyona girecek filmler

2025-03-20T17:37+0300

2025-03-20T17:37+0300

2025-03-20T17:37+0300

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animasyon filmi

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Soğuk günlerde evde kalmak istemeyenler için 28 Mart Cuma günü dikkat çeken filmler vizyona giriyor. Yerli yapım aksiyon filmi Batur Timi, komedi yapımı Ayakçı ve küçük sinemaseverler için Kovboy Çocuklar beklenti yaratıyor. Acıya Yer YokJack Quaid ve Amber Midthunder'in barollerinde olduğu komedi filminde, hayallerindeki kız kaçırıldığında, fiziksel acıyı hissedemeyen bir adam, nadir görülen bu durumunu onu kurtarma mücadelesinde beklenmedik bir avantaja dönüştürür.AyakçıYerli komedi yapımı Ayakçı filminde kargoculuk yapan iki çocuk babası Hayri’nin en büyük hayali, bir milyoncu açmaktır. Hayri, kargo dağıtırken kaza geçirip hastaneye düşer. Orada karşılaştığı bir adam, Hayri’yi başkasıyla karıştırır ve ona para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket verir. İçinde bulunduğu bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, paketi alır. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.Bağlantı HatasıBelçim Bilgin, Timur Acar ve Onur Tuna'nın başrollerinde olduğu aile türündeki yapım, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.Kovboy ÇocuklarKüçük sinemaseverler için 28 Mart'ta vizyona girecek olan animasyon yapım iki İrlandalı yetimi konu ediyor. İki İrlandalı yetim, kötü adamlar ve kahramanlarla karşılaşarak trenle Amerika'yı boydan boya geçerler. Sıra dışı bir arkadaş edinirler ve yol boyunca maceralar ve tehlikelerle karşılaşarak yeni bir ev ararlar.Tay 3: Endülüs 940Animasyon türündeki yapımda cesur bir tay konu ediliyor. Serinin son filmi TAY 3: Endülüs, cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte yaşadığı büyük bir serüveni konu alıyor. İslam medeniyetinin en parlak zamanlarından birine odaklanan film, bilimin, sanatın ve dostluğun ön planda olduğu bir dünyayı ekrana taşıyor. Kahramanımız, göz kamaştırıcı Endülüs topraklarında, tarihi figürlerle iç içe geçen heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyor.Üç Harfliler: FalEcem Ustaoğlu, Nisa Arslan ve Alara Eriç'in başrollerindeki yerli korku filminde, üniversiteyi bitirdikten sonra taşradaki aile evine dönen İrem, karanlık sırlarla yüzleşmeye hazır değildir. Bu ev, yalnızca yatalak annesi, içine kapanık babası ve birlikte büyüdüğü kuzenleri Nida ile Esma’yı değil; aynı zamanda gömülü acıları ve suskunlukla beslenen eski korkuları da barındırır. İrem’in dönüş gecesi, anneannesi Mukaddes’in aniden ölmesiyle evde açıklanması zor tuhaflıklar baş gösterir. Genç kızlar, yaşadıkları huzursuzluğu Mukaddes’in ölümü ve üç harflilerin musallatına bağlasalar da, evin duvarları daha karanlık bir gerçeği fısıldamaktadır. Çünkü bazen asıl korku, geldiği yeri hiç terk etmemiştir.Batur TimiCahit Kayaoğlu ve Selçuk Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı aksiyon yerli yapımda, Tuğrul yüzbaşı, terör örgütü içine sızmış, bir yıl boyunca onlar gibi hareket edip, sonrasında erzak ve cephaneliklerin konumlarını TSK ya verip, ordudaki görevine devam resmi ve aktif olarak devam etmiştir. Dönüşünde eski asker, yeni ve derin bir istihbaratçı olan Eşref’le birlikte, özel seçilmiş askerlerden oluşan Batur Timi'ni kurmuşlardır. Tuğrul’un zamanında içine sızdığı örgütün, sözde bölge sorumlusu olan Şehmuz’un elinde, deşifre olmuş istihbaratçı Süleyman bulunmaktadır. Sadece tek problem bu değildir. Şehmuz, önemli askeri noktalara eylem yapacağı istihbaratı da gelmiştir. Tuğrul, bunun üzerine önce Eşref’le görüşür. Gayri resmi olarak bölgeye girmek için desteğini ister. Eşref onay verdikten sonra Tuğrul, Batur Timi’ni toplar…

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/21-martta-vizyona-girecek-filmler-animasyondan-korku-turune-kadar-bu-haftanin-dikkat-ceken-filmleri-1094510925.html

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