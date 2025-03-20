28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri

Türkiye
MHP lideri Bahçeli: PKK 4 Mayıs'ta feshedilmeli
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yapay zeka, bilim insanlarının 10 yıldır araştırdığı konuyu iki günde çözdü
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na gözaltı
09:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Özgöker: 'Rekabet korunmadan tüketici korunamaz'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu hakkında gözaltı kararı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Bant daraltma nedir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Türkiye ve İran arasında jeopolitik rekabet var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
7 dk
ÖZEL HABER
Putin-Trump görüşmesinin detayları
18:38
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
SESLİ HABER
Milli sporcu Şahika Ercümen Baykal Gölü'ne buz altı dalış yaptı
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
SEYİR HALİ
Operasyon süreciyle başlayan dijital izolasyon
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
8 dk
YERİ VE ZAMANI
İstismar neden cezalandırılmıyor?
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
İmamoğlu soruşturmasında ismi geçenler kim?
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma süreci
12:06
83 dk
HABER MASASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı soruşturma sürüyor.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Bant daraltma uygulamasının iş dünyasına zararı: Günlük 5 milyon TL
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Uluslararası Ceza Mahkemeleri işlevsiz mi kaldı?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Nazilerin Ukrayna’daki katliamlara ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı.
17:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesör: ‘Türkiye, denklemdeki yerini değiştirmeli’
18:09
8 dk
SESLİ HABER
Trump’ın başlattığı yeni küresel vergi dönemi: Çok uluslu şirketler etkilenecek
18:31
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/28-martta-vizyona-girecek-filmler-komediden-animasyona-kadar-haftanin-filmleri-1094702174.html
28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri
28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri
Sputnik Türkiye
28 Mart haftasında vizyona girecek filmler
2025-03-20T17:37+0300
2025-03-20T17:37+0300
yaşam
yerli sinema
yabancı sinema
film
çizgi film
çizgi film
korku filmi
animasyon
animasyon filmi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094703877_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_73a402bad0fe348cdde3cfaaedbc34b0.png
Soğuk günlerde evde kalmak istemeyenler için 28 Mart Cuma günü dikkat çeken filmler vizyona giriyor. Yerli yapım aksiyon filmi Batur Timi, komedi yapımı Ayakçı ve küçük sinemaseverler için Kovboy Çocuklar beklenti yaratıyor. Acıya Yer YokJack Quaid ve Amber Midthunder'in barollerinde olduğu komedi filminde, hayallerindeki kız kaçırıldığında, fiziksel acıyı hissedemeyen bir adam, nadir görülen bu durumunu onu kurtarma mücadelesinde beklenmedik bir avantaja dönüştürür.AyakçıYerli komedi yapımı Ayakçı filminde kargoculuk yapan iki çocuk babası Hayri’nin en büyük hayali, bir milyoncu açmaktır. Hayri, kargo dağıtırken kaza geçirip hastaneye düşer. Orada karşılaştığı bir adam, Hayri’yi başkasıyla karıştırır ve ona para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket verir. İçinde bulunduğu bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, paketi alır. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.Bağlantı HatasıBelçim Bilgin, Timur Acar ve Onur Tuna'nın başrollerinde olduğu aile türündeki yapım, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.Kovboy ÇocuklarKüçük sinemaseverler için 28 Mart'ta vizyona girecek olan animasyon yapım iki İrlandalı yetimi konu ediyor. İki İrlandalı yetim, kötü adamlar ve kahramanlarla karşılaşarak trenle Amerika'yı boydan boya geçerler. Sıra dışı bir arkadaş edinirler ve yol boyunca maceralar ve tehlikelerle karşılaşarak yeni bir ev ararlar.Tay 3: Endülüs 940Animasyon türündeki yapımda cesur bir tay konu ediliyor. Serinin son filmi TAY 3: Endülüs, cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte yaşadığı büyük bir serüveni konu alıyor. İslam medeniyetinin en parlak zamanlarından birine odaklanan film, bilimin, sanatın ve dostluğun ön planda olduğu bir dünyayı ekrana taşıyor. Kahramanımız, göz kamaştırıcı Endülüs topraklarında, tarihi figürlerle iç içe geçen heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyor.Üç Harfliler: FalEcem Ustaoğlu, Nisa Arslan ve Alara Eriç'in başrollerindeki yerli korku filminde, üniversiteyi bitirdikten sonra taşradaki aile evine dönen İrem, karanlık sırlarla yüzleşmeye hazır değildir. Bu ev, yalnızca yatalak annesi, içine kapanık babası ve birlikte büyüdüğü kuzenleri Nida ile Esma’yı değil; aynı zamanda gömülü acıları ve suskunlukla beslenen eski korkuları da barındırır. İrem’in dönüş gecesi, anneannesi Mukaddes’in aniden ölmesiyle evde açıklanması zor tuhaflıklar baş gösterir. Genç kızlar, yaşadıkları huzursuzluğu Mukaddes’in ölümü ve üç harflilerin musallatına bağlasalar da, evin duvarları daha karanlık bir gerçeği fısıldamaktadır. Çünkü bazen asıl korku, geldiği yeri hiç terk etmemiştir.Batur TimiCahit Kayaoğlu ve Selçuk Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı aksiyon yerli yapımda, Tuğrul yüzbaşı, terör örgütü içine sızmış, bir yıl boyunca onlar gibi hareket edip, sonrasında erzak ve cephaneliklerin konumlarını TSK ya verip, ordudaki görevine devam resmi ve aktif olarak devam etmiştir. Dönüşünde eski asker, yeni ve derin bir istihbaratçı olan Eşref’le birlikte, özel seçilmiş askerlerden oluşan Batur Timi'ni kurmuşlardır. Tuğrul’un zamanında içine sızdığı örgütün, sözde bölge sorumlusu olan Şehmuz’un elinde, deşifre olmuş istihbaratçı Süleyman bulunmaktadır. Sadece tek problem bu değildir. Şehmuz, önemli askeri noktalara eylem yapacağı istihbaratı da gelmiştir. Tuğrul, bunun üzerine önce Eşref’le görüşür. Gayri resmi olarak bölgeye girmek için desteğini ister. Eşref onay verdikten sonra Tuğrul, Batur Timi’ni toplar…
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/21-martta-vizyona-girecek-filmler-animasyondan-korku-turune-kadar-bu-haftanin-dikkat-ceken-filmleri-1094510925.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094703877_0:23:2001:1523_1920x0_80_0_0_c3bfd34bf934e314648602816a1eefc2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yerli sinema, yabancı sinema, film, çizgi film, çizgi film, korku filmi, animasyon, animasyon filmi
yerli sinema, yabancı sinema, film, çizgi film, çizgi film, korku filmi, animasyon, animasyon filmi

28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri

17:37 20.03.2025
© Sputnik28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri
28 Mart'ta vizyona girecek filmler: Komediden animasyona kadar haftanın filmleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
© Sputnik
Abone ol
Soğuk havaların geri gelmesiyle evde oturmak istemeyenler için 28 Mart'ta komedi türünden küçükler için animasyona kadar birçok seçenek vizona girecek.
Soğuk günlerde evde kalmak istemeyenler için 28 Mart Cuma günü dikkat çeken filmler vizyona giriyor. Yerli yapım aksiyon filmi Batur Timi, komedi yapımı Ayakçı ve küçük sinemaseverler için Kovboy Çocuklar beklenti yaratıyor.

Acıya Yer Yok

Jack Quaid ve Amber Midthunder'in barollerinde olduğu komedi filminde, hayallerindeki kız kaçırıldığında, fiziksel acıyı hissedemeyen bir adam, nadir görülen bu durumunu onu kurtarma mücadelesinde beklenmedik bir avantaja dönüştürür.

Ayakçı

Yerli komedi yapımı Ayakçı filminde kargoculuk yapan iki çocuk babası Hayri’nin en büyük hayali, bir milyoncu açmaktır. Hayri, kargo dağıtırken kaza geçirip hastaneye düşer. Orada karşılaştığı bir adam, Hayri’yi başkasıyla karıştırır ve ona para karşılığı Bursa’ya götürmek üzere yasadışı bir paket verir. İçinde bulunduğu bu yanlış anlaşılmayı fırsata çevirmek isteyen Hayri, paketi alır. Yolda karşılaştığı Serkan ve paketi almak için peşlerine takılan ayakçılarla, eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Bağlantı Hatası

Belçim Bilgin, Timur Acar ve Onur Tuna'nın başrollerinde olduğu aile türündeki yapım, bir grup lise öğrencisinin sosyal medya aracılığıyla, uğradıkları zorbalıkla yüzleşme çabalarını ve bu süreçte dijital dünyanın karmaşık ve riskli yanlarıyla karşı karşıya kalmalarını konu alıyor.

Kovboy Çocuklar

Küçük sinemaseverler için 28 Mart'ta vizyona girecek olan animasyon yapım iki İrlandalı yetimi konu ediyor. İki İrlandalı yetim, kötü adamlar ve kahramanlarla karşılaşarak trenle Amerika'yı boydan boya geçerler. Sıra dışı bir arkadaş edinirler ve yol boyunca maceralar ve tehlikelerle karşılaşarak yeni bir ev ararlar.

Tay 3: Endülüs 940

Animasyon türündeki yapımda cesur bir tay konu ediliyor. Serinin son filmi TAY 3: Endülüs, cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte yaşadığı büyük bir serüveni konu alıyor. İslam medeniyetinin en parlak zamanlarından birine odaklanan film, bilimin, sanatın ve dostluğun ön planda olduğu bir dünyayı ekrana taşıyor. Kahramanımız, göz kamaştırıcı Endülüs topraklarında, tarihi figürlerle iç içe geçen heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Üç Harfliler: Fal

Ecem Ustaoğlu, Nisa Arslan ve Alara Eriç'in başrollerindeki yerli korku filminde, üniversiteyi bitirdikten sonra taşradaki aile evine dönen İrem, karanlık sırlarla yüzleşmeye hazır değildir. Bu ev, yalnızca yatalak annesi, içine kapanık babası ve birlikte büyüdüğü kuzenleri Nida ile Esma’yı değil; aynı zamanda gömülü acıları ve suskunlukla beslenen eski korkuları da barındırır. İrem’in dönüş gecesi, anneannesi Mukaddes’in aniden ölmesiyle evde açıklanması zor tuhaflıklar baş gösterir. Genç kızlar, yaşadıkları huzursuzluğu Mukaddes’in ölümü ve üç harflilerin musallatına bağlasalar da, evin duvarları daha karanlık bir gerçeği fısıldamaktadır. Çünkü bazen asıl korku, geldiği yeri hiç terk etmemiştir.

Batur Timi

Cahit Kayaoğlu ve Selçuk Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı aksiyon yerli yapımda, Tuğrul yüzbaşı, terör örgütü içine sızmış, bir yıl boyunca onlar gibi hareket edip, sonrasında erzak ve cephaneliklerin konumlarını TSK ya verip, ordudaki görevine devam resmi ve aktif olarak devam etmiştir. Dönüşünde eski asker, yeni ve derin bir istihbaratçı olan Eşref’le birlikte, özel seçilmiş askerlerden oluşan Batur Timi'ni kurmuşlardır. Tuğrul’un zamanında içine sızdığı örgütün, sözde bölge sorumlusu olan Şehmuz’un elinde, deşifre olmuş istihbaratçı Süleyman bulunmaktadır. Sadece tek problem bu değildir. Şehmuz, önemli askeri noktalara eylem yapacağı istihbaratı da gelmiştir. Tuğrul, bunun üzerine önce Eşref’le görüşür. Gayri resmi olarak bölgeye girmek için desteğini ister. Eşref onay verdikten sonra Tuğrul, Batur Timi’ni toplar…
21 Mart'ta vizyona girecek filmler: Animasyondan korku türüne kadar bu haftanın dikkat çeken filmleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
YAŞAM
21 Mart'ta vizyona girecek filmler: Animasyondan korku türüne kadar bu haftanın dikkat çeken yapımları
14 Mart, 13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала