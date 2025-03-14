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21 Mart'ta vizyona girecek filmler: Animasyondan korku türüne kadar bu haftanın dikkat çeken yapımları
21 Mart'ta vizyona girecek filmler: Animasyondan korku türüne kadar bu haftanın dikkat çeken yapımları
Sputnik Türkiye
Bahar mevsiminin güneşli günlerinde birbirinden seyirlik yerli ve yabancı yapım 21 Mart'ta vizyona giriyor. Kate Winslet'in biyografik filmi Lee, animasyon... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T13:00+0300
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yaşam
kate winslet
gal gadot
nicolas cage
yerli sinema
yabancı sinema
korku filmi
animasyon filmi
animasyon
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Pamuk PrensesKlasik çocuk masalı 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in görsel efektler ve şarkılar eşliğinde yeni uyarlaması, 21 Mart'ta vizyona giriyor. Aile ve çocuklar için iyi bir seçenek olan filmin başrollerinde Andrew Burnap, Rachel Zegler ve Gal Gadot yer alıyor. Ayı Paddington: Ormanda MaceraKüçük sinemaseverler için vizyona gire animasyon filmi Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.CennetKırgız yönetmen Ruslan Akun'un yönettiği dram filminde, saf ve temiz kalpli Adil, 35 yaşında olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip, annesi Rayhan Ana'nın şefkatli kanatları altında yaşayan bir adamdır. Annesinin "Sen cennetliksin" sözleriyle büyüyen Adil, onsuz cennete gitmek istemez. Bir gün duyduğu bir rivayet, ona annesini Mekke'ye yaya olarak götürürse onu da cennete götürebileceği umudunu verir. Annesine duyduğu derin sevgi ve inançla, ikisi için de sonsuz mutluluğu arzulayan Adil, bu imkansız görünen yolculuğa çıkar. LeeAlexander Skarsgard ve Kate Winslet'in başrollerinde olduğu biyografik filmde, 2. Dünya Savaşı sırasında Vogue dergisi için savaş muhabirliği yapan Amerikalı fotoğrafçı Lee Miller'ın hikayesi konu ediliyor. Kate Winslet, En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday olmuştu. Terrifier 2: Özel BölümKorku sinemasının en acımasız palyaçosu Art the Clown, Terrifier 2: Special Edition ile geri dönüyor! Bu özel versiyon, Daha önce hiç yayınlanmamış yalnızca Terrifier 2’nin en kanlı sahnelerini değil, en çarpıcı ön izlemeleri ve Art’ın daha önce hiç görülmemiş özel sahnelerini içeriyor. Şiddetin ve korkunun sınırlarını zorlayan bu özel sürüm, Terrifier evrenine daha derinlemesine dalmak isteyen izleyiciler için hazırlanmış benzersiz bir deneyim sunuyor.ÜçFilm, oğlunun giderek garip ve şiddetli davranışlar sergilemeye başladığını gören bir annenin, oğlunu kurtarma çabasını konu ediniyor. Kan donduran korku filminde Saud Alzarooni, Faten Ahmed, Noura Alabed başrollerde. Mürre Cin KabilesiEşi Deniz ve esinin kuzeni Efsun’u yanına alıp, dedesinden kalma bir köy evine tatile giden Asi adlı bir genç, baslarına geleceklerden bir haber köy yoluna dogru koyulurlar. Asil, dedesinden kalma evde aile fertlerinin olduğu fotoğrafları görür. Evin ürpertici yapısı Asil’i ve ailesini tedirgin eder. Asil ve ailesi, dede evinde korkunç olaylar yaşayacaktır. Zorla GüvenlikYerli komedi filmi Zorla Güvenlik'te, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir genç annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu alıyor. Yılbaşı gecesi başladığı iş yerinde mesaiye kalan Aydoğan (Evliya Aykan) kendini hayatının en büyük macerası içerisinde bulur. Hayranı olduğu oyun yayıncısı bir kadın ve bir başka influencer ekibi yeni bir içerik çekmek için aynı gece alışveriş merkezine sızar. Fakat içeriye giren tek yabancı onlar değildir hırsızlar da aynı anda soygun için içeri girerler. Artık Aydoğan bir kahraman olmak için elinden geleni yapacaktır.SörfçüNicolas Cage'in bir babayı oynadığı filmde bir adam, oğluyla sörf yapmak için çocukluğunun pastoral plajına geri döner. Yerlilerden oluşan bir grup tarafından aşağılanan adam giderek artan ve onu kırılma noktasına iten bir çatışmanın içine çekilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/14-martta-vizyona-girecek-filmler-dram-ve-komediler-bu-haftanin-dikkat-cekenleri-1094221416.html
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21 mart'ta vizyona girecek filmler, 21 mart'ta vizyona girecekler
21 mart'ta vizyona girecek filmler, 21 mart'ta vizyona girecekler

21 Mart'ta vizyona girecek filmler: Animasyondan korku türüne kadar bu haftanın dikkat çeken yapımları

13:00 14.03.2025 (güncellendi: 13:01 14.03.2025)
© AP Photo / Scott A Garfitt21 Mart'ta vizyona girecek filmler: Animasyondan korku türüne kadar bu haftanın dikkat çeken filmleri
21 Mart'ta vizyona girecek filmler: Animasyondan korku türüne kadar bu haftanın dikkat çeken filmleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Scott A Garfitt
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Bahar mevsiminin güneşli günlerinde birbirinden seyirlik yerli ve yabancı yapım 21 Mart'ta vizyona giriyor. Kate Winslet'in biyografik filmi Lee, animasyon türünde Ayı Paddington: Ormanda Macera filmi ve yerli yapım komedi filmi Zorla Güvenlik haftanın dikkat çeken filmleri arasında.

Pamuk Prenses

Klasik çocuk masalı 'Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'in görsel efektler ve şarkılar eşliğinde yeni uyarlaması, 21 Mart'ta vizyona giriyor. Aile ve çocuklar için iyi bir seçenek olan filmin başrollerinde Andrew Burnap, Rachel Zegler ve Gal Gadot yer alıyor.

Ayı Paddington: Ormanda Macera

Küçük sinemaseverler için vizyona gire animasyon filmi Paddington, sevgili Lucy teyzesinin Emekli Ayılar Evi'nden kaybolduğunu duyunca Brown ailesiyle beraber onu aramak için Peru'nun vahşi doğasına doğru yola çıkar. Ellerindeki tek ipucu gizemli haritada işaretlenmiş bir noktadır. Gizemi çözmeye kararlı olan Paddington, teyzesini bulmak için Amazon yağmur ormanları boyunca heyecan verici bir arayışa atılır. Bu arayış onu dünyanın en efsanevi hazinelerinden birine doğru sürükleyecektir.

Cennet

Kırgız yönetmen Ruslan Akun'un yönettiği dram filminde, saf ve temiz kalpli Adil, 35 yaşında olmasına rağmen 8 yaşındaki bir çocuğun zihnine sahip, annesi Rayhan Ana'nın şefkatli kanatları altında yaşayan bir adamdır. Annesinin "Sen cennetliksin" sözleriyle büyüyen Adil, onsuz cennete gitmek istemez. Bir gün duyduğu bir rivayet, ona annesini Mekke'ye yaya olarak götürürse onu da cennete götürebileceği umudunu verir. Annesine duyduğu derin sevgi ve inançla, ikisi için de sonsuz mutluluğu arzulayan Adil, bu imkansız görünen yolculuğa çıkar.

Lee

Alexander Skarsgard ve Kate Winslet'in başrollerinde olduğu biyografik filmde, 2. Dünya Savaşı sırasında Vogue dergisi için savaş muhabirliği yapan Amerikalı fotoğrafçı Lee Miller'ın hikayesi konu ediliyor. Kate Winslet, En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre'ye aday olmuştu.

Terrifier 2: Özel Bölüm

Korku sinemasının en acımasız palyaçosu Art the Clown, Terrifier 2: Special Edition ile geri dönüyor! Bu özel versiyon, Daha önce hiç yayınlanmamış yalnızca Terrifier 2’nin en kanlı sahnelerini değil, en çarpıcı ön izlemeleri ve Art’ın daha önce hiç görülmemiş özel sahnelerini içeriyor. Şiddetin ve korkunun sınırlarını zorlayan bu özel sürüm, Terrifier evrenine daha derinlemesine dalmak isteyen izleyiciler için hazırlanmış benzersiz bir deneyim sunuyor.

Üç

Film, oğlunun giderek garip ve şiddetli davranışlar sergilemeye başladığını gören bir annenin, oğlunu kurtarma çabasını konu ediniyor. Kan donduran korku filminde Saud Alzarooni, Faten Ahmed, Noura Alabed başrollerde.

Mürre Cin Kabilesi

Eşi Deniz ve esinin kuzeni Efsun’u yanına alıp, dedesinden kalma bir köy evine tatile giden Asi adlı bir genç, baslarına geleceklerden bir haber köy yoluna dogru koyulurlar. Asil, dedesinden kalma evde aile fertlerinin olduğu fotoğrafları görür. Evin ürpertici yapısı Asil’i ve ailesini tedirgin eder. Asil ve ailesi, dede evinde korkunç olaylar yaşayacaktır.

Zorla Güvenlik

Yerli komedi filmi Zorla Güvenlik'te, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir genç annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu alıyor. Yılbaşı gecesi başladığı iş yerinde mesaiye kalan Aydoğan (Evliya Aykan) kendini hayatının en büyük macerası içerisinde bulur. Hayranı olduğu oyun yayıncısı bir kadın ve bir başka influencer ekibi yeni bir içerik çekmek için aynı gece alışveriş merkezine sızar. Fakat içeriye giren tek yabancı onlar değildir hırsızlar da aynı anda soygun için içeri girerler. Artık Aydoğan bir kahraman olmak için elinden geleni yapacaktır.

Sörfçü

Nicolas Cage'in bir babayı oynadığı filmde bir adam, oğluyla sörf yapmak için çocukluğunun pastoral plajına geri döner. Yerlilerden oluşan bir grup tarafından aşağılanan adam giderek artan ve onu kırılma noktasına iten bir çatışmanın içine çekilir.
14 Mart'ta vizyona girecek filmler: Dram ve komediler bu haftanın dikkat çekenleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
YAŞAM
14 Mart'ta vizyona girecek filmler: Dram ve komediler bu haftanın dikkat çekenleri
5 Mart, 16:41
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