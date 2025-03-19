https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/valilikler-duyurdu-20-mart-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1094667531.html

Valilikler duyurdu: 20 Mart tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Valilikler duyurdu: 20 Mart tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Sputnik Türkiye

Yozgat, Ordu ve Konya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Ordu’nun 11 ilçesindeki bazı okullarda, Konya’nın... 19.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-19T21:16+0300

2025-03-19T21:16+0300

2025-03-19T21:26+0300

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Türkiye’de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yozgat, Ordu ve Konya’da eğitim-öğretime ara verildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Yozgat, Ordu ve Konya’nın yanı sıra iç ve doğu bölgelerde kar yağışının etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artması ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları istendi.Ordu'da okullara ara verildiOrdu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu. Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise belirli okullarda 20 Mart 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Karar, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği düşünülerek alındı.Konya'da okullar 1 gün tatil edildiKonya’nın Ilgın ilçesinde ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 20 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.Yozgat'ta okulla yarın tatil olduYozgat’ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile 11 ilçede yarın eğitime ara verildi. Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kar yağışı, tipi ve sıcaklığın -10 dereceye kadar düşmesinin beklendiğini açıkladı. Kamu kurumlarında çalışan hamileler, engelliler, kronik hastalığı olanlar ve çocuğu okul öncesi eğitim kurumlarında olan anneler de idari izinli sayılacak.

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